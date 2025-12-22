ETV Bharat / bharat

સુપ્રીમ કોર્ટે અરવલ્લી પર્વતમાળાની કેન્દ્રની વ્યાખ્યા સ્વીકાર્યા બાદ ભૂપેન્દ્ર યાદવનું મોટું નિવેદન

કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે કહ્યું કે અરવલ્લી પર્વતમાળાનો આશરે 90 ટકા ભાગ સુરક્ષિત છે.

કેન્દ્રીય પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રી ભૂપિન્દર યાદવ
કેન્દ્રીય પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રી ભૂપિન્દર યાદવ (ANI)
Published : December 22, 2025 at 3:53 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે અરવલ્લી પર્વતમાળાના રક્ષણ અંગે કહ્યું કે ગેરકાયદેસર ખાણકામ સામે કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટે અરવલ્લી પર્વતમાળાની કેન્દ્રની વ્યાખ્યા સ્વીકાર્યા બાદ તેમણે 'અરવલ્લી બચાવો' અભિયાનનો જવાબ આપ્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે ગેરકાયદેસર ખાણકામ રોકવાના હેતુથી આ વ્યાખ્યા કરી હતી.

ANI સાથેની એક મુલાકાતમાં, તેમણે એ પણ ભાર મૂક્યો કે અરવલ્લી પર્વતમાળાના માત્ર 0.19 ટકા ભાગમાં ખાણકામની મંજૂરી આપવામાં આવશે. આ એક ટકાથી પણ ઓછું છે, અને તે વિસ્તારમાં કોઈ નવી ખાણો ખોલવામાં આવી નથી. કેન્દ્રીય મંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે અરવલ્લી પર્વતમાળાનો આશરે 90 ટકા ભાગ સુરક્ષિત છે.

કેન્દ્રીય મંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે આ વિસ્તારોમાં ખાણકામ માટે વૈજ્ઞાનિક વ્યવસ્થાપન યોજના જરૂરી છે. તેમણે કહ્યું કે કોઈપણ નવી મંજૂરીઓ માટે પહેલા ભારતીય વન સંશોધન અને શિક્ષણ પરિષદ (ICFRE) દ્વારા મંજૂરી મેળવવી આવશ્યક છે.

અરવલ્લી પર્વતમાળામાં મુખ્ય સમસ્યા ગેરકાયદેસર ખાણકામ છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આને રોકવા માટે આ વ્યાખ્યાયિત કરી છે, અને તે હજુ પણ વિચારણા હેઠળ છે. કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપિન્દર યાદવે કહ્યું, "આ સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા અને કડક નિયમો સાથે, 90 ટકા વિસ્તાર સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે." મંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે તેમણે અરવલ્લી પર્વતમાળામાં 29 નર્સરીઓ સ્થાપિત કરી છે અને તેમને દરેક જિલ્લામાં વિસ્તૃત કરવાની યોજના બનાવી છે.

બીજો કોઈ રસ્તો ન હોઈ શકે, તેથી અરવલ્લી પર્વતમાળાને બચાવવાની જરૂર છે. ફક્ત ચારે બાજુ વૃક્ષો વાવવા પૂરતા નથી. આ ઇકોસિસ્ટમમાં ઘાસ, ઝાડીઓ અને ઔષધીય છોડનો સમાવેશ થાય છે, જે એક ઇકોસિસ્ટમ અને અમારા મંત્રાલય દ્વારા સ્થાપિત આંતરરાષ્ટ્રીય બિગ કેટ એલાયન્સનો ભાગ છે.

તેથી, બિગ કેટ એલાયન્સ ફક્ત વાઘને બચાવવા વિશે નથી, પરંતુ એ હકીકત વિશે છે કે વાઘ કોઈ જગ્યાએ ફક્ત ત્યારે જ ટકી શકે છે જો તેનો શિકાર અને તેને ટેકો આપતી સમગ્ર ઇકોસિસ્ટમ ત્યાં હાજર હોય. હરણ અને અન્ય પ્રાણીઓ ફક્ત ત્યારે જ ટકી શકશે જો તેમની પાસે ઘાસ અને અન્ય છોડ હોય.

એટલા માટે અમે 29 થી વધુ નર્સરીઓ બનાવી છે અને દરેક જિલ્લામાં તેનો વિસ્તાર કરવાની યોજના બનાવી છે. અમે દરેક જિલ્લામાં સમગ્ર અરવલ્લી શ્રેણીના સ્થાનિક વનસ્પતિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિનો અભ્યાસ કર્યો છે, અને ઇકોલોજીમાં નાના ઘાસથી લઈને ઊંચા વૃક્ષો સુધીની દરેક વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે.

તેમણે કહ્યું, "તેથી જ હું ફક્ત વૃક્ષો વિશે વાત કરતો નથી, હું સમગ્ર ઇકોલોજી વિશે વાત કરું છું." સરકાર સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે અરવલ્લી ઇકોલોજી જોખમમાં નથી. સતત વૃક્ષારોપણ, ઇકો-સેન્સિટિવ ઝોન સૂચના અને ખાણકામ અને શહેરી પ્રવૃત્તિઓનું કડક નિરીક્ષણ ખાતરી કરે છે કે અરવલ્લી દેશ માટે કુદરતી વારસો અને ઇકોલોજીકલ કવચ તરીકે સેવા આપવાનું ચાલુ રાખે છે.

