રાહુલ ગાંધીએ PM મોદી પર સાધ્યું નિશાન: 'અમેરિકા સામે ઝૂકવાનું બંધ કરો, UPI ટેક્સ પાછો ખેંચો'
રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે વડાપ્રધાન મોદીએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સામે "ઝૂકી જવાનો" અને અમેરિકાને મોટી રકમ સોંપવાનો નિર્ણય કર્યો છે
Published : September 16, 2026 at 6:13 PM IST
નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ UPI પેમેન્ટ્સ પર ચાર્જ લાદવાના નિર્ણયને લઈને ફરી એકવાર કેન્દ્ર સરકાર અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધ્યું છે. તેમણે માંગ કરી છે કે વડાપ્રધાન મોદી આ નિર્ણય પાછો ખેંચે. બુધવારે તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે વડાપ્રધાન મોદીએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સામે "ઝૂકી જવાનો" અને અમેરિકાને મોટી રકમ સોંપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
'X' (અગાઉનું ટ્વિટર) પર પોસ્ટ કરાયેલા એક વીડિયોમાં, રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન મોદીને અપીલ કરી હતી કે તેઓ "અમેરિકા સામે ઝૂકવાનું બંધ કરે, હિંમત બતાવે, મક્કમતાથી ઊભા રહે" અને "UPI ટેક્સ" પાછો ખેંચે.
સરકારે મંગળવારે જાહેરાત કરી હતી કે 15 ઓક્ટોબરથી, UPI દ્વારા વેપારીઓને કરવામાં આવતા ₹2,000થી વધુના પેમેન્ટ પર 0.4 ટકા ચાર્જ લાગુ થશે, જ્યારે પર્સન-ટુ-પર્સન વ્યવહારો અને નાના પેમેન્ટ્સ કોઈપણ ચાર્જમાંથી મુક્ત રહેશે.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "(ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન) ઈન્દિરા (ગાંધી) જીને એકવાર પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું તેઓ ડાબેરી વિચારધારા તરફ ઝુકાવ ધરાવે છે કે જમણેરી; તેમનો જવાબ હતો, 'હું ન તો ડાબેરી કે જમણેરી તરફ ઝુકાવ ધરાવું છું; હું સીધી ઊભી રહું છું.' મોદી જીનો અભિગમ તદ્દન અલગ છે; તેઓ ન તો ડાબેરી છે કે ન તો જમણેરી— તેમણે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સામે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવાનું (સંપૂર્ણપણે ઝૂકી જવાનું) નક્કી કર્યું છે."
કોંગ્રેસના સાંસદે વીડિયોમાં કહ્યું, "UPI પર ટેક્સ લાદીને અને અમેરિકાને મોટી રકમ સોંપીને, તેમણે (પીએમ મોદીએ) વાસ્તવમાં દરેક ભારતીય પર ટેક્સ લાદ્યો છે."
તેમણે વીડિયોની સાથે લખ્યું, 'મોદીજી તાત્કાલિક UPI ટેક્સ પાછો ખેંચો.'
Modi ji, roll back the UPI tax. Now. pic.twitter.com/IIt46zMgCG— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 16, 2026
કોંગ્રેસે મોદી સરકાર પર આરોપ લગાવ્યો છે કે તે 'ઝીરો-MDR' (મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ) વ્યવસ્થાને રદ કરવા અને UPI પેમેન્ટ્સ પર ચાર્જ લાદવાની અમેરિકાની માંગણીઓ સામે ઝૂકી ગઈ છે; પાર્ટીએ કહ્યું છે કે વડાપ્રધાને "NOTA" (નોટા) નો નવો અર્થ "નરેન્દ્રનું ટ્રમ્પને ખુશ કરવાનું સતત અભિયાન" (Narendra's Ongoing Trump Appeasement) એવો કર્યો છે.
રાહુલ ગાંધીએ પણ મંગળવારે આ મુદ્દે મોદી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું હતું અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે સરકારે ગુપ્ત રીતે UPI પેમેન્ટ્સ પર ફી વસૂલવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે. તેમણે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે અમેરિકન પેમેન્ટ કંપનીઓ લાંબા સમયથી ભારતની 'ઝીરો-MDR' નીતિનો વિરોધ કરી રહી હતી અને હવે મોદી સરકારે તે જ દિશામાં નીતિ બદલવાનો માર્ગ ખોલી દીધો છે.
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