સુપ્રીમ કોર્ટમાં સબરીમાલા મંદિર અને મહિલાઓ સામે ધાર્મિક ભેદભાવ પર ચર્ચા પૂર્ણ, ચુકાદો અનામત

SC એ મહિલાઓ સામે ધાર્મિક ભેદભાવનો આરોપ લગાવતી અરજીઓ પર ચુકાદો અનામત રાખ્યો, કહ્યું કે, "આવશ્યક ધાર્મિક રિવાજોનો સિદ્ધાંત ઉચ્ચ કક્ષાનો છે."

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 8:21 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે કેરળના સબરીમાલા મંદિર સહિત ધાર્મિક સ્થળોએ મહિલાઓ સામે ભેદભાવ અને વિવિધ ધર્મો દ્વારા જાહેર કરાયેલા ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના અધિકારના અવકાશનો આરોપ લગાવતી અરજીઓ પર પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો. બેન્ચમાં ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ બી.વી. નાગરત્ના, એમ.એમ. સુંદરેશ, અહસાનુદ્દીન અમાનુલ્લાહ, અરવિંદ કુમાર, ઓગસ્ટિન જ્યોર્જ મસીહ, પ્રસન્ના બી. વરાલે, આર. મહાદેવન અને જોયમલ્યા બાગચીનો સમાવેશ થતો હતો.

નવ ન્યાયાધીશોની આ બંધારણીય બેન્ચે સતત 16 દિવસ સુધી કેસની સુનાવણી કરી. બેન્ચે સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા, વરિષ્ઠ વકીલો સી.એસ. ની દલીલો સાંભળી. બેન્ચે વૈદ્યનાથન, અભિષેક સિંઘવી, મુકુલ રોહતગી, ઇન્દિરા જયસિંગ, નીરજ કિશન કૌલ અને ગોપાલ શંકરનારાયણન સહિતના પક્ષકારોની દલીલો સાંભળી.

નવ સભ્યોની બંધારણીય બેન્ચે કેરળના સબરીમાલા મંદિર સહિત ધાર્મિક સ્થળોએ મહિલાઓ સામે ભેદભાવ અને દાઉદી બોહરા સમુદાય સહિત વિવિધ ધર્મો દ્વારા પાળવામાં આવતી ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના અવકાશ અને મર્યાદાઓ અંગેની અરજીઓ સાંભળી.

સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચે મૌખિક રીતે અવલોકન કર્યું કે "આવશ્યક ધાર્મિક પ્રથા" નો સિદ્ધાંત વિશિષ્ટ છે કારણ કે તે એવા સમુદાયો અથવા સંપ્રદાયોને બાકાત રાખે છે જે સંગઠિત રીતે ધાર્મિક પ્રથાઓનું પાલન કરતા નથી.

સિનિયર વકીલ અને એમિકસ ક્યુરી કે. પરમેશ્વરાએ દલીલ કરી હતી કે આવશ્યક ધાર્મિક પ્રથા (ERP) નો સિદ્ધાંત લાગુ ન કરવો જોઈએ કારણ કે તે અમુક પ્રથાઓને અન્ય કરતા વિશેષાધિકાર આપે છે. પરમેશ્વરે દલીલ કરી હતી કે ધર્મને વ્યાખ્યાના સંદર્ભમાં નહીં પણ તેના વ્યવહારુ અને વર્ણનાત્મક સ્વરૂપમાં સમજવો જોઈએ, અને આદિવાસી ધર્મોનું ઉદાહરણ આપ્યું.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આદિવાસી ધર્મોને કોઈપણ લેખિત ધાર્મિક સિદ્ધાંત અથવા માન્યતાઓ સાથે જોડવાની જરૂર નથી, પરંતુ તેમ છતાં તેઓ બંધારણના અનુચ્છેદ 25 અને 26 હેઠળ સુરક્ષિત છે. બેન્ચે દલીલ કરી હતી કે જ્યારે આવશ્યક ધાર્મિક પ્રથા પરીક્ષણ લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે આવા ધર્મોને કાનૂની રક્ષણ મળશે નહીં.

ન્યાયાધીશ સુંદરેશે એમ પણ ટિપ્પણી કરી હતી કે આ સિદ્ધાંત વિશિષ્ટ છે. એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે ERP સિદ્ધાંત વંશવેલો બનાવે છે અને ચોક્કસ પ્રથાઓને વિશેષાધિકાર આપે છે.

ન્યાયાધીશ બી.વી. નાગરત્નાએ મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી હતી કે 'આવશ્યક ધાર્મિક પ્રથા' ની વિભાવનાનો ઉપયોગ હજુ પણ મદદરૂપ સાધન તરીકે થઈ શકે છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ કાયદાને રદ કરવા માટે પરીક્ષણ તરીકે થઈ શકતો નથી. પરમેશ્વરે દલીલ કરી હતી કે ધર્મનિરપેક્ષ વિરુદ્ધ ધાર્મિક પ્રથા નક્કી કરવા માટે જે માપદંડ માનવામાં આવતો હતો તે આખરે ધર્મના સ્વરૂપનું મૂલ્યાંકન કરવાનો માપદંડ બની ગયો.

4:1 બહુમતીથી નિર્ણય દ્વારા, 28 સપ્ટેમ્બર, 2018 ના રોજ તત્કાલીન મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) દીપક મિશ્રાની આગેવાની હેઠળની પાંચ ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેન્ચે કેરળના સબરીમાલા ખાતે ભગવાન અયપ્પા મંદિરમાં તમામ વય જૂથોની મહિલાઓને પ્રવેશવાની મંજૂરી આપી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે સદીઓ જૂની પરંપરાને ઉલટાવી દીધી જેમાં 10 થી 50 વર્ષની મહિલાઓને પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ હતો. બેન્ચ પરના એકમાત્ર મહિલા ન્યાયાધીશ, જસ્ટિસ ઇન્દુ મલ્હોત્રાએ લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરાનો વિરોધ કર્યો અને તેને ટેકો આપ્યો.

