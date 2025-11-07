હિમાચલ પ્રદેશમાં કટોકટી દરમિયાન જેલમાં બંધ રાજકારણીઓના પેન્શન બંધ કરવામાં આવશે, સુખુ સરકારના બિલને રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી મળી
સુખુ સરકારે વિધાનસભામાં લોકતંત્ર પ્રહરી સન્માન યોજના બિલ રદ કર્યું હતું. ૧૦૫ લોકોને આ પેન્શન મળ્યું હતું.
Published : November 7, 2025 at 5:48 PM IST
શિમલા : હિમાચલ પ્રદેશમાં જય રામ ઠાકુરના નેતૃત્વ હેઠળની ભાજપ સરકારે લોકતંત્ર પ્રહરી સન્માન યોજના (લોકશાહી રક્ષક સન્માન યોજના) હેઠળ કટોકટી દરમિયાન જેલમાં બંધ રાજકારણીઓ માટે માસિક પેન્શનની સ્થાપના કરી. સત્તામાં આવ્યા પછી, સુખવિંદર સિંહ સુખુના નેતૃત્વ હેઠળની કોંગ્રેસ સરકારે આ યોજના બંધ કરી દીધી. સુખુ સરકારે વિધાનસભામાં લોકતંત્ર પ્રહરી સન્માન યોજના બિલ રદ કર્યું. આ મામલો રાજભવન અને પછીથી, સ્થાપિત નિયમો મુજબ, રાષ્ટ્રપતિ ભવન સુધી પહોંચ્યો.
હવે રાષ્ટ્રપતિએ સુખવિંદર સિંહ સુખુ સરકારના બિલને રદ કરવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. આનો અર્થ એ થયો કે રાષ્ટ્રપતિએ લોકતંત્ર પ્રહરી સન્માન યોજનાને નાબૂદ કરવાના બિલને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ બિલ વિધાનસભામાંથી હિમાચલ રાજભવનને મોકલવામાં આવ્યું હતું. રાજભવને તેની સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. બાદમાં, તેને રાજભવનથી રાષ્ટ્રપતિ ભવન મોકલવામાં આવ્યું હતું. હવે રાષ્ટ્રપતિ ભવને તેને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ મામલાનું બીજું પાસું હિમાચલ હાઈકોર્ટ હતું.
હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને બિલ રદ કરવા અંગે અંતિમ નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી પેન્શન રોકવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ, માસિક લોકતંત્ર પ્રહરી સન્માન રાશિ પેન્શન જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. એ પણ શક્ય છે કે આ રકમ હવે વસૂલ કરવામાં આવે. આ બાબતની આસપાસના સંજોગો સ્પષ્ટ થવાના બાકી છે, પરંતુ એ રસપ્રદ છે કે વર્તમાન કોંગ્રેસ સરકારે પાછલી સરકારના બિલને રદ કર્યું અને રાષ્ટ્રપતિ ભવન પાસેથી મંજૂરી મેળવી.
ઉલ્લેખનીય છે કે સુખવિંદર સિંહ સુખુ સરકારે 2 વર્ષ પહેલા, 3 એપ્રિલ, 2023ના રોજ બજેટ સત્રમાં એક બિલ રજૂ કરીને જૂના બિલને રદ કર્યું હતું. ભાજપ સરકાર દરમિયાન, જ્યારે જય રામ ઠાકુર મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યારે સરકારે 18 માર્ચ, 2021ના રોજ આ બિલ રજૂ કર્યું હતું. આ બિલની જોગવાઈઓ અનુસાર 1975ની કટોકટી દરમિયાન, 15 દિવસથી ઓછા જેલમાં સેવા આપનારાઓ માટે દર મહિને રુ.12,000 અને 15 દિવસથી વધુ સેવા આપનારા નેતાઓ માટે દર મહિને રુ.20,000 માનદ વેતનની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
હિમાચલમાં, કટોકટી દરમિયાન શાંતા કુમાર, રાધારમણ શાસ્ત્રી અને સુરેશ ભારદ્વાજ સહિત ઘણા નેતાઓને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા. શાંતા કુમાર અને રાધારમણ શાસ્ત્રીને નાહન સેન્ટ્રલ જેલમાં કેદ કરવામાં આવ્યા હતા. કુલ મળીને, હિમાચલ પ્રદેશમાં આશરે 105 લોકોને આ પેન્શન મળવાનું શરૂ થયું. ભાજપના પ્રમુખ રાજીવ બિંદલ તે સમયે હરિયાણામાં જેલમાં હતા અને તેઓ હરિયાણા અને હિમાચલ બંનેમાં આ માનદ વેતન મેળવી રહ્યા હતા.
