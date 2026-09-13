12 પાસ માટે સરકારી નોકરીની સુવર્ણ તક, SSC CHSL 2026 માટે અરજી શરૂ, જાણો શું છે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ
SSC CHSL 2026 હેઠળ કેન્દ્ર સરકારના વિવિધ મંત્રાલયો અને વિભાગોમાં LDC, JSA, DEO અને DEO Grade Aની કુલ 2536 tentative જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે.
Published : September 13, 2026 at 7:35 PM IST
હૈદરાબાદ: કર્મચારી પસંદગી આયોગ એટલે કે Staff Selection Commission (SSC) દ્વારા Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2026 માટે સત્તાવાર નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારની Group-Cની 2536 જેટલી જગ્યાઓ માટે 12મું પાસ ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા 7 સપ્ટેમ્બર 2026થી શરૂ થઈ છે અને 7 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી ચાલશે.
આ પરીક્ષા દ્વારા કેન્દ્ર સરકારના વિવિધ મંત્રાલયો, વિભાગો, કચેરીઓ, બંધારણીય સંસ્થાઓ, વૈધાનિક સંસ્થાઓ અને ટ્રિબ્યુનલ્સમાં Group-Cની વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. નોટિફિકેશન મુજબ હાલમાં આશરે 2536 જગ્યાઓની સંભાવના દર્શાવવામાં આવી છે. જોકે, આ સંખ્યા અંતિમ નથી અને આગળ વધઘટ થઈ શકે છે.
આ ભરતીમાં મુખ્યત્વે Lower Divisional Clerk (LDC), Junior Secretariat Assistant (JSA), Data Entry Operator (DEO) અને Data Entry Operator Grade 'A' જેવી જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. 12મું ધોરણ પાસ કરનારા ઉમેદવારો માટે આ ભરતી મહત્વની છે, કારણ કે મોટાભાગની જગ્યાઓ માટે મૂળભૂત લાયકાત તરીકે 12મું ધોરણ અથવા સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ કરવી જરૂરી છે. કેટલીક ચોક્કસ DEO જગ્યાઓ માટે 12મા ધોરણમાં Science Stream સાથે Mathematics વિષય હોવો ફરજિયાત છે.
અરજીની તારીખો અને મહત્વની સમયમર્યાદા
- SSC CHSL 2026 માટે ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા 7 સપ્ટેમ્બર 2026થી શરૂ થઈ છે. ઉમેદવારો 7 ઓક્ટોબર 2026ના રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. એટલે કે અંતિમ તારીખે રાત્રે 11 વાગ્યા પછી અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
- અરજી માટેની ફી ભરવાની અંતિમ તારીખ 8 ઓક્ટોબર 2026 રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી છે. અરજીમાં ભૂલ થઈ હોય તો ઉમેદવારો માટે અલગ Correction Window પણ આપવામાં આવી છે. આ Correction Window 14 ઓક્ટોબરથી 16 ઓક્ટોબર 2026 રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી રહેશે. Tier-I અને Tier-II પરીક્ષાની તારીખો નોટિફિકેશનમાં હાલમાં જાહેર કરવામાં આવી નથી અને તે પછીથી જણાવવામાં આવશે.
- ઉમેદવારોએ છેલ્લી તારીખની રાહ જોયા વગર અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. SSCના નોટિફિકેશનમાં પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે અંતિમ દિવસોમાં વેબસાઇટ પર વધારે ટ્રાફિક રહેવાના કારણે લોગિન અથવા અરજી સબમિટ કરવામાં મુશ્કેલી આવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં અરજી સમયસર સબમિટ ન થઈ શકે તો તેની જવાબદારી SSCની રહેશે નહીં.
કઈ જગ્યાઓ માટે ભરતી થશે?
- SSC CHSL 2026 હેઠળ મુખ્યત્વે નીચેની જગ્યાઓ માટે ભરતી થશે: Lower Divisional Clerk (LDC), Junior Secretariat Assistant (JSA), Data Entry Operator (DEO), Data Entry Operator Grade 'A'.
- LDC અને JSA માટે Pay Level-2 નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. તેનો પગાર ધોરણ ₹19,900થી ₹63,200 છે. DEO માટે Pay Level-4 અને Pay Level-5 મુજબ પગાર ધોરણ છે. Pay Level-4 માટે ₹25,500થી ₹81,100, જ્યારે Pay Level-5 માટે ₹29,200થી ₹92,300 છે. DEO Grade 'A' માટે Pay Level-4 એટલે કે ₹25,500થી ₹81,100નું પગાર ધોરણ છે.
