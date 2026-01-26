શુભાંશુ શુકલાને મળ્યો અશોક ચક્ર, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ કર્યા સન્માનિત

ETV Bharat / bharat

રાષ્ટ્રપતિએ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના કેન્દ્રસ્થાને આવેલા કર્તવ્ય પથ ખાતે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં શુભાંશુ શુક્લાને આ એવોર્ડ અર્પણ કર્યો હતો

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ શુભાંશુ શુકલાને અશોક ચક્રથી સન્માનિત કર્યા હતા
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ શુભાંશુ શુકલાને અશોક ચક્રથી સન્માનિત કર્યા હતા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 26, 2026 at 1:07 PM IST

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ ગ્રુપ કેપ્ટન શુભાંશુ શુકલાને ભારતના સર્વોચ્ચ શાંતિ વીરતા પુરસ્કાર અશોક ચક્રથી સન્માનિત કર્યા હતા, જેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક (ISS) પર પગ મૂકનાર પ્રથમ ભારતીય બનીને ઇતિહાસ રચ્યો. રાષ્ટ્રપતિએ દિલ્હીના કેન્દ્રસ્થાને આવેલા કર્તવ્ય પથ ખાતે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં શુભાંશુ શુકલાને આ એવોર્ડ અર્પણ કર્યો હતો.

ગયા વર્ષે જૂનમાં, શુભાંશુ શુક્લા અવકાશમાં જનારા બીજા ભારતીય અને Axiom-4 મિશનના ભાગ રૂપે ISS પર પગ મૂકનારા પ્રથમ ભારતીય બન્યા. શુભાંશુ શુક્લાની 18 દિવસની અવકાશ યાત્રા 1984માં કોસ્મોનોટ રાકેશ શર્માના રશિયન સોયુઝમાં ઉડાન ભરવાના 41 વર્ષ પછી થઇ હતી. એક ફાઇટર પાઇલટ તરીકે શુભાંશુ શુકલા પાસે Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29,Jaguar,Hawk,Dornier અને An-32 સહિત વિવિધ વિમાનોમાં 2000 કલાક કરતા વધારે ઉડાનનો પ્રભાવશાળી અનુભવ છે.

શુભાંશુ શુકલાએ આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથકમાં Axiom Mission 4 (AX-4)માં પાઇલટ તરીકે સેવા આપી હતી અને માનવ અવકાશ સંશોધનમાં ભારતની શાનદાર પ્રગતિ પર એક અમીટ છાપ છોડી હતી. સફળ અવકાશ મિશન પછી, ગ્રુપ કેપ્ટન શુભાંશુ શુકલા ઘર ઘરમાં જાણીતું નામ બની ગયા કારણ કે મિશન દરમિયાન તેમના યોગદાન, જેમાં જટિલ પ્રયોગો કરવા સહિત વિશ્વભરના અવકાશ નિષ્ણાતો દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત થઇ હતી.

Axiom Mission 4 અમેરિકાની પ્રાઇવેટ કંપની એક્સિઓમ સ્પેસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને તેમાં નાસા, યૂરોપિયન સ્પેસ એજન્સી (ESA) અને ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ISRO) સામેલ હતી. ગ્રુપ કેપ્ટન શુભાંશુ શુકલા લખનૌના છે, તેમણે જૂન 2006માં ઇન્ડિયન એરફોર્સના ફાઇટર સ્ટ્રીમમાં કમિશન મળ્યું હતું.

