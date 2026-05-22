પંજાબમાં પાકિસ્તાન હેન્ડલર્સને લાઇવ ફીડ મોકલનાર જાસૂસ ઝડપાયો, પુલ પાસે લગાવ્યો હતો કેમેરા
પંજાબના પઠાણકોટના રહેવાસીની પાકિસ્તાન સ્થિત હેન્ડલર્સ માટે જાસૂસી કરવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : May 22, 2026 at 12:08 PM IST
ચંદીગઢ/પઠાણકોટ: પંજાબના પઠાણકોટના રહેવાસીની પાકિસ્તાન સ્થિત હેન્ડલર્સ માટે જાસૂસી કરવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે આ જાણકારી આપી છે. પોલીસે જણાવ્યું કે પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ચક્ક ધારીવાલ ગામનો રહેવાસી બલજીત સિંહે નેશનલ હાઇવે-44 પર એક પુલ પાસે એક દુકાન પર CCTV કેમેરા લગાવ્યા હતા જેથી તે આર્મી અને પેરામિલિટ્રી ફોર્સની મૂવમેન્ટ પર નજર રાખી શકે અને તે લાઇવ ફીડ પાકિસ્તાનમાં બેઠેલા હેન્ડલર્સને મોકલતો હતો.
પૂછપરછ દરમિયાન, આરોપીએ કબૂલ કર્યું કે જાન્યુઆરીમાં NH-44 પઠાણકોટ-જમ્મુ હાઇવે પર એક દુકાનમાં ઇન્ટરનેટ ધરાવતા CCTV કેમેરા લગાવ્યા હતા. પોલીસે દાવો કર્યો હતો કે તેને દુબઇમાં બેઠેલા એક અજાણ્યા વ્યક્તિ પાસેથી સૂચનાઓ પણ મળતી હતી અને તેને 40,000 રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે જણાવ્યું કે તેની પાસેથી CCTV કેમેરા પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ખાસ વાત આ છે કે ગયા મહિને, પોલીસે પાકિસ્તાનના ISI સમર્થિત બે જાસૂસી મોડલનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. આ મોડલ હાઇટેક ચીનમાં બનેલા સોલાર પાવર ધરાવતા CCTV કેમેરાનો ઉપયોગ કરી સેન્સેટિવ મિલિટ્રી લોકેશનની લાઇવ ફીડ પાકિસ્તાનમાં બેઠેલા હેન્ડલર્સને મોકલતા હતા.
CCTV જાસૂસીની ઘટના અંગે, પઠાણકોટના SSP દલજિંદર સિંહ ધિલ્લોને જણાવ્યું હતું કે, "ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિ દેશ વિરોધી તાકાતો માટે જાસૂસી કરી રહ્યો હતો. તે પઠાણકોટ-જમ્મુ નેશનલ હાઇવે નંબર 44, સુજાનપુર પુલ નંબર ચાર અને પાંચ વચ્ચે CCTV કેમેરા લગાવ્યા હતા અને તેની વીડિયો ફૂટેજ દેશ વિરોધી તાકાતોને મોકલતો હતો, તેણે ડ્રગ્સ સપ્લાય કરવાના ઇરાદાથી આ કર્યું હતું.
આ ઘટનામાં તેના ત્રણ અન્ય સાથીઓ પણ સંડોવાયેલા છે અને આ કેસમાં વધુ ખુલાસાઓ થશે. જાસૂસીના તાર વિદેશીઓ સાથે જોડાયેલા છે. તેમણે કહ્યું, "અમને ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે ધારીવાલ ચકના રહેવાસી બલજીત સિંહ જીતુ અને તેના ત્રણ સાથીઓએ પઠાણકોટ-જમ્મુ રૂટ પર સ્થિત તેમના સુજાનપુર બેઝ પર જાસૂસી કેમેરા લગાવ્યા હતા. આ ખૂબ જ સંવેદનશીલ સ્થાન છે, આ કેમેરા દરેક પ્રવૃતિને કેદ કરવા માટે લગાવવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી, તેની કડક પૂછપરછ કરી છે અને તેના ઇન્ટરનેટ કેમેરા પણ જપ્ત કર્યા છે.
આ દેશ વિરૂદ્ધ જાસૂસીનો કેસ છે, જેને અમે સફળતાપૂર્વક અટકાવ્યો છે અને અમને આશા છે કે આ કેસમાં વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પોલીસે ધરપકડ કરેલા આરોપી ડ્રગ્સનો વ્યસની છે, જેના કારણે વિદેશમાં રહેતા લોકો આવા યુવાનોને નિશાન બનાવે છે.