- અહીં ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત એ છે કે 2536 જગ્યાઓ tentative vacancies છે. એટલે આ જગ્યાઓની સંખ્યા અંતિમ માનવી નહીં. SSCએ જણાવ્યું છે કે User Departments પાસેથી મળેલી વિગતો અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી બાદ અંતિમ ખાલી જગ્યાઓ નક્કી કરવામાં આવશે. Post-wise અને category-wise updated vacancy પછી SSCની વેબસાઇટના Candidate's Cornerમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. SSC રાજ્યવાર અથવા ઝોનવાર ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા એકત્રિત કરતું નથી.
શૈક્ષણિક લાયકાત શું છે?
- SSC CHSLમાં LDC/JSA અને મોટાભાગની DEO તથા DEO Grade 'A' જગ્યાઓ માટે ઉમેદવાર માન્ય Board અથવા Universityમાંથી 12મું ધોરણ અથવા સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ હોવો જોઈએ.
- પરંતુ કેટલીક ખાસ DEO અને DEO Grade 'A' જગ્યાઓ માટે અલગ શૈક્ષણિક લાયકાત છે. Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Staff Selection Commission અને Ministry of Culture હેઠળની સંબંધિત જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારે Science Streamમાં 12મું ધોરણ પાસ કરેલું હોવું અને Mathematics વિષય હોવો જરૂરી છે.
- જે ઉમેદવારો 12માની પરીક્ષા આપી ચૂક્યા છે પરંતુ પરિણામની રાહ જોઈ રહ્યા છે, તેઓ પણ અરજી કરી શકે છે. જોકે જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાતનું પરિણામ 7 ઓક્ટોબર 2026 સુધીમાં જાહેર થઈને ઉમેદવાર પાસ થયેલો હોવો જરૂરી છે. માત્ર પરિણામની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હોય અથવા પરિણામ તૈયાર થઈ રહ્યું હોય તે પૂરતું માનવામાં આવશે નહીં. Document Verification દરમિયાન મૂળ માર્કશીટ અથવા સંબંધિત પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવું પડશે.
ઉંમર મર્યાદા કેટલી?
- આ ભરતી માટે ઉંમરની ગણતરી 1 ઓગસ્ટ 2026ના આધારે કરવામાં આવશે. સામાન્ય રીતે ઉમેદવારની ઉંમર 18થી 27 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ. નોટિફિકેશન મુજબ ઉમેદવારનો જન્મ 2 ઓગસ્ટ 1999થી પહેલાં નહીં અને 1 ઓગસ્ટ 2008 પછી નહીં થયેલો હોવો જોઈએ.
- સરકારી નિયમો મુજબ વિવિધ કેટેગરીના ઉમેદવારોને મહત્તમ ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે. SC અને ST ઉમેદવારોને 5 વર્ષ, જ્યારે OBC ઉમેદવારોને 3 વર્ષની છૂટછાટ છે. PwBD ઉમેદવારો માટે સામાન્ય રીતે 10 વર્ષની, PwBD-OBC માટે 13 વર્ષની અને PwBD-SC/ST માટે 15 વર્ષની ઉંમર છૂટછાટ છે. Ex-Servicemen અને અન્ય નિર્ધારિત કેટેગરી માટે નોટિફિકેશનમાં અલગ નિયમો આપવામાં આવ્યા છે.
અરજી ફી કેટલી?
- SSC CHSL 2026 માટે સામાન્ય અરજી ફી ₹100 છે. જોકે મહિલા ઉમેદવારો તેમજ SC, ST, Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) અને યોગ્ય Ex-Servicemen (ESM) ઉમેદવારોને અરજી ફીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.
- જે ઉમેદવારો માટે ફી લાગુ પડે છે તેઓ BHIM UPI, Net Banking, Visa, MasterCard, Maestro અથવા RuPay Debit Card દ્વારા ઓનલાઇન ફી ભરી શકે છે. ફી ભરવાની અંતિમ તારીખ 8 ઓક્ટોબર 2026 રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી છે.
અરજી કેવી રીતે કરવી?
- SSC CHSL માટે અરજી માત્ર ઓનલાઇન જ કરી શકાશે. ઉમેદવારોએ SSCની નવી સત્તાવાર વેબસાઇટ ssc.gov.in અથવા my SSC mobile application દ્વારા અરજી કરવાની રહેશે.
- નવા SSC પોર્ટલ પર One-Time Registration એટલે કે OTR કરવું જરૂરી છે. જૂની વેબસાઇટ ssc.nic.in પર કરેલું OTR નવી વેબસાઇટ પર માન્ય રહેશે નહીં. નવી વેબસાઇટ પર એકવાર OTR થયા પછી તે નવી વેબસાઇટ દ્વારા ભરવામાં આવનારી અન્ય SSC પરીક્ષાઓ માટે પણ માન્ય રહેશે.
- OTR કરતી વખતે મોબાઇલ નંબર અને ઈ-મેલ ID OTP દ્વારા વેરિફાય કરવાની રહેશે. Aadhaar Number ઉપલબ્ધ ન હોય તો નોટિફિકેશનમાં Voter ID, PAN, Passport, Driving Licence, School/College Identity Card અથવા Employer Identity Card જેવા વિકલ્પો પણ આપવામાં આવ્યા છે. 10મા ધોરણની માર્કશીટ સંબંધિત Board, Roll Number અને Passing Year જેવી વિગતો પણ તૈયાર રાખવાની રહેશે.
- SSCએ Aadhaar Based Authentication પસંદ કરવાની સલાહ આપી છે. Aadhaar Authentication કરનારા ઉમેદવારો માટે ફોટોગ્રાફ અને સહીના કેટલાક prescribed standardsને લગતી અરજી રદ થવાની પરિસ્થિતિમાંથી રાહત આપવામાં આવી છે. અરજી પ્રક્રિયામાં ઉમેદવારનો ફોટો પણ કેમેરા દ્વારા લેવામાં આવશે. ફોટો લેતી વખતે સારો પ્રકાશ, સાદી પૃષ્ઠભૂમિ અને સીધો ચહેરો રાખવાનો રહેશે. કેપ, માસ્ક અથવા ચશ્મા પહેરીને ફોટો લેવાનો નથી.
અરજીમાં ભૂલ થાય તો શું કરવું?
- SSC ઉમેદવારોને અરજીમાં સુધારો કરવાની તક આપશે. Correction Window 14થી 16 ઓક્ટોબર 2026 સુધી રહેશે. યોગ્ય રીતે ભરાયેલી અને સમયસર પ્રાપ્ત થયેલી અરજી ધરાવતા ઉમેદવારો જ Correction Windowનો લાભ લઈ શકશે.
- ઉમેદવાર પોતાની અરજીમાં મહત્તમ બે વખત સુધારો કરીને ફરી સબમિટ કરી શકે છે. પ્રથમ વખત Correction માટે ₹200 અને બીજી વખત Correction માટે ₹500 ચાર્જ લેવામાં આવશે. આ ચાર્જ તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે લાગુ પડશે. Correction Window પૂરી થયા પછી કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
પરીક્ષા પેટર્ન કેવું રહેશે?
- SSC CHSL 2026ની Computer Based Examination બે Tierમાં યોજાશે. Tier-Iમાં ચાર વિષય હશે: English Language 25 પ્રશ્નો 50 ગુણ, General Intelligence 25 પ્રશ્નો 50 ગુણ, Quantitative Aptitude 25 પ્રશ્નો 50 ગુણ, General Awareness 25 પ્રશ્નો 50 ગુણ, કુલ 100 પ્રશ્નો 200 ગુણ.
- Tier-I માટે સામાન્ય ઉમેદવારોને 60 મિનિટનો સમય મળશે અને દરેક વિષય માટે 15 મિનિટનું sectional timer રહેશે. પરીક્ષા Objective Type Multiple Choice Questions આધારિત રહેશે. દરેક ખોટા જવાબ માટે 0.50 ગુણની negative marking રહેશે.
- Tier-Iમાં English, Reasoning, Maths અને General Awarenessનું સંયોજન રહેશે. Englishમાં Error Spotting, Fill in the Blanks, Synonyms, Antonyms, Spelling, Idioms and Phrases, One Word Substitution, Active-Passive Voice, Direct-Indirect Speech, Cloze Passage અને Comprehension જેવા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે. Reasoningમાં Analogy, Classification, Series, Venn Diagram, Coding-Decoding, Problem Solving, Critical Thinking અને અન્ય verbal તથા non-verbal reasoning topics રહેશે.
- Quantitative Aptitudeમાં Number System, Percentage, Ratio-Proportion, Average, Simple અને Compound Interest, Profit-Loss, Discount, Partnership, Mixture-Alligation, Time-Distance, Time-Work, Algebra, Geometry, Mensuration, Trigonometry અને Statistical Charts જેવા મુદ્દાઓ છે. General Awarenessમાં Current Affairs ઉપરાંત History, Culture, Geography, Economic Scene, General Policy અને Scientific Research સંબંધિત પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે.
Tier-IIમાં શું રહેશે?
- Tier-IIમાં ચાર Section રહેશે. Section-Iમાં Mathematical Abilities અને Reasoning & General Intelligence રહેશે. બંનેમાં 30-30 પ્રશ્નો એટલે કુલ 60 પ્રશ્નો અને કુલ 180 ગુણ રહેશે.
- Section-IIમાં English Language & Comprehension અને General Awareness રહેશે. તેમાં 40 English અને 20 General Awareness એટલે કુલ 60 પ્રશ્નો અને 180 ગુણ રહેશે. Section-IIIમાં Computer Knowledge Test રહેશે, જેમાં 15 પ્રશ્નો અને 45 ગુણ હશે.
- Tier-IIનું Session-I કુલ 2 કલાક 15 મિનિટનું રહેશે. પહેલાં Section-I માટે એક કલાક, ત્યારબાદ Section-II માટે એક કલાક અને ત્યારબાદ Computer Knowledge Test માટે 15 મિનિટ મળશે. પછી બ્રેક બાદ Session-IIમાં Skill Test અથવા Typing Test લેવામાં આવશે. Tier-IIના તમામ Sectionમાં qualifying standards પૂર્ણ કરવું ફરજિયાત છે. Section-I, Section-II અને Section-IIIમાં દરેક ખોટા જવાબ માટે 1 ગુણની negative marking રહેશે.
Typing અને Skill Test પણ મહત્વપૂર્ણ
- DEO માટે Skill Test ફરજિયાત છે. ચોક્કસ વિભાગો માટેના DEO/DEO Grade 'A' Skill Testમાં 15,000 key depressions per hourની ઝડપ જરૂરી છે. આ ટેસ્ટ 15 મિનિટનો રહેશે. અન્ય DEO/DEO Grade 'A' જગ્યાઓ માટે 8,000 key depressions per hourની ઝડપ જરૂરી છે.
- LDC/JSA માટે Typing Test English અથવા Hindiમાં આપી શકાય છે. English માટે 35 words per minute, જ્યારે Hindi માટે 30 words per minuteની ઝડપ જરૂરી છે. આ ઝડપ અનુક્રમે આશરે 10,500 અને 9,000 key depressions per hour જેટલી છે. Typing Test 10 મિનિટનો રહેશે. Hindi પસંદ કરનારા LDC/JSA ઉમેદવારોએ Mangal Fontમાં જ ટાઇપ કરવાનું રહેશે.
પસંદગી કેવી રીતે થશે?
- Tier-Iમાં લઘુત્તમ qualifying marks UR માટે 30 ટકા, OBC/EWS માટે 25 ટકા અને અન્ય કેટેગરી માટે 20 ટકા છે. Tier-Iના પ્રદર્શનના આધારે ઉમેદવારોને Tier-II માટે shortlist કરવામાં આવશે. અલગ-અલગ પોસ્ટ માટે અલગ category-wise cut-off પણ હોઈ શકે છે.
- અંતિમ merit અને selection માટે Tier-IIના Section-I અને Section-IIના aggregate marks ગણવામાં આવશે. Section-III Computer Knowledge Test અને Section-IV Skill/Typing Test qualifying natureના છે, પરંતુ જરૂરી qualifying standard પૂર્ણ કરવું ફરજિયાત છે. DEO માટે Skill Test ફરજિયાત છે.
- ઉમેદવારોને વિવિધ પોસ્ટ અને વિભાગ માટે preference આપવાની રહેશે. એકવાર preference submit થયા પછી તેમાં ફેરફાર કરી શકાશે નહીં. Merit મુજબ ઉપલબ્ધ પ્રથમ પસંદગીની પોસ્ટ મળ્યા પછી ઉમેદવારને બીજી પસંદગી માટે વિચારવામાં આવશે નહીં. તેથી post preference ભરતી પ્રક્રિયામાં ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક ભરવી જરૂરી છે.
પરીક્ષા કેન્દ્રની પસંદગી
- ઉમેદવારે અરજી કરતી વખતે એક જ SSC Regionની અંદર ત્રણ પરીક્ષા કેન્દ્રો પસંદ કરવાના રહેશે અને તેમને priority પ્રમાણે દર્શાવવાના રહેશે. બાદમાં પરીક્ષા કેન્દ્ર બદલવાની વિનંતી સામાન્ય રીતે સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. SSC જરૂરિયાત મુજબ કોઈ કેન્દ્ર ઉમેરવા, રદ કરવા અથવા ઉમેદવારને અન્ય કેન્દ્ર પર મોકલવાનો અધિકાર રાખે છે.
- ગુજરાતના ઉમેદવારો માટે Western Region હેઠળ Ahmedabad, Gandhinagar, Mehsana, Rajkot, Surat અને Vadodara જેવા પરીક્ષા કેન્દ્રો નોટિફિકેશનની યાદીમાં આપવામાં આવ્યા છે. Western Regionમાં Gujarat ઉપરાંત Maharashtra, Goa અને Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diuનો સમાવેશ થાય છે.
અનામત અને દસ્તાવેજોની બાબતમાં સાવચેતી
- SC, ST, OBC, EWS, ESM અને PwBD ઉમેદવારો માટે સરકારના લાગુ નિયમો મુજબ reservation અને age relaxation આપવામાં આવશે. પરંતુ ઉમેદવાર જે categoryનો લાભ લેવા માંગે છે તેના માટે યોગ્ય અને માન્ય પ્રમાણપત્ર હોવું જરૂરી છે. Document Verification વખતે જરૂરી પ્રમાણપત્ર રજૂ ન કરી શકાય તો ઉમેદવારનો category claim રદ થઈ શકે છે અને candidature પણ cancel થઈ શકે છે.
- EWS ઉમેદવાર પાસે સંબંધિત નાણાકીય વર્ષ માટે માન્ય Income & Asset Certificate હોવું જરૂરી છે. OBC ઉમેદવારે અરજીની છેલ્લી તારીખે creamy layerમાં ન આવતો હોવો જોઈએ અને જરૂરી OBC certificate રજૂ કરવાનું રહેશે.
- PwBD ઉમેદવારો માટે scribe અને compensatory timeની જોગવાઈ પણ છે. પાત્ર ઉમેદવારોને પરીક્ષા દરમિયાન દર એક કલાકે 20 મિનિટનો compensatory time મળી શકે છે. કેટલીક કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે scribe/assistive technologyની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.
ઉમેદવારોએ ખાસ શું ધ્યાન રાખવું?
- SSC CHSL 2026 માટે અરજી કરતા પહેલાં ઉમેદવારે પોતાની ઉંમર, 12મા ધોરણની લાયકાત, category, જરૂરી પ્રમાણપત્રો અને પસંદ કરેલી પોસ્ટની વિશિષ્ટ જરૂરિયાતો તપાસવી જોઈએ. અરજીમાં ખોટી માહિતી આપવાથી આગળ Document Verification દરમિયાન candidature રદ થઈ શકે છે.
- અરજી સબમિટ કરતા પહેલાં Preview/Print દ્વારા દરેક વિગતો તપાસવી અને અરજીની નકલ સાચવી રાખવી જોઈએ. SSCએ ઉમેદવારોને અરજી તથા સંબંધિત દસ્તાવેજો ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે સાચવી રાખવાની પણ સલાહ આપી છે.
- હાલમાં Tier-I અને Tier-IIની પરીક્ષા તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી. SSC મુજબ પરીક્ષાની તારીખ અથવા અન્ય મહત્વની માહિતીમાં ફેરફાર થાય તો તે સત્તાવાર વેબસાઇટ મારફતે જણાવવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ ssc.gov.in પર નિયમિત રીતે અપડેટ તપાસતા રહેવું જોઈએ.
- આ રીતે જોવામાં આવે તો SSC CHSL 2026માં 12મું ધોરણ પાસ ઉમેદવારો માટે કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ Group-C જગ્યાઓ પર ભરતીની તક છે. હાલમાં આશરે 2536 tentative vacancies જાહેર કરવામાં આવી છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 7 ઓક્ટોબર 2026 રાત્રે 11 વાગ્યા છે, જ્યારે અરજી ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ 8 ઓક્ટોબર 2026 રાત્રે 11 વાગ્યા છે. ઉમેદવારોએ અંતિમ દિવસ સુધી રાહ જોયા વગર પોતાની લાયકાત અને દસ્તાવેજો ચકાસીને અરજી કરવાની રહેશે.
મહત્વની લીંક
|Official Notification/PDF
|Download Here
|Apply Online
|Click Here to Apply
|Official Website
|Visit SSC.gov.in
નોંધ - ભરતી અંગેની વધુ જાણકારી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ ssc.gov.in ની મુલાકાત લો.
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