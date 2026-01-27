ETV Bharat / bharat

ટ્રેન મોડી પડતા વિદ્યાર્થિની NEETની પરીક્ષા ચૂકી ગઇ; રેલ્વેને 9 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો

એક વિદ્યાર્થિનીએ ઇન્ટરસિટી સુપરફાસ્ટ ટ્રેન મોડી આવવાને કારણે NEETની પરીક્ષા ચૂકી ગયા બાદ રેલ્વે સામે કેસ કર્યો હતો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (Getty Images)
બસ્તી: ઉત્તર પ્રદેશમાં એક વિદ્યાર્થિનીએ ઇન્ટરસિટી સુપરફાસ્ટ ટ્રેન મોડી આવવાને કારણે NEETની પરીક્ષા ચૂકી ગયા બાદ રેલ્વે સામે કેસ કર્યો હતો. આ કેસમાં ગ્રાહક ફોરમ કોર્ટે વિદ્યાર્થીના આરોપોને સાચા ગણાવ્યા છે અને રેલ્વેને 9 લાખ 10 હજારનો ભારે દંડ ફટકાર્યો છે.

કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના પીકૌરા બક્સ વિસ્તારની રહેવાસી સમૃદ્ધિ, NEET પરીક્ષા આપવાની હતી. તેને લખનૌની જયનારાયણ પીજી કોલેજમાં પરીક્ષા કેન્દ્ર ફાળવવામાં આવ્યું હતું. પરીક્ષામાં પહોંચવા માટે, તેણે બસ્તીથી ઇન્ટરસિટી સુપરફાસ્ટ ટ્રેનની ટિકિટ ખરીદી. લખનૌમાં આગમનનો સમય સવારે 11 વાગ્યાનો હતો, પરંતુ ટ્રેન અઢી કલાક મોડી પહોંચી, જ્યારે વિદ્યાર્થિનીને બપોરે 12:30 વાગ્યા સુધીમાં પરીક્ષા ખંડમાં પહોંચવાનું હતું. પરિણામે, તે તેની પરીક્ષા આપતા ચૂકી ગઈ હતી.

તે બાદ નારાજ વિદ્યાર્થિનીએ આ મામલો ગ્રાહક આયોગમાં ઉઠાવ્યો, ત્યારે રેલ્વેએ પરિણામ ભોગવવું પડ્યું. જિલ્લા ગ્રાહક આયોગના અધ્યક્ષ ન્યાયાધીશ અમરજીત વર્મા અને સભ્ય અજય પ્રકાશ સિંહે રેલવે પર કુલ 9 લાખ 10 હજારનો દંડ ફટકાર્યો હતો. કોર્ટે એવો પણ આદેશ આપ્યો કે જો રેલવે વળતર ચૂકવવામાં વિલંબ કરે છે, તો તેણે ગ્રાહકને વ્યાજ 12 ટકા અલગથી ચૂકવવા પડશે.

વકીલ પ્રભાકર મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "સમૃદ્ધિ 7 મે, 2018ના રોજ NEET પરીક્ષા આપવા માટે લખનૌ ગઈ હતી. જોકે, ટ્રેન મોડી પડવાને કારણે તે પરીક્ષા ચૂકી ગઈ અને તેનું આખું વર્ષ બગડ્યું હતું. સમૃદ્ધિએ મારા દ્વારા જિલ્લા ગ્રાહક આયોગમાં દાવો દાખલ કર્યો. રેલ્વે મંત્રાલય, રેલ્વેના જનરલ મેનેજર અને સ્ટેશન સુપરિન્ટેન્ડેન્ટને નોટિસ મોકલવામાં આવી હતી, પરંતુ કોઈ જવાબ મળ્યો ન હતો."

11 સપ્ટેમ્બર, 2018ના રોજ કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસ સાત વર્ષથી વધુ સમય સુધી ચાલ્યો. કમિશને બંને પક્ષોને સાંભળ્યા, અને રેલ્વેએ ટ્રેનના વિલંબને સ્વીકાર્યો, પરંતુ વિલંબનું કારણ સમજાવ્યું નહતું જેના પર કોર્ટે દંડ ફટકાર્યો અને રેલ્વેને 45 દિવસની અંદર 9 લાખ 10 હજાર રૂપિયા ચુકવવાનો આદેશ આપ્યો અને જો આ રકમ ગ્રાહકને સમય પર ચૂવવવામાં નહીં આવે તો, સમગ્ર રકમ પર 12 ટકા વ્યાજ ચૂકવવું પડશે.

