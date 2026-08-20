"મોદી સરકાર કે અભણ સરકાર...": ખાંડના ભાવમાં 20 રૂપિયાનો વધારો; ઇથેનોલના ચક્કરમાં બધું બરબાદ - કેજરીવાલ
અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે અત્યાર સુધી મોદી સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા કોઈપણ નિર્ણયોથી કોઈ ફાયદો થયો નથી
Published : August 20, 2026 at 6:57 PM IST
નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલે દેશભરમાં ખાંડના ભાવમાં થયેલા તીવ્ર વધારા માટે મોદી સરકારના ખામીયુક્ત નિર્ણયને જવાબદાર ઠેરવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે શેરડીને ઇથેનોલ ઉત્પાદન માટે વાળવાથી ખાંડના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો હતો, જેના કારણે ખાંડના ભાવ માત્ર 17 દિવસમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 20 રૂપિયાનો વધારો થયો. તેમણે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ ભેળવીને તેલની આયાત પર ખર્ચાતા વિદેશી હૂંડિયામણને બચાવવાની વાત કરી હતી. હવે, પરિસ્થિતિ એવી જગ્યાએ પહોંચી ગઈ છે જ્યાં ખાંડની આયાત કરવા માટે તે જ વિદેશી હૂંડિયામણનો બગાડ કરવો પડે છે. આ સરકાર છે કે મજાક? તે સંપૂર્ણપણે અશિક્ષિત લોકો દ્વારા ચલાવવામાં આવતી સરકાર છે; કોઈને તેમના કાર્યોના પરિણામો વિશે કોઈ ખ્યાલ નથી.
ગુરુવારે એક વીડિયો જારી કરી આપના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલે ટિપ્પણી કરી હતી કે, મોદી સરકાર તેના નિર્ણયો અથવા તેના સંભવિત પ્રભાવથી અજાણ હોય તેવું લાગે છે. તેઓએ શેરડીની ખેતીને ઇથેનોલ ઉત્પાદન તરફ વાળી અને પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ ભેળવવાનું શરૂ કર્યું. દાવો એ હતો કે આનાથી પેટ્રોલ બચશે અને તેલ આયાત કરવા પર ખર્ચાતા વિદેશી હૂંડિયામણની બચત થશે. જો કે, શેરડીને ઇથેનોલ માટે વાળવાથી દેશમાં શેરડી અને ખાંડની તીવ્ર અછત સર્જાઈ. ખાંડની આ અછતને કારણે, છેલ્લા 17 દિવસમાં ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 20 રૂપિયાનો વધારો થયો છે; 17 દિવસ પહેલા 46 રૂપિયે પ્રતિ કિલોગ્રામ મળતી ખાંડ હવે 65 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ગઈ છે.
मोदी सरकार या फिर अनपढ़ सरकार..— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 20, 2026
ये लोग Foreign Exchange बचाने के लिए गन्ने से Ethanol बना रहे थे। अब देश में चीनी की कमी हो गई है और सिर्फ 17 दिनों में दाम ₹20 बढ़ गए हैं।
अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वही Foreign Exchange फूंक कर चीनी Import करने की नौबत आ गई है। ये सरकार है या… pic.twitter.com/XjvFTAK7bk
અરવિંદ કેજરીવાલે જણાવ્યું હતું કે, આપણો દેશ પહેલા ખાંડની નિકાસ કરતો હતો, પરંતુ હવે તે આયાત કરવાની યોજના બનાવી રહ્યો છે. તેલ પર ખર્ચાતા વિદેશી હૂંડિયામણને બચાવવા માટે ઇથેનોલનું ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હતું, પરંતુ હવે આપણે ખાંડની આયાત પર તે જ વિદેશી હૂંડિયામણ ખર્ચ કરીશું. એક તરફ, ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલ લોકોના વાહનોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે અને માઇલેજ ઘટાડી રહ્યું છે; બીજી તરફ, લોકો હવે મોંઘી ખાંડ ખરીદવા માટે મજબૂર છે. સરકાર તેના પરિણામો શું થશે તે જાણ્યા વિના નિર્ણયો લે છે. જ્યારે શેરડીને ઇથેનોલ ઉત્પાદન માટે વાળવામાં આવી હતી, ત્યારે તેમણે વિચારવું જોઈતું હતું કે જો ઇથેનોલ માટે આટલી બધી શેરડીનો ઉપયોગ થતો હોય તો ખાંડ ક્યાંથી આવશે. આશ્ચર્ય થાય છે કે શું આખી મોદી સરકાર, ઉપરથી નીચે સુધી, અશિક્ષિત લોકોથી બનેલી છે.
અરવિંદ કેજરીવાલે ટિપ્પણી કરી હતી કે તેમણે અત્યાર સુધી લીધેલા કોઈપણ નિર્ણયોનો કોઈ ફાયદો થયો નથી. નોટબંધી દરમિયાન દેશભરમાં ઘણા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા. જ્યારે કોરોના વાયરસ ત્રાટક્યો, ત્યારે ઓક્સિજન સિલિન્ડર પૂરા પાડવાને બદલે, લોકોને પ્લેટો વગાડવા કહેવામાં આવ્યું. એવું લાગે છે કે આખી સરકાર અશિક્ષિત વ્યક્તિઓથી બનેલી છે. જો કે, દોષ આપણામાં છે કે આપણે આ અશિક્ષિત લોકોને - જેમની પાસે કોઈ સમજ નથી - સત્તામાં મત આપ્યો. તેમને સરકાર કેવી રીતે ચલાવવી તે ખબર નથી, છતાં આપણે જ દુઃખી છીએ.
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