ETV Bharat / bharat

સ્કૂલ ટીચરે 2 પીરિયડ સુધી તડકામાં ઊભો રાખ્યો, અપમાનિત વિદ્યાર્થીએ જીવન ટૂંકાવ્યું

ગુરુદાસપુર જિલ્લાની એક ખાનગી શાળાના વિદ્યાર્થીએ ટીચરે નાની ભૂલની કડક સજા આપ્યા બાદ ઝેરી પદાર્થ ખાઈ લીધો

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 2, 2026 at 3:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગુરદાસપુર (પંજાબ): ગુરદાસપુર જિલ્લામાંથી એક દંગ કરીને દેનારી ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક ખાનગી શાળાના 15 વર્ષના વિદ્યાર્થીએ કથિતપણે આત્મહત્યા કરી લીધી. જાણકારી અનુસાર, શાળાના શિક્ષકે તેને નાની ભૂલ માટે સખત સજા આપી અને બે પીરિયડ માટે તડકામાં ઉભો રાખ્યો, જેના કારણે દુ:ખી સગીર વિદ્યાર્થીએ આત્મહત્યા કરી લીધી. ઘટનાસ્થળે હાજર સાથી વિદ્યાર્થીઓએ શાળા પ્રશાસનની ક્રૂરતાનું વર્ણન કર્યું.

આ ઘટના કાહનુવાન બ્લોકના ઝંડા લુબાનાની છે. 15 વર્ષનો વિદ્યાર્થી નજીકના શહેર દસુહાની એક પ્રખ્યાત શાળામાં ભણતો હતો. 27 એપ્રિલના રોજ, શાળાના શિક્ષકોએ તેને નાની ભૂલ માટે સખત સજા કરી અને બે પીરિયડ માટે તડકામાં ઉભો રાખ્યો. આનાથી પરેશાન થઈને, કિશોરે ઝેરી પદાર્થ પીધો. તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો અને શુક્રવાર 1 મેના રોજ તેનું મૃત્યુ થયું.

સાથીઓએ કરી ન્યાયની માંગ

મૃતક વિદ્યાર્થીના એક મિત્રએ કહ્યું, "ઘટનાના દિવસે, તે મારી પાસે આવ્યો અને કહ્યું કે તે એક મિત્રને મળવા જઈ રહ્યો છે. અમે બંને એક મિત્રને મળવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે શિક્ષકે તેને જોઈ લીધો અને તેને બે પીરિયડ માટે તડકામાં ઊભો રાખ્યો. ત્યારબાદ તેણે આ પગલું ભર્યું.

બીજા વિદ્યાર્થીએ કહ્યું કે, શાળામાં શિક્ષકો ઘણીવાર અમને માર મારતા હોય છે. ક્યારેક તેઓ અમારી પાઘડીના રંગ માટે અમને સજા કરે છે અને ક્યારેક તેઓ નાની-નાની બાબતો માટે અમને ધમકાવતા હોય છે. શાળાઓમાં આ પ્રકારની કડકતા ઓછી કરવી જોઈએ જેથી અન્ય કોઈ વિદ્યાર્થીને આવી પરિસ્થિતિનો સામનો ન કરવો પડે.

શાળા પ્રશાસન સામે કાર્યવાહીની માંગ

પીડિત પરિવાર તેમના 15 વર્ષના પુત્રના અંતિમ સંસ્કાર કરતી વખતે ભાંગી પડ્યો. દરમિયાન, આ ઘટનાથી ગ્રામજનો ગુસ્સે છે. ગામના રહેવાસી મનજીત સિંહે કહ્યું, "શાળાની મેડમે અમારી સાથે ધક્કા-મુક્કી કરી. આજે બાળકનું મૃત્યુ થયું; કાલે, આવું જ કોઈ બીજા સાથે પણ થઈ શકે છે. તેથી, પરિવારને ન્યાય અપાવવા માટે પોલીસે શાળા પ્રશાસન સામે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ." તેમણે કહ્યું કે બાળક ખૂબ જ નિર્દોષ અને શિષ્ટ હતો, શિક્ષણ અને રમતગમત બંનેમાં ઉત્કૃષ્ટ હતો. શાળા પ્રશાસનના દબાણને કારણે, એક પરિવાર ઉજડી ગયો છે.

શાળા પ્રશાસન સામે કેસ દાખલ

બીજી તરફ, ભૈની મિયાં ખાનના ડીએસપી કુલવંત સિંહ માને જણાવ્યું હતું કે, "મૃતક વિદ્યાર્થીની માતાના નિવેદનો બાદ, પોલીસે શાળા પ્રશાસન સામે કેસ દાખલ કર્યો છે. ટૂંક સમયમાં યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GURDASPUR STUDENT DEATH
GURDASPUR PUNJAB SCHOOL STUDENT
SCHOOL TEACHER PUNISHMENT
PUNJAB POLICE
GURDASPUR PUNJAB SCHOOL STUDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.