કેરળ અને અન્ય રાજ્યોમાં SIR પ્રક્રિયાને પડકારતી નવી અરજીઓ પર SCએ ચૂંટણી પંચ પાસે જવાબ માગ્યો

સુપ્રીમ કોર્ટે SIR સંબંધિત અરજીઓ પર સંમતિ આપી છે અને ચૂંટણી પંચ પાસેથી જવાબ માંગ્યો છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ (PTI)
By Sumit Saxena

Published : November 21, 2025 at 6:28 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 10:40 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે કેરળ, ઉત્તર પ્રદેશ અને અન્ય રાજ્યોમાં સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) કવાયત હાથ ધરવાના ચૂંટણી પંચના નિર્ણયને પડકારતી અરજીઓ પર સુનાવણી કરવા સંમતિ આપી.

જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ એસવીએન ભટ્ટી અને જસ્ટિસ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચે વિવિધ રાજકીય નેતાઓ દ્વારા વિવિધ રાજ્યોમાં SIR કવાયતને પડકારતી તમામ નવી અરજીઓ પર ચૂંટણી પંચને નોટિસ જારી કરી.

કપિલ સિબ્બલે દલીલ કરી:કેરળમાં SIR કવાયતને પડકારતા અરજદારોમાંથી એક વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે કહ્યું કે, રાજ્યમાં સ્થાનિક
સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ પણ યોજાવાની છે, અને તેથી, આ મામલે થોડી તાકીદ છે.

કેરળ સિવાયની અરજીઓ ડિસેમ્બરમાં સાંભળવામાં આવશે
બેન્ચે નિર્દેશ આપ્યો કે, કેરળમાં SIR કવાયતને પડકારતી અરજીઓ 26 નવેમ્બરના રોજ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવે, અને અન્ય રાજ્યોમાં મતદાર યાદી સુધારણા કવાયતને પડકારતી બાકીની અરજીઓ ડિસેમ્બરના પહેલા કે બીજા અઠવાડિયામાં સાંભળવામાં આવશે.

સુપ્રીમ કોર્ટ પહેલાથી જ સમગ્ર ભારતમાં SIR કવાયત હાથ ધરવાના ચૂંટણી પંચના નિર્ણયની કાયદેસરતાને પડકારતી અનેક અરજીઓ પર સુનાવણી કરી રહી છે.

11 નવેમ્બરના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાર યાદીઓના SIRને પડકારતી DMK, CPI(M), પશ્ચિમ બંગાળ કોંગ્રેસ અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીઓ પર ચૂંટણી પેનલ પાસેથી અલગ-અલગ જવાબો માંગ્યા હતા.

Last Updated : November 21, 2025 at 10:40 PM IST