વિપક્ષમાં હતા ત્યારે સત્તામાં આવતાની સાથે જ યોજના રદ કરવામાં આવી
જ્યારે જયરામ ઠાકુરના નેતૃત્વ હેઠળની ભાજપ સરકારે આ બિલ રજૂ કર્યું ત્યારે વિપક્ષી કોંગ્રેસ પાર્ટીએ તેનો વિરોધ કર્યો. તે સમયે સુખવિંદર સિંહ સુખુ વિપક્ષમાં હતા. તેમણે પણ તેનો વિરોધ કર્યો. સત્તામાં આવ્યા પછી, કોંગ્રેસ સરકારે 2023ના બજેટ સત્રમાં જયરામ ઠાકુર સરકારના બિલને રદ કર્યું.
જયરામ સરકારે રજૂઆત કરી હતી
હિમાચલ પ્રદેશની ભાજપ સરકારે 2019માં આ યોજનાના અમલીકરણની જાહેરાત કરી હતી. મુખ્યમંત્રી જયરામ ઠાકુરના નેતૃત્વ હેઠળની ભાજપ સરકારે 2021 માં વિધાનસભામાં એક બિલ રજૂ કર્યું હતું. ફેબ્રુઆરી 2019માં, જયરામ સરકારના બજેટ સત્ર દરમિયાન, તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીએ "લોકતંત્ર પ્રહરી સન્માન રાશિ" હેઠળ MISA કેદીઓને રુ.11,000નું વાર્ષિક માનદ વેતન આપવાની જાહેરાત કરી હતી. બાદમાં, આ યોજનામાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, અને વાર્ષિકને બદલે રુ.11,000 માસિક પુરસ્કારની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. 3 ડિસેમ્બર, 2019ના રોજ, તત્કાલીન જયરામ સરકારે કેબિનેટ બેઠકમાં "લોકતંત્ર પ્રહરી સન્માન રાશિ" (લોકતંત્ર પ્રહરી સન્માન રાશિ)ને મંજૂરી આપી હતી.
જ્યારે આ બિલ વિધાનસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું, ત્યારે શાસક પક્ષ, ભાજપ અને વિપક્ષ કોંગ્રેસ વચ્ચે ગરમાગરમ ચર્ચા થઈ હતી. 2021માં, હિમાચલ પ્રદેશ લોકતંત્ર પ્રહરી બિલ, 2021, વિધાનસભામાં પસાર થયું હતું. આ યોજના હેઠળ, કટોકટી દરમિયાન જેલમાં ગયેલા 81 હિમાચલ નેતાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે, રાજ્ય સરકારના શહેરી વિકાસ મંત્રી, સુરેશ ભારદ્વાજ, લોકતંત્ર પ્રહરી સન્માન સમિતિના અધ્યક્ષ હતા. હાલમાં, આ યોજના હેઠળ લગભગ 105 લોકો પેન્શન મેળવી રહ્યા હતા.
સીએમ સુખુએ વિરોધ કર્યો હતો
વિરોધ પક્ષમાં હતા, ત્યારે કોંગ્રેસના નેતા અને કોંગ્રેસ સરકારના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુએ આ બિલનો વિરોધ કર્યો હતો. ધારાસભ્ય તરીકે સુખુએ જણાવ્યું હતું કે બિલ યોગ્ય વિચારણા વિના રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય તરીકે સુખુએ જણાવ્યું હતું કે બિલનું નામ "લોકતંત્ર પ્રહારી" (લોકતંત્ર પ્રહારી) રાખવું ખોટું હતું. વિરોધ પક્ષના સભ્ય તરીકે સુખવિંદર સુખુએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભાજપ આ બિલ દ્વારા પોતાની વિચારધારા ધરાવતા લોકોને ફાયદો પહોંચાડવા માંગ કરી રહી છે.
