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અરવલ્લી સંરક્ષણ પર મોટી અપડેટ: સુપ્રીમ કોર્ટની કમિટીએ માંગ્યો વધુ છ મહિનાનો સમય, હવે આ તારીખે આવશે અંતિમ રિપોર્ટ

સમિતિએ જણાવ્યું હતું કે અરવલ્લી પર્વતમાળાના પર્યાવરણીય, ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય અને સામાજિક-આર્થિક પાસાઓની ઊંડાણપૂર્વકની વૈજ્ઞાનિક તપાસ માટે વધારાનો સમય જરૂરી છે.

સમિતિએ જણાવ્યું હતું કે અરવલ્લી પર્વતમાળાના પર્યાવરણીય, ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય અને સામાજિક-આર્થિક પાસાઓની ઊંડાણપૂર્વકની વૈજ્ઞાનિક તપાસ માટે વધારાનો સમય જરૂરી છે.
સમિતિએ જણાવ્યું હતું કે અરવલ્લી પર્વતમાળાના પર્યાવરણીય, ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય અને સામાજિક-આર્થિક પાસાઓની ઊંડાણપૂર્વકની વૈજ્ઞાનિક તપાસ માટે વધારાનો સમય જરૂરી છે. (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 4, 2026 at 10:40 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા રચાયેલી અરવલ્લી હાઇ-પાવર્ડ કમિટીએ સુપ્રીમ કોર્ટ પાસેથી તેનો અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરવા માટે વધારાના છ મહિનાનો સમય માંગ્યો છે. 31 ઓગસ્ટના રોજ દાખલ કરાયેલા એક રિપોર્ટમાં, સમિતિએ જણાવ્યું હતું કે આ અત્યંત સંવેદનશીલ પર્વતમાળાનું ફક્ત "વ્યાપક અને મજબૂત" મૂલ્યાંકન જ તેના તારણોને માન્ય કરી શકે છે, જેના કારણે સમયમર્યાદા લંબાવવી જરૂરી છે.

સમિતિએ સુપ્રીમ કોર્ટને અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરવાની સમયમર્યાદા 28 ફેબ્રુઆરી, 2027 સુધી લંબાવવા વિનંતી કરી છે. અરવલ્લી ક્ષેત્રની વાસ્તવિકતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે, સમિતિએ 6 ઓગસ્ટથી 11 ઓગસ્ટ દરમિયાન આ વિસ્તારની મુલાકાત પણ લીધી હતી, જે દરમિયાન જાહેર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

પેનલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, અરવલ્લીને લગતા મુદ્દાઓ ફક્ત ટેકનિકલ સીમાઓના નિર્ધારણથી ઘણા આગળ વધે છે અને એક જ ભૌગોલિક માપદંડ અથવા પુરાવાના આધારે તેનો પૂરતો ઉકેલ લાવી શકાતો નથી. સમિતિએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અરવલ્લીના વ્યાપક ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય, ભૂ-આકારશાસ્ત્રીય, જળશાસ્ત્રીય, જૈવભૌગોલિક, ઇકોલોજીકલ, જૈવવિવિધતા, ખનિજ સંસાધન અને સામાજિક-આર્થિક પાસાઓની સંપૂર્ણ તપાસ જરૂરી છે.

આ વર્ષે મે મહિનામાં કોર્ટના આદેશ દ્વારા રચાયેલી, સમિતિ અરવલ્લી પર્વતમાળાની વ્યાખ્યા અને સીમાંકન અંગે કેન્દ્ર સરકારના અહેવાલની સ્વતંત્ર રીતે સમીક્ષા કરી રહી છે. પેનલને તેનો અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરવા માટે 31 ઓગસ્ટની સમયમર્યાદા આપવામાં આવી હતી.

તેના પાલન અહેવાલમાં, પેનલે જણાવ્યું હતું કે ભૂ-અવકાશી મૂલ્યાંકન, સંવેદનશીલતા વિશ્લેષણ, નિષ્ણાત સમીક્ષા અને ભૂમિ ચકાસણી સહિતની વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે વધારાનો સમય મહત્વપૂર્ણ છે. તેમાં વધુમાં નોંધ્યું હતું કે વ્યાપક અને મજબૂત અહેવાલ તૈયાર કરવા માટે હિસ્સેદારોના ઇનપુટ્સ અને તેમની વચ્ચે સંકલન જરૂરી છે.

પેનલે અવલોકન કર્યું હતું કે અરવલ્લી ઇકોસિસ્ટમ લેન્ડસ્કેપ ફ્રેમવર્ક વિશિષ્ટ સામાજિક-પર્યાવરણિક લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતા વિસ્તારોને ઓળખવામાં અને તેમના સંરક્ષણ અને સંચાલન માટે અનુરૂપ અભિગમો અપનાવવામાં મદદ કરી શકે છે.

તેણે સૂચન કર્યું હતું કે ફ્રેમવર્કની સમીક્ષા કરવામાં આવે અને ડોમેન નિષ્ણાતો અને હિસ્સેદારો પાસેથી પ્રતિસાદ માંગવામાં આવે. રિપોર્ટ અનુસાર, પેનલને 26 ઓગસ્ટ સુધીમાં - ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન બંને ચેનલો દ્વારા - આશરે 680 સબમિશન પ્રાપ્ત થયા હતા.

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