પશ્ચિમ બંગાળ: કોલકાતામાં દુર્ગા પૂજા પંડાલમાં નાસભાગ મચી, 25 જેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત
ઘાયલોને ગંભીર હાલતમાં કોલકાતા મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા.
By PTI
Published : October 17, 2026 at 10:31 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 10:37 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતામાં શનિવારે સાંજે એક સાર્વજનિક દુર્ગા પૂજા દરમિયાન ભીડ અચાનક વધી જવાથી નાસભાગ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. પોલીસ દ્વારા આપમાં આવેલી માહિતી મુજબ આ દુર્ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 25 લોકો ઘાયલ થયા હતા.
એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, વરસાદ શરૂ થતાં જ ચોરબાગાન દુર્ગા પૂજા પંડાલની બહાર રાહ જોઈ રહેલી ભીડ આગળ ધસી આવી હતી. આ દરમિયાન કેટલાક લોકો રસ્તા પર પડી ગયા, જેના કારણે નાસભાગ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
VIDEO | Kolkata: West Bengal CM Suvendu Adhikari and Chief Secretary Manoj Agarwal visit the hospitalised injured at Calcutta Medical College and Hospital. At least 25 injured following a stampede-like situation in Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal. (Source: Third Party) #Kolkata #KolkataNews— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
કેટલીક સમાચાર ચેનલોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, દુર્ઘટનામાં કેટલાક લોકોનાં મૃત્યુ થયાં છે, પરંતુ મૃત્યુઆંક અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ નથી.
તેમણે કહ્યું, "ઓછામાં ઓછા 25 લોકોને ગંભીર હાલતમાં કોલકાતા મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે."
પશ્ચિમ બંગાળના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી સરદવત મુખર્જી અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા.
ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ટીમના કર્મચારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા.
कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ में बहुमूल्य जानों के नुकसान से गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में, मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ - आर. एन. रवि, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल https://t.co/sf3yCWpJtc— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 17, 2026
કોલકાતામાં દુર્ગા પૂજા પંડાલ ખાતે થયેલી નાસભાગમાં અમૂલ્ય જીવ ગુમાવવાની ઘટનાથી હું અત્યંત દુઃખી છું. શોકની આ ઘડીમાં, હું શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. હું ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું. — આર. એન. રવિ, પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ
Deeply shocked and saddened to learn about the stampede at the Chore Bagan Puja Pandal. I pray to Maa Durga for the speedy recovery of all those injured and for strength and courage for their families during this difficult time.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 17, 2026
પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે, ચોરબાગાન પૂજા પંડાલમાં સર્જાયેલી નાસભાગ જેવી સ્થિતિને લઈને તેઓ ખૂબ જ આઘાતમાં છે.
"ચોરબાગાન પૂજા પંડાલમાં થયેલી નાસભાગ વિશે જાણીને મને ઊંડો આઘાત લાગ્યો છે અને ખૂબ દુઃખ થયું છે. હું મા દુર્ગાને પ્રાર્થના કરું છું કે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા તમામ લોકો જલ્દી સાજા થઈ જાય અને તેમના પરિવારોને આ મુશ્કેલ સમયમાં શક્તિ અને હિંમત મળે," તેમણે કહ્યું.
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