વિરોધ પક્ષના નેતા મુકેશ અગ્નિહોત્રીએ પણ આ બિલને પસંદગી સમિતિમાં મોકલવાની માંગ કરી હતી. તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી જયરામ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રાહુલ ગાંધીએ પોતે કટોકટીની નિંદા કરી હતી. જયરામ ઠાકુરે ત્યારે કહ્યું હતું કે ભાજપ પાસે કટોકટી વિશે એટલું બધું કહેવાનું છે કે કોંગ્રેસ સાંભળી શકતી નથી. આ બિલ એવા લોકોનું સન્માન કરે છે જેમણે સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો.
સત્તામાં આવ્યા પછી શાસન પરિવર્તન
ડિસેમ્બર 2022 માં, હિમાચલ પ્રદેશમાં કોંગ્રેસ સત્તા પર આવી, અને સુખવિંદર સુખુ મુખ્યમંત્રી બન્યા. જાન્યુઆરી 2023 માં, વિધાનસભાના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન, કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય સંજય રતને લોકતંત્ર પ્રહરી સન્માન રાશિ બંધ કરવાની માંગ ઉઠાવી. સંજય રતનના પિતા, ઓપી રતન, સ્વતંત્રતા સેનાની હતા. જોકે, વિધાનસભાના ત્યારબાદના બજેટ સત્રમાં, 3 એપ્રિલ, 2023ના રોજ, કોંગ્રેસ સરકારે ભાજપ સરકારની લોકતંત્ર પ્રહરી સન્માન રાશિ યોજના રદ કરી. તેને રદ કરવા માટે એક બિલ વિધાનસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું. બિલ ગૃહમાં પસાર થયું. તે સમયે મુખ્યમંત્રી સુખુ ગૃહમાં હાજર ન હતા. તેમની ગેરહાજરીમાં, સંસદીય બાબતોના મંત્રી હર્ષવર્ધન સિંહ ચૌહાણે બિલ પરની ચર્ચાનો જવાબ આપતા જણાવ્યું હતું કે ભાજપ સરકારે આ સન્માન રાશિ હેઠળ તિજોરી પર રુ.3 કરોડથી વધુનો બોજ નાખ્યો છે.
હાઈકોર્ટે માનદ વેતન મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો.
આ મામલો કોર્ટમાં પહોંચ્યો અને ૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૪ ના રોજ, હાઈકોર્ટે માનદ વેતન મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો. લોકતંત્ર સેનાની સંઘે હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. અરજદાર સંગઠને દલીલ કરી હતી કે રાજ્યપાલે હજુ સુધી કાયદાને રદ કરવાના બિલને મંજૂરી આપી નથી, અને તેથી, કાયદો અમલમાં છે. હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ સંદીપ શર્માએ અરજદાર સંગઠન દ્વારા રજૂ કરાયેલી દલીલો સાથે સંમત થયા હતા, અને જણાવ્યું હતું કે પસાર થયેલ બિલ રાષ્ટ્રપતિ અથવા રાજ્યપાલની સંમતિ ન મળે ત્યાં સુધી કાયદો બનતો નથી. જ્યાં સુધી કાયદો અમલમાં રહે છે, ત્યાં સુધી તે કાયદા હેઠળ ઉદ્ભવતા લાભો રોકી શકાતા નથી.
કોર્ટે સરકારને આદેશ આપ્યો કે જ્યાં સુધી હાલનો કાયદો કાયદેસર રીતે રદ ન થાય ત્યાં સુધી યુનિયનના સભ્યોને માનદ વેતન ચૂકવવાનું ચાલુ રાખે, બધી જરૂરી અને સ્થાપિત પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરીને. ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને વિપક્ષના નેતાએ કોર્ટના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું. જોકે, રાષ્ટ્રપતિ ભવન બિલ રદ કરવા માટે સંમતિ આપે પછી ભવિષ્યની કાર્યવાહી પર બધાની નજર રહેશે.
