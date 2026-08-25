બિહારમાં વિદ્યાર્થીઓનો વિરોધ: પટણામાં તણાવ; પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ પર લાઠીચાર્જ કર્યો
70મી બિહાર પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (BPSC)ની પરીક્ષા રદ કરવાની માંગણી સાથે અનેક પ્રદર્શનકારીઓએ મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાનને ઘેરવાના પ્રયાસમાં પોલીસ બેરિકેડ તોડી નાખ્યા હતા.
Published : August 25, 2026 at 5:18 PM IST
પટણા: બિહારના પાટનગર પટણામાં તણાવ જોવા મળ્યો છે. 70મી બિહાર પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (BPSC)ની પરીક્ષા રદ કરવાની માંગણી સાથે અનેક પ્રદર્શનકારીઓએ મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાનને ઘેરવાના પ્રયાસમાં પોલીસ બેરિકેડ તોડી નાખ્યા હતા.
પ્રદર્શનકારીઓ જ્યારે તેમની ફરિયાદોના નિવારણ અને જરૂરી બદલાવની માંગણી સાથે લોક ભવન તરફ વધતા હતા ત્યારે પોલીસકર્મીઓ સાથે અથડામણ થઇ હતી, જેના કારણે પ્રદર્શનકારીઓને વિખેરવા માટે વોટર કેનનનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો હતો.
BPSC (બિહાર પબ્લિક સર્વિસ કમિશન) TRE-4 ઉમેદવારો, અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સાથે પટણાના ગાંધી મેદાનથી રેલી શરૂ કરીને ડાક બંગલા ક્રોસિંગ પર પહોંચ્યા હતા જ્યાં પોલીસે અનેક લોકોની અટકાયત કરી હતી. ઘણા વિદ્યાર્થીઓના હાથમાં તિરંગો જોવા મળ્યો હતો અને પોલીસ સાથે ધક્કામુક્કી કરી અને ડાક બંગલા ક્રોસિંગ પર બેરિકેડ તોડી નાખ્યા હતા.
VIDEO | Patna, Bihar: Visuals from Dakbungalow Chauraha where police have stopped protesting students during their march to CM residence.— Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2026
A large number of BPSC (Bihar Public Service Commission) TRE-4 aspirants, along with other students, began their pre-announced march from… pic.twitter.com/XU5wzSx9Sl
વિદ્યાર્થીઓ કેટલાક દિવસથી પટણાના ગરદાનીબાગ વિસ્તારમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, જેમાં તેમની મુખ્ય માંગણીઓ છે જેમાં BPSC-TRE 4માં એક જ તબક્કામાં પરીક્ષા, ભરતી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા, બિહાર સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (BSSC) દ્વારા ભરતી પરીક્ષાઓ અને હિન્દી-માધ્યમના ઉમેદવારો માટે વાજબી તકો સામેલ છે. કથિત અનિયમિતતાઓ અને પેપર લીકનો ઉલ્લેખ કરતા વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ 70મી BPSC પરીક્ષા રદ કરવાની પણ માંગ કરી છે.
વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શનને જોતા સમગ્ર શહેરમાં સુરક્ષાની કડક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. લોક ભવન જતા મહત્ત્વના રસ્તાઓ જેવા ડાકબંગલા ક્રોસિંગ અને ઇન્કમટેક્સ ગોલંબર સહિત લોક ભવન જતા મુખ્ય સ્થળોએ વધારાના પોલીસ કર્મચારીઓ તેમજ અધિકારીઓને પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.
આંદોલનકારી વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષક ભરતી પરીક્ષા (TRE) 4.0માં બદલાવની પણ માંગ કરી રહ્યા છે, જેમાં સિંગલ-સ્ટેજ પરીક્ષા અને નેગેટિવ માર્કિંગ દૂર કરવાનો સમાવેશ થાય છે. તેમની અન્ય માંગણીઓમાં BSSC ઇન્ટર-લેવલ પરીક્ષાઓની તારીખ જાહેર કરવી અને સબ-ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી પ્રક્રિયાની તપાસનો આદેશ આપવાનો સમાવેશ થાય છે.
સોમવારે શિક્ષણ સચિવ અને પટણાના DM સહિત સીનિયર સરકારી અધિકારીઓએ ઉકેલ શોધવાની આશામાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી. જ્યારે ઘણા મુદ્દાઓ પર સંમતિ સધાઇ હતી ત્યારે TRE-4 માટે નેગેટિવ માર્કિંગ દૂર કરવા અને સિંગલ-સ્ટેજ પરીક્ષા યોજવા જેવી મુખ્ય માંગણીઓ પર કોઇ સર્વસંમતિ બની શકી નહતી.
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