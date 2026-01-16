કેશ કૌભાંડમાં જસ્ટિસ વર્માને ફટકો, તપાસ સમિતિની રચનાને પડકારતી અરજી સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી
રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષના પ્રસ્તાવને ફગાવી દીધા બાદ લોકસભા સ્પીકર દ્વારા રચવામાં આવેલી સમિતિમાં શું ખોટું છે તે અંગે કોર્ટે પૂછ્યું
નવી દિલ્હી: કેશ કૌભાંડમાં ફસાયેલા અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ યશવંત વર્માને આજે દેશની સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી મોટો ઝટકો લાગ્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે તેમની સામે ભ્રષ્ટાચારના આરોપોની તપાસ કરતી