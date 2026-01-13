ETV Bharat / bharat

કૂતરા કરડવાથી મૃત્યુ થાય તો રાજ્ય સરકારોએ નોંધપાત્ર વળતર આપવું પડશે: સુપ્રીમ કોર્ટ

રખડતા કૂતરાઓ સંબંધિત કેસની સુનાવણી કરતા, સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારોએ કૂતરા કરડવાથી મૃત્યુ થાય છે તેવા કિસ્સાઓમાં નોંધપાત્ર વળતર ચૂકવવું જોઈએ.

રખડતા કૂતરા (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 1:43 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે કૂતરા કરડવાથી બાળક, વૃદ્ધ અથવા અશક્ત વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય છે અથવા ઇજા થાય છે, જેમાં રાજ્ય સરકારે નોંધપાત્ર વળતર આપવું પડશે. ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ, સંદીપ મહેતા અને એન.વી. અંજારિયાની બેન્ચે કેસની સુનાવણી કરી.

બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે 75 વર્ષથી, સરકારોએ રખડતા કૂતરાઓની સમસ્યાના ઉકેલ માટે કંઈ કર્યું નથી. કોર્ટે કહ્યું હતું કે તે રાજ્ય સરકારોને આ બેદરકારી માટે જવાબદાર ઠેરવવા માંગે છે. બેન્ચે કહ્યું, "તેમને આ માટે જવાબદાર ઠેરવવા જોઈએ."

ન્યાયાધીશ નાથે કહ્યું, "કૂતરા કરડવાથી બાળક, વૃદ્ધ અથવા અશક્ત વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય છે અથવા ઇજા થાય છે, આવા કેસોમાં અમે સરકાર તરફથી નોંધપાત્ર વળતર નક્કી કરી શકીએ છીએ. છેલ્લા 75 વર્ષથી કંઈ કરવામાં આવ્યું નથી."

પ્રાણી કલ્યાણ સંસ્થાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ મેનકા ગુરુસ્વામીએ કહ્યું, "માય લોર્ડ, તમારે આ કરવું જ જોઈએ, તમારે બિલકુલ કરવું જ જોઈએ."

ન્યાયાધીશ નાથે કહ્યું, "તે બધા લોકોની જવાબદારી અને જવાબદેહી છે જે કૂતરાઓને ખવડાવવાનો દાવો કરે છે. તેમનું રક્ષણ કરવું, તેમને ઘરે લઈ જવું. તેમને તમારા પરિસરમાં, તમારા ઘરમાં રાખવા. તેઓ બધે કચરો કેમ ફેંકે છે અને લોકોને ડરાવે છે અને કરડે છે, જેનાથી મૃત્યુ થાય છે?"

ન્યાયાધીશ મહેતાએ લોકોનો પીછો કરતા કૂતરાઓ વિશે પણ વાત કરી. ન્યાયાધીશ નાથે કહ્યું કે કૂતરાના કરડવાની અસરો જીવનભર રહે છે. ગુરુસ્વામીએ કહ્યું કે તેમના પર એક કૂતરા દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. ન્યાયાધીશ મહેતાએ કહ્યું કે લાગણીઓ અને ચિંતાઓ કૂતરાઓ માટે વિશિષ્ટ છે. ગુરુસ્વામીએ જવાબ આપ્યો કે તેઓ માનવો વિશે પણ એટલી જ ચિંતિત છે.

ગુરુસ્વામીએ કહ્યું કે ફક્ત કૂતરાઓનું નસબંધી અને તેમની સાથે માનવીય વર્તન જ કામ કરશે. તેમણે એ પણ નિર્દેશ કર્યો કે નિયામકો તેમનું કામ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે.

બેન્ચે દલીલ કરી હતી કે આવા નિયામકો અથવા કેન્દ્ર સરકાર ભંડોળનો ઓછો ઉપયોગ કરી રહી છે, અને ABC નિયમો ફક્ત કૂતરાઓની વસ્તી નિયંત્રણ વિશે નથી, પરંતુ પ્રાણીઓને બંધક બનાવીને રાખવાથી રોકવાનો પ્રયાસ છે.

સુપ્રીમ કોર્ટે મૌખિક રીતે પૂછ્યું, "જ્યારે નવ વર્ષના બાળકને રખડતા કૂતરાઓ કરડે છે, જેને કૂતરા-પ્રેમી સંગઠનો ખવડાવી રહ્યા છે ત્યારે કોને જવાબદાર ઠેરવવું જોઈએ?" બેન્ચે આગળ પૂછ્યું, "શું આ કોર્ટે આંખો બંધ કરીને આ બધુ થવા દેવું જોઈએ?"

બેન્ચે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારો માટે તેના ગંભીર પ્રશ્નો છે. તે ક્યારે સાંભળશે? બેન્ચે એમ પણ પૂછ્યું, "પ્રાણીઓ દ્વારા માણસોને થતી પીડા વિશે શું? જો પ્રાણીઓ માણસો પર હુમલો કરે તો કોણ જવાબદાર રહેશે?"

