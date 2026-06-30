ઇથેનોલ ફાળવણી વધારવાના કોર્ટના નિર્દેશ પર યથાસ્થિતિ અમલમાં રહેશે: સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ઇથેનોલ ફાળવણી વધારવાના હાઇકોર્ટના નિર્દેશ પર યથાસ્થિતિ અમલમાં રહેશે.
Published : June 30, 2026 at 5:25 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે રાજ્ય સરકારને ઇથેનોલ સપ્લાય વર્ષ (ESY) 2025-26 માટે ઇથેનોલ ફાળવણીમાં વધારો કરવાના કર્ણાટક હાઇકોર્ટના આદેશ પર યથાસ્થિતિ જાળવી રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
કોર્ટ એક ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપની દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે હાઇકોર્ટનો આદેશ પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલ ભેળવવાની રાષ્ટ્રીય નીતિને અસ્થિર કરશે.
ન્યાયાધીશ એમ.એમ. સુંદરેશ અને શીલ નાગુની બેન્ચે હાઇકોર્ટના આદેશને પડકારતી ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડની અરજી પર નોટિસ જારી કરી.
હાઇકોર્ટે ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ અને ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડને ઇથેનોલ સપ્લાય વર્ષ (ESY) 2025-26 માટે ઇથેનોલ ફાળવણીમાં વધારો કરવાની માંગ કરતી સમર્પિત ઇથેનોલ ઉત્પાદક દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર વિચાર કરવા અને નિર્ણય લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે સરકારી નીતિ હેઠળ બાંધવામાં આવેલા અને કરાર મુજબ ફક્ત ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) ને જ ઈથેનોલ સપ્લાય કરવા માટે બંધાયેલા સમર્પિત ઈથેનોલ પ્લાન્ટ્સને લાંબા ગાળાના ઓફટેક કરારો (LTOAs) હેઠળ પ્રેફરન્શિયલ ફાળવણીનો લાભ નકારી શકાય નહીં.
એટર્ની જનરલ આર. વેંકટરામણીએ જણાવ્યું હતું કે VIPN ડિસ્ટિલરીઝ અને શુગર્સ માટે ઈથેનોલ ફાળવણી વધારવાનો વિચાર કરવા માટે OMCs ને નિર્દેશ આપતો હાઈકોર્ટનો આદેશ રાષ્ટ્રીય નીતિને અસ્થિર કરશે.
ટોચના કાયદા અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઈથેનોલ ભેળવવાનો કાર્યક્રમ હજુ પણ પ્રાયોગિક તબક્કામાં છે અને તેની અસર આવતા વર્ષે સ્પષ્ટ થશે. વેંકટરામણીએ જણાવ્યું હતું કે ઇથેનોલ સપ્લાય કોન્ટ્રાક્ટ ઓક્ટોબર 2025 માં પૂર્ણ થયા હતા.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઇથેનોલ ફાળવણી પ્રક્રિયા 17 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ પૂર્ણ થઈ હતી, અને 378 સપ્લાયર્સને કુલ 1,050 કરોડ લિટર ઇથેનોલ માટે તેમની ફાળવણીની સૂચના આપવામાં આવી હતી, જેમાંથી તેમણે 18 જૂન સુધીમાં 6.8 અબજ લિટર ઇથેનોલ સપ્લાય કર્યું હતું.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો એક સપ્લાયરનો ક્વોટા વધારવામાં આવે, તો સમાન સ્થિતિમાં રહેલા અન્ય સપ્લાયર્સ પણ સમાનતાનો દાવો કરશે, જેના કારણે મુકદ્દમાનો ભરાવો થશે.