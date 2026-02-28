ETV Bharat / bharat

પરીક્ષા આપવા આવેલી વિદ્યાર્થિનીએ આપ્યો બાળકને જન્મ, શાળાના શૌચાલયમાં મૃત બાળક જન્મતા ચકચાર

તેલંગાણાના ભદ્રાદ્રી કોઠાગુડમ જિલ્લામાં પ્રથમ વર્ષની ઇન્ટરમીડિયેટની વિદ્યાર્થિનીને પરીક્ષા કેન્દ્રમાં પ્રસૂતિ પીડા ઉપડી હતી.

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 28, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભદ્રાદ્રી કોઠાગુડમ, તેલંગાણા: ભદ્રાદ્રી કોઠાગુડમ જિલ્લાના પાલવંચામાં એક ઇન્ટરમીડિયેટ પરીક્ષા કેન્દ્રમાં શુક્રવારે એક ચોંકાવનારી ઘટના બની, જ્યાં એક સગીર વિદ્યાર્થિનીએ પરીક્ષા કેન્દ્રના શૌચાલયમાં એક મૃત બાળકને જન્મ આપ્યો. આ ઘટનાથી શાળાના સ્ટાફમાં ચકચાર મચી ગયો.

પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, 16 વર્ષની ઇન્ટરમીડિયેટની વિદ્યાર્થિની, શુક્રવારે સવારે 9 વાગ્યાની આસપાસ પાલવંચા પરીક્ષા કેન્દ્ર પર અંગ્રેજીનું પેપર આપવા આવી હતી. પરીક્ષા શરૂ થયાના લગભગ 30 મિનિટ પછી, વિદ્યાર્થિનીએ અસ્વસ્થતાની ફરિયાદ કરી અને મહિલા નિરીક્ષક પાસે શૌચાલયનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી માંગી.

જ્યારે છોકરી ઘણા સમય સુધી પરીક્ષા ખંડમાં પાછી ન આવી, ત્યારે નિરીક્ષકને શંકા ગઈ અને તે તપાસ કરવા માટે શૌચાલયમાં ગઈ. દરમિયાન વિદ્યાર્થિની ધીમે ધીમે શૌચાલયમાંથી બહાર આવતી અને નબળી અને બિમાર દેખાતી હતી. તેની આવી હાલત જોતા સ્ટાફને વધુ શંકા ગઈ હતી.

પૂછપરછ દરમિયાન, વિદ્યાર્થિનીએ ખુલાસો કર્યો કે તે ગર્ભવતી હતી અને તીવ્ર પીડાને કારણે શૌચાલયની અંદર તેને પ્રસૂતિ પીડા થઈ હતી. તેણે સ્ટાફને જણાવ્યું કે તેણીએ શૌચાલયમાં બાળકને જન્મ આપ્યો હતો, અને બાળકનું જન્મ સમયે મૃત્યુ થયું હતું. બાદમાં, જ્યારે સ્ટાફે શૌચાલયની તપાસ કરી, ત્યારે તેમને બાથરૂમના બેસિનમાં મૃત નવજાત મળી આવ્યું. છોકરીએ ડરથી બાળકને બેસિનમાં મૂક્યું હતું જેથી કોઈને તેના પર શંકા ન જાય.

ત્યારબાદ સ્ટાફે પરીક્ષા કેન્દ્રના અધિકારીઓને ઘટના વિશે જાણ કરી, જેમણે જિલ્લા અધિકારીઓ અને પોલીસને જાણ કરી. માહિતી મળતાં, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને વિદ્યાર્થિનીને તબીબી સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી, તેની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જ્યારે મૃત બાળકને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા શબઘરમાં ખસેડવામાં આવ્યું હતું.

પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, તેમને આ અંગે હજુ સુધી કોઈ ઔપચારિક ફરિયાદ મળી નથી. તેમણે કહ્યું કે, જો માતા-પિતા અથવા અન્ય કોઈ ફરિયાદ નોંધાવે નહીં, તો છોકરી જે કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે તેના મેનેજમેન્ટની ફરિયાદના આધારે કેસ દાખલ કરી શકાય છે. ઔપચારિક ફરિયાદ મળ્યા પછી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.

  1. કામરેજ તાલુકામાં એક હવસખોરે સગીરાને હત્યાની ધમકી આપી વારંવાર બળાત્કાર કર્યો, 12 વર્ષની સગીરા બની ગર્ભવતી - raped case in Kamrej surat
  2. 8 માસના ગર્ભ સાથે સગર્ભા મહિલાનું મોત, ઇજેક્શનનો ડોઝ ચાલુ હતો ત્યારે બની ઘટના - Pregnant woman dies in Kadi

TAGGED:

STUDENT GIVES BIRTH AT EXAM CENTRE
TELANGANA NEWS
KOTHAGUDEM STUDENT GIVES BIRTH
STUDENT GIVES BIRTH
MINOR GIRL GAVE BIRTH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.