સુપ્રીમ કોર્ટે કોવિડ દરમિયાન જાહેર ફરિયાદોના નિરાકરણ માટે શરૂ કરાયેલા સુઓ મોટો કેસ બંધ કર્યા

સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
Published : May 19, 2026 at 9:20 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન સુઓમોટો શરૂ કરાયેલા ચાર અલગ અલગ કેસ બંધ કરી દીધા, જેમાં હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓની સારવાર અને મૃતદેહોના યોગ્ય સંચાલન સંબંધિત મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે.

મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને ન્યાયાધીશ વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે મહામારી દરમિયાન પરિસ્થિતિ અલગ હતી અને સુપ્રીમ કોર્ટે આ મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપ્યું હતું અને નાગરિકોની ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે અનેક નિર્દેશો પસાર કર્યા હતા.

બેન્ચ મહામારી દરમિયાન મધ્યાહન ભોજન યોજના સ્થગિત કરવા, વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા કોર્ટ કાર્યવાહી માટે માર્ગદર્શિકા, કોવિડ-૧૯ દર્દીઓની યોગ્ય સારવાર, હોસ્પિટલોમાં મૃતદેહોનું યોગ્ય સંચાલન અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓના વિતરણ સંબંધિત ચાર સુઓમોટો અરજીઓ પર વિચાર કરી રહી હતી.

એક કેસમાં હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ સંજય હેગડેએ જણાવ્યું હતું કે તે સમયે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા વિચારણા માટે ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓ હવે અપ્રસ્તુત છે. સુપ્રીમ કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે મહામારી દરમિયાન આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓના વિતરણ સહિતના વિવિધ મુદ્દાઓ તેમની સમક્ષ આવ્યા હતા.

બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટે આ મુદ્દાઓને અસરકારક રીતે સંબોધિત કર્યા છે, જેણે અનેક આદેશો અને નિર્દેશો પસાર કર્યા છે. આ અરજીઓનો નિકાલ કરતા, બેન્ચે જાહેર કર્યું કે આ મુદ્દાઓ હવે નિરર્થક છે. બેન્ચે એ પણ નોંધ્યું હતું કે વિવિધ વ્યક્તિઓ દ્વારા તેમની ફરિયાદો ઉઠાવતી ઘણી અલગ અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી છે.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ ફરિયાદ રહે છે, તો અરજદારો તેને યોગ્ય ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરી શકે છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતની એક હોસ્પિટલમાં આગ લાગવાની ઘટનાનો મુદ્દો ઉઠાવતી એક અલગ અરજી, જેમાં કેટલાક કોવિડ દર્દીઓના મૃત્યુ થયા હતા, તેની સુનાવણી ઓગસ્ટમાં કરવામાં આવશે.

