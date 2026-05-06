સુપરસ્ટાર વિજય કાલે શપથ લેશે, સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કર્યો, કોંગ્રેસ સાથે હાથ મિલાવ્યા

ટીવીકેના ધારાસભ્ય પક્ષના નેતા વિજયે તમિલનાડુના રાજ્યપાલ સમક્ષ સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 6, 2026 at 8:15 PM IST

ચેન્નાઈ: તાજેતરની તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સૌથી વધુ બેઠકો જીતનાર પક્ષ, તમિલનાડુ વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે) ના વડા વિજયે મંગળવારે રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકર સાથે મુલાકાત કરી અને રાજ્યમાં સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કર્યો.

અહેવાલો અનુસાર, વિજય આવતીકાલે, 7 મેના રોજ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લે તેવી શક્યતા છે. જવાહરલાલ નેહરુ સ્ટેડિયમમાં સમારોહની તૈયારીઓ તેજ કરવામાં આવી છે.

તમિલ વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે) ના સ્થાપક આજે લોકભવનમાં રાજ્યપાલ આર્લેકર સાથે મુલાકાત કરી અને રાજ્યમાં સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કર્યો. દરમિયાન, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બુધવારે તમિલનાડુમાં નવી સરકાર બનાવવા માટે તમિલ વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે) ને ટેકો આપવાની જાહેરાત કરી, જે ચોક્કસ શરતોને આધીન છે.

કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ડીએમકે સાથે જોડાણ કરીને ચૂંટણી લડી અને પાંચ બેઠકો જીતી. ટીવીકેને બહુમતી સાબિત કરવા અને સરકાર બનાવવા માટે હજુ પણ સાત વધુ ધારાસભ્યોના ટેકાની જરૂર હોવાથી, પાર્ટીએ હવે વિદુથલાઈ ચિરુથૈગલ કાચી (વીસીકે) અને સામ્યવાદી પક્ષો પાસેથી ટેકો માંગ્યો છે.

ટીવીકે નેતા વિજયે કોંગ્રેસ નેતૃત્વ પાસેથી સમર્થન માંગ્યું હતું, ત્યારબાદ પાર્ટી હાઇકમાન્ડે તમિલનાડુ કોંગ્રેસ સમિતિને રાજ્યની લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષની બેઠકમાં વિજયને સમર્થન આપવાના નિર્ણયને કેટલીક શરતો સાથે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

ટીવીકેએ 234 સભ્યોની તમિલનાડુ વિધાનસભામાં 108 બેઠકો મેળવી છે. સરકાર બનાવવા માટે તેને 10 વધુ ધારાસભ્યોના સમર્થનની જરૂર છે. બહુમતી માટે 118 બેઠકોની જરૂર છે. કોંગ્રેસના પાંચ ધારાસભ્યો ચૂંટાયા છે. અત્યાર સુધી, કોંગ્રેસ ડીએમકેના નેતૃત્વ હેઠળના ગઠબંધનનો ભાગ હતી.

કોંગ્રેસે જાહેરમાં ટીવીકેને સમર્થન જાહેર કર્યું છે, પરંતુ હજુ સુધી એ જાણી શકાયું નથી કે વિજયની પાર્ટીને બીજા કોણે સમર્થન આપ્યું છે.

વિજય રાજ્યપાલ આર્લેકરને મળ્યા

આજે ગરમ રાજકીય વાતાવરણ વચ્ચે, તમિલનાડુના કાર્યકારી રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકર કેરળના તિરુવનંતપુરમથી ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની પેસેન્જર ફ્લાઇટમાં ચેન્નાઈ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા. કાર દ્વારા ચેન્નાઈ એરપોર્ટ છોડ્યા પછી, તેઓ ગિન્ડીમાં રાજ્યપાલ ગૃહ ગયા.

ત્યારબાદ, ટીવીકે વિધાનસભા પક્ષના નેતા વિજયે આજે બપોરે લગભગ 3:30 વાગ્યે ગિન્ડી ગવર્નર હાઉસ ખાતે તમિલનાડુના રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકર સાથે મુલાકાત કરી. બેઠક દરમિયાન, વિજયે રાજ્યપાલને એક પત્ર સુપરત કર્યો, જેમાં તેમના નેતૃત્વમાં સરકાર બનાવવાનો સત્તાવાર રીતે દાવો કરવામાં આવ્યો.

રાજ્યપાલને સોંપવામાં આવેલા પત્રમાં, વિજયે જણાવ્યું હોવાનું માનવામાં આવે છે કે તેમને કુલ 113 ધારાસભ્યોનો ટેકો છે, જેમાં 108 ટીવીકે ધારાસભ્યો અને 5 કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો શામેલ છે. રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ આ બેઠક દરમિયાન, વિજય સાથે નિર્મલ કુમાર, અરુણરાજ અને આધવ અર્જુન સહિત પાર્ટીના મુખ્ય અધિકારીઓ પણ હતા.

વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ડીએમકેએ 59 બેઠકો, એઆઈએડીએમકેએ 47, કોંગ્રેસે પાંચ, પીએમકેએ ચાર, આઈયુએમએલએ બે, સીપીઆઈએ બે, વીસીકે બે અને સીપીઆઈ(એમ)એ બે બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે ભાજપ, ડીએમડીકે અને એએમએમકેએ દરેકે એક બેઠક જીતી હતી.

