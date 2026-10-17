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પશ્ચિમ બંગાળ: કોલકાતામાં દુર્ગા પૂજા પંડાલમાં નાસભાગ મચી, 25 જેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત

ઘાયલોને ગંભીર હાલતમાં કોલકાતા મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા.

કોલકાતામાં દુર્ગા પૂજા પંડાલમાં નાસભાગ મચી
કોલકાતામાં દુર્ગા પૂજા પંડાલમાં નાસભાગ મચી (PTI)
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By PTI

Published : October 17, 2026 at 10:31 PM IST

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Updated : October 17, 2026 at 10:37 PM IST

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કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતામાં શનિવારે સાંજે એક સાર્વજનિક દુર્ગા પૂજા દરમિયાન ભીડ અચાનક વધી જવાથી નાસભાગ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. પોલીસ દ્વારા આપમાં આવેલી માહિતી મુજબ આ દુર્ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 25 લોકો ઘાયલ થયા હતા.

એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, વરસાદ શરૂ થતાં જ ચોરબાગાન દુર્ગા પૂજા પંડાલની બહાર રાહ જોઈ રહેલી ભીડ આગળ ધસી આવી હતી. આ દરમિયાન કેટલાક લોકો રસ્તા પર પડી ગયા, જેના કારણે નાસભાગ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.

કેટલીક સમાચાર ચેનલોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, દુર્ઘટનામાં કેટલાક લોકોનાં મૃત્યુ થયાં છે, પરંતુ મૃત્યુઆંક અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ નથી.

તેમણે કહ્યું, "ઓછામાં ઓછા 25 લોકોને ગંભીર હાલતમાં કોલકાતા મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે."

પશ્ચિમ બંગાળના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી સરદવત મુખર્જી અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા.

ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ટીમના કર્મચારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા.

કોલકાતામાં દુર્ગા પૂજા પંડાલ ખાતે થયેલી નાસભાગમાં અમૂલ્ય જીવ ગુમાવવાની ઘટનાથી હું અત્યંત દુઃખી છું. શોકની આ ઘડીમાં, હું શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. હું ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું. — આર. એન. રવિ, પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ

પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે, ચોરબાગાન પૂજા પંડાલમાં સર્જાયેલી નાસભાગ જેવી સ્થિતિને લઈને તેઓ ખૂબ જ આઘાતમાં છે.

"ચોરબાગાન પૂજા પંડાલમાં થયેલી નાસભાગ વિશે જાણીને મને ઊંડો આઘાત લાગ્યો છે અને ખૂબ દુઃખ થયું છે. હું મા દુર્ગાને પ્રાર્થના કરું છું કે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા તમામ લોકો જલ્દી સાજા થઈ જાય અને તેમના પરિવારોને આ મુશ્કેલ સમયમાં શક્તિ અને હિંમત મળે," તેમણે કહ્યું.

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Last Updated : October 17, 2026 at 10:37 PM IST

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WEST BENGAL DURGA PUJA
COMMUNITY DURGA PUJA
DURGA PUJA STEMPADE
દુર્ગા પૂજાના પંડાલમાં ભાગદોડ
KOLKATA DURGA PUJA

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