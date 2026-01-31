સુનેત્રા પવારે મહારાષ્ટ્રના ઉપ મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા
વરિષ્ઠ નેતા અને મંત્રી છગન ભુજબળે વિધાનસભા ભવનમાં NCP વિધાનસભા પક્ષના નેતા પદ માટે સુનેત્રા પવારના નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, જેને દિલીપ વલસે-પાટીલે સમર્થન આપ્યું.
Published : January 31, 2026 at 5:31 PM IST
મુંબઈ: નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અચાનક અવસાન બાદ, તેમના પત્ની સુનેત્રા પવારે આજે (31 જાન્યુઆરી) રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. તેમનો શપથગ્રહણ સમારોહ સાંજે 5 વાગ્યે યોજાયો હતો. તેઓ મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. શપથગ્રહણ સમારોહ પહેલા, રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી આજે વિધાનભવનમાં મળી હતી. પાર્ટીના તમામ ધારાસભ્યો અને મુખ્ય નેતાઓ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા.
NCP સર્વાનુમતે વિધાનસભા પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટાયા: વરિષ્ઠ નેતા અને મંત્રી છગન ભુજબળે વિધાનસભા ભવનમાં NCP વિધાનસભા પક્ષના નેતા પદ માટે સુનેત્રા પવારના નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, જેને દિલીપ વલસે-પાટીલે સમર્થન આપ્યું. ત્યારબાદ, પવારને સર્વાનુમતે NCP વિધાનસભા પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટાયા. આ ચૂંટણીની સત્તાવાર સૂચના વિધાનસભા સચિવને આપવામાં આવશે, અને તેની એક નકલ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયને પણ મોકલવામાં આવશે.
સુનેત્રા પવાર પાસે તમામ કાયદાકીય સત્તાઓ રહેશે: દરમિયાન, NCP બેઠકની શરૂઆતમાં, સુનીલ તટકરેએ અજિત પવાર માટે શોક પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. અજિત પવારને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી. ત્યારબાદ સુનેત્રા પવારને ધારાસભ્ય પક્ષના નેતા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. આ અંગે છગન ભુજબળે કહ્યું, "સુનેત્રા પવાર પાસે બધી કાયદાકીય સત્તા રહેશે. અમે બેઠકમાં આ સંદર્ભમાં બે ઠરાવ રજૂ કર્યા. અમે અમારા ધારાસભ્યો દ્વારા સહી કરાયેલ પત્ર મુખ્યમંત્રીને સુપરત કરી રહ્યા છીએ. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી રાજ્યપાલને જાણ કરશે અને આજે સુનેત્રા પવારને પદના શપથ લેવડાવશે."
