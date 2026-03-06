આસામના કાર્બી આંગલોંગમાં IAF SU-30 MKI વિમાન ક્રેશ થયું; સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ
IAF એ જણાવ્યું હતું કે રેસ્ક્યુ ટીમો તૈયાર કરવામાં આવી છે, અને ઇમરજન્સી પ્રોટોકોલ મુજબ નાગરિક અધિકારીઓ સાથે સંકલન ચાલુ છે.
Published : March 6, 2026 at 7:07 AM IST
તેઝપુર: ભારતીય વાયુસેના (IAF) નું સુખોઈ Su-30MKI ફાઇટર જેટ, જે તાલીમ મિશન પર હતું, ગુરુવારે રાત્રે આસામના કાર્બી આંગલોંગ જિલ્લામાં ક્રેશ થયું. IAF એ જણાવ્યું હતું કે, "Su-30MKI, જે તાલીમ મિશન પર હતું, તે જોરહાટથી લગભગ 60 કિમી દૂર આસામના કાર્બી આંગલોંગ વિસ્તારમાં ક્રેશ થયું."
તેમાં વધુમાં જણાવાયું હતું કે સર્ચ કામગીરી ચાલુ છે.
અગાઉ, IAF ફાઇટર જેટ, સુખોઈ Su-30 MKI, ગુરુવારે સાંજે લગભગ 7:42 વાગ્યે આસામના જોરહાટથી ટેકઓફ કર્યા પછી તરત જ સંપર્ક ગુમાવ્યા બાદ વિલંબિત થયું હતું.
પ્રારંભિક માહિતી અનુસાર, વિમાન સાંજે લગભગ 7:42 વાગ્યે સંપર્કમાં હતું. ટેકઓફ પછી તરત જ નિયમિત સંપર્ક તૂટી ગયો હોવાના અહેવાલ છે, જેનાથી સંરક્ષણ વર્તુળોમાં ચિંતા વધી ગઈ છે. ભારતીય વાયુસેનાએ વિમાનને શોધવા માટે સર્ચ અને રેસ્ક્યુ (SAR) કામગીરી શરૂ કરી છે. બચાવ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે, અને ઇમરજન્સી પ્રોટોકોલ મુજબ નાગરિક અધિકારીઓ સાથે સંકલન ચાલુ છે.
ભારતીય વાયુસેનાએ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "એક IAF Su-30 MKI મોડું થયું હોવાની જાણ થઈ છે. વિમાને આસામના જોરહાટથી ઉડાન ભરી હતી અને છેલ્લે સાંજે 7:42 વાગ્યે તેનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. વધુ વિગતો જાણવામાં આવી રહી છે. સર્ચ અને રેસ્ક્યુ મિશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે." IAF એ ઘટનાના કોઈપણ ફોટા જાહેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી હતી કે વિમાનનું ચોક્કસ સ્થાન અને સ્થિતિ નક્કી કરવા માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. શોધ ટીમો જમીન પર કામગીરી ચાલુ રાખતી હોવાથી વધુ વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે. અધિકારીઓએ લોકોને અટકળો ટાળવા અને પરિસ્થિતિ વણસતી વખતે ફક્ત સત્તાવાર અપડેટ્સ પર આધાર રાખવા વિનંતી કરી છે.
સુખોઈ Su-30 MKI એ બે સીટર, ટ્વીનજેટ મલ્ટીરોલ એર સુપિરિયરી ફાઇટર છે જે રશિયન એરક્રાફ્ટ ઉત્પાદક સુખોઈ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે અને ભારતીય વાયુસેના (આઈએએફ) માટે ભારતના હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ (એચએએલ) દ્વારા લાઇસન્સ હેઠળ બનાવવામાં આવ્યું છે. સુખોઈ Su-30 નું એક વેરિએન્ટ, ભારે અને બધા હવામાનમાં કામ કરી શકે તેવું લાંબા અંતરનું ફાઇટર છે.
આ પણ વાંચો: