કાશ્મીરમાં હાડ થીજવતી ઠંડી, શ્રીનગરમાં સીઝનનું સૌથી ઓછું તાપમાન, -1.9 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું તાપમાન
જમ્મુ-કાશ્મીરની રાજધાની શ્રીનગરમાં લઘુત્તમ તાપમાન ગઈ રાત્રિના માઈનસ 1.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ ઘટી ગયું છે. Bad weather
Published : November 25, 2026 at 2:15 PM IST
શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ઠંડીનું જોર વધવા લાગ્યું છે, તેની સાથે લોકોને હાડ થીજવતી ઠંડીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. રાજધાની શ્રીનગરમાં સિઝનની સૌથી ઠંડી રાત નોંધાઈ હતી, તાપમાન માઈનસ 1.9 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ઘટી ગયું હતું, જેના કારણે સમગ્ર કાશ્મીરમાં ઠંડીનું મોજું વધુ તીવ્ર બન્યું હતું.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, રાજધાનીમાં લઘુત્તમ તાપમાન પાછલી રાત્રિના માઈનસ 1.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઘટીને સતત બીજા દિવસે સિઝનનું સૌથી નીચું તાપમાન રહ્યું હતું. પહેલગામ ખીણના સૌથી ઠંડા સ્થળોમાંનું એક રહ્યું, જોકે તાપમાનમાં થોડો સુધારો થયો છે. પર્યટન સ્થળમાં લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસ 3.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જે પાછલા દિવસે માઈનસ 4.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું.
કુપવાડામાં રાત્રિના તાપમાનમાં વધુ ઘટાડો થયો હતો, જ્યાં તાપમાન માઈનસ 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઘટીને માઈનસ 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થયું હતું. કાઝીગુંડમાં પણ વધુ ઘટાડો નોંધાયો હતો, જેમાં પારો માઈનસ 2.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહ્યો હતો, જે પાછલી રાત્રિના માઈનસ 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતો.
કોકરનાગમાં થોડો સુધારો જોવા મળ્યો હતો, લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસ 0.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધીને 0.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થયું હતું. ગુલમર્ગમાં લઘુત્તમ તાપમાન શૂન્ય ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જે એક દિવસ પહેલા 0.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું. જમ્મુ ક્ષેત્રમાં રાત્રિનું તાપમાન પ્રમાણમાં ગરમ રહ્યું, મોટાભાગના સ્થળોએ થોડો વધારો નોંધાયો.
જમ્મુ શહેરમાં લઘુત્તમ તાપમાન 9.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધીને 9.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થયું. ભદરવાહમાં પણ થોડો વધારો જોવા મળ્યો, જેમાં પારો 3.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચ્યો જે આગલી રાત્રે 2.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતો. હવામાન વિભાગે 30 નવેમ્બર સુધી મોટાભાગના જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં શુષ્ક હવામાનની આગાહી કરી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ નોંધપાત્ર વરસાદ કે હિમવર્ષાની અપેક્ષા નથી.
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