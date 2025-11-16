સોનભદ્રમાં પથ્થરની ખાણ ધરાશાયી, 12 લોકો કાટમાળમાં ફસાયા હોવાની આશંકા, SDRF-NDRF દ્વારા રેસ્ક્યૂ
બિલ્લી મારકુંડી વિસ્તારમાં ખનન કાર્ય દરમિયાન આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (DM) અને પોલીસ અધિક્ષક (SP) અને અન્ય ઘણા અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.
Published : November 16, 2025 at 8:43 AM IST
સોનભદ્ર: પથ્થરની ખાણ ધસી પડતાં બાર લોકો કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા હતા. આ ઘટના શનિવારે સાંજે ઓબરા ક્ષેત્રના બિલ્લી મારકુંડી ખાણ વિસ્તારમાં બની હતી. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (ડીએમ), પોલીસ અધિક્ષક (એસપી), સ્થાનિક ધારાસભ્ય અને સમાજ કલ્યાણ રાજ્યમંત્રી સંજીવ ગૌર પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. કાટમાળ નીચે ફસાયેલા લોકોને બચાવવા માટે એસડીઆરએફની ટીમ પણ પહોંચી. વારાણસીથી એનડીઆરએફની ટીમ પણ આવી પહોંચી હતી. જોકે, અંધારાને કારણે બચાવ કામગીરીમાં અવરોધ આવતો હતો.
બિલ્લી મારકુંડી ખાણકામ વિસ્તાર ઓબરા ક્ષેત્રમાં આવેલો છે. કૃષ્ણા માઇનિંગ વર્ક્સમાં ઘણા કામદારો કામ કરે છે. હંમેશની જેમ, શનિવારે સાંજે, કામદારો કામમાં વ્યસ્ત હતા ત્યારે ખાણ ધસી પડવાનું શરૂ થયું. તેઓ કંઈ સમજે તે પહેલાં, તેમના પર ઘણા પથ્થરો પડ્યા, જેમાં લગભગ 12 કામદારો દાઈ ગયા.
આ ઘટનાથી ભારે હોબાળો મચી ગયો. અકસ્માતની જાણ થતાં, ડીએમ અને એસપી, ઘણા અધિકારીઓ સાથે ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા. બચાવ કામગીરી શરૂ કરવા માટે એક જેસીબી અને જનરેટરને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, રાત્રિ પડી ગઈ હતી અને ખાણની ઊંડાઈ ૫૦૦ મીટરથી વધુ હોવાથી પ્રક્રિયામાં અવરોધ ઊભો થયો હતો. આ ઘટનામાં હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
સ્થાનિક ધારાસભ્ય અને સમાજ કલ્યાણ રાજ્યમંત્રી સંજીવ ગૌર પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. તેઓ મીડિયા સાથે વાત કરતા ભાવુક થઈ ગયા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આદિવાસી ગૌરવ દિવસ નિમિત્તે મુખ્યમંત્રીની મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને ખાણકામ બંધ કરવાના નિર્દેશો આપવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ બેદરકારીને કારણે અકસ્માત થયો હતો.
મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે અકસ્માત માટે જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને બચાવ કામગીરીમાં એક કે બે દિવસનો સમય લાગી શકે છે. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ બદ્રીનાથ સિંહે જણાવ્યું હતું કે કાટમાળ નીચે દટાયેલા કામદારોને બચાવવા માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. NDRF અને SDRF પણ બચાવ કામગીરીમાં સામેલ છે. હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી. કેટલા લોકો દટાયા છે તે પણ સ્પષ્ટ નથી.
