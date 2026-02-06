સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો, 'કોઈપણ મહિલાને બાળક પેદા કરવા માટે મજબૂર ન કરી શકે'
કોઈપણ મહિલાને તેની ઈચ્છા વિરુદ્ધ ગર્ભાવસ્થા યથવાત રાખવા મજબૂર ન કરી શકે: સુપ્રીમ
Published : February 6, 2026 at 4:30 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપતા 30 અઠવાડિયા સુધીની પ્રેગ્નેન્સીમાં ગર્ભપાતની પરવાનગી આપી છે. કોર્ટે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે, તે કોઈપણ મહિલા ખાસ કરીને સગીર છોકરીને તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ ગર્ભાવસ્થા ચાલુ રાખવા માટે દબાણ કરી શકતી નથી.
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, છોકરીનો માનસિક પક્ષ જ બાળકને જન્મ આપવા તૈયાર નથી અને માતાના હિતને ધ્યાને લેવાનું છે તો તેના પ્રજનનની સ્વાયત્તતા પર સંપૂર્ણ ભાર મૂકવો જોઈએ.
સુપ્રીમ કોર્ટે સ્વીકાર્યું કે, ગર્ભાવસ્થા ચાલુ રાખવાથી છોકરીને ગંભીર માનસિક અને શારીરિક આઘાતનું કારણ બની થઈ શકે છે. આ નિર્ણય એક સગીર છોકરી સાથે સંકળાયેલા કેસમાં આવ્યો છે જે ગર્ભવતી થઈ હતી. ન્યાયાધીશ બી.વી. નાગરત્ના અને ઉજ્જલ ભુયાનની બેન્ચે સગીર વયે ગર્ભવતી બનેલી છોકરી માટે 30 અઠવાડિયાની ગર્ભાવસ્થામાં ગર્ભપાતની મંજૂરી આપી હતી.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, જે મુદ્દા પર વિચાર કરવાની જરૂર છે તે સગીર બાળકનો ગર્ભાવસ્થા ચાલુ રાખવાનો અધિકાર છે જે પ્રથમ દૃષ્ટિએ ગેરકાયદેસર છે. આનું કારણ એ છે કે, તે પોતે સગીર છે અને સંબંધથી ઉદ્ભવેલી કમનસીબ પરિસ્થિતિને કારણે ગર્ભાવસ્થાનો અનુભવ કરી રહી છે. બેન્ચે સ્પષ્ટતા કરી કે, મુદ્દો એ નથી કે સંબંધ સંમતિથી થયો હતો કે જાતીય શોષણનું પરિણામ.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, બાળકીની માતા બાળકને જન્મ આપવા માંગતી નથી અને જો માતાના હિતોનું ધ્યાન રાખવું હોય, તો તેની પ્રજનન સ્વાયત્તતા પર સંપૂર્ણ ભાર મૂકવો જોઈએ. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "અમે અપીલકર્તા (સગીરના પિતા)ના વકીલની દલીલો સ્વીકારીએ છીએ. અમે અપીલકર્તાની પુત્રીને મેડિકલ પ્રેગ્નેન્સી ટર્મિનેશન કરાવવાનો નિર્દેશ આપીએ છીએ."
બેન્ચે મુંબઈની જેજે હોસ્પિટલને તમામ તબીબી સલામતીના પગલાંનું પાલન કરીને અપીલકર્તાની સગીર પુત્રીની ગર્ભાવસ્થા સમાપ્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે અપીલકર્તા ગર્ભાવસ્થાના તબીબી સમાપ્તિ માટે સંમતિ આપતી ઔપચારિક લેખિત બાંહેધરી આપશે.
સુનવણી દરમિયાન જસ્ટિસ નાગરત્નાએ કહ્યું કે, બની શકે કે, તેને કોઈ મેડિકલ પ્રોબ્લેમ ન હોય, ડિલિવરી કરવામાં કોઈ સમસ્યા ન હોય પરંતુ આ એક માનસિક પક્ષ છે કે, ડિલિવર કરવા માગતી નથી. ન્યાયાધીશ નાગરત્નાએ મહારાષ્ટ્ર સરકારના વકીલને પૂછ્યું કે આનો ઉકેલ કેવી રીતે લાવવો. "શું કોર્ટ કહી શકે છે કે, 'ના, ના, તમારે ડિલિવરી ન કરવા માંગતા હોય તો પણ તમારે બાળકને ડિલિવરી કરવી જ પડશે?'"
આ મુદ્દાને સંબોધતા, બેન્ચે કહ્યું, "પછી તેઓ કોર્ટમાં આવવાનું બંધ કરશે અને કોઈ ક્લિનિકમાં જશે." બેન્ચ અસુરક્ષિત ગર્ભપાતનો ઉલ્લેખ કરી રહી હતી. બેન્ચે કહ્યું કે આ કોઈ દંપતી નથી જે બીજું કે ત્રીજું બાળક ઇચ્છે છે; તે એક ગેરકાયદેસર બાળક છે અને તે તે ઇચ્છતી નથી. બેન્ચે પૂછ્યું, "તો, કોના અધિકારો ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ... તે મુદ્દો છે. શું કોર્ટ મહિલા અરજદારને નિર્દેશ આપી શકે છે કે, 'ના, તમે બાળકને જન્મ આપશો, ભલે બાળક ગેરકાયદેસર હોય, ભલે તમે બાળક ન ઇચ્છતા હોવ, પણ તમે બાળકને જન્મ આપશો.' શું કોર્ટ આ કહી શકે છે?
ન્યાયાધીશ નાગરત્ને કહ્યું કે આ સરળ નિર્ણય નથી. બેન્ચે પૂછ્યું કે તેઓ બાળકને જન્મ આપવા માટે કેમ લઈ જઈ શકતા નથી અને પછી તેને જન્મ આપી શકતા નથી. અપીલકર્તાના વકીલે દલીલ કરી હતી કે માનસિક આઘાત, શારીરિક આઘાત અને સામાજિક કલંક છે, અને સગીર છોકરી હજુ પણ હોસ્પિટલમાં છે અને તેના વિસ્તારમાં પાછી ફરી શકતી નથી. બેન્ચને કહેવામાં આવ્યું હતું કે છોકરી ખૂબ જ નબળી સામાજિક-આર્થિક પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવે છે.
બેન્ચે મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી, "આ અમારા માટે પણ મુશ્કેલ છે, પરંતુ આપણે શું કરી શકીએ... શું આપણે તેને બાળકને જન્મ આપવા માટે દબાણ કરવું જોઈએ?" કારણ કે જે બાળકનો જન્મ થશે તે પણ આખરે એક જીવન હશે." બેન્ચે કહ્યું કે બીજો પ્રશ્ન એ છે કે જો તે 24 અઠવાડિયામાં ગર્ભાવસ્થાનો ગર્ભપાત કરી શકે છે, તો 30 અઠવાડિયામાં કેમ નહીં? બેન્ચે કહ્યું કે છોકરી ગર્ભાવસ્થા ચાલુ રાખવા માંગતી નથી.
બેન્ચે કહ્યું કે તેના માટે આ પણ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે હાલના કેસમાં એક સગીર છોકરી બાળકને જન્મ આપી રહી છે. જસ્ટિસ નાગરત્ને કહ્યું કે મુખ્ય વાત એ છે કે સગીર છોકરી બાળકને જન્મ આપવા માંગતી નથી, અને તે જ મુશ્કેલી છે.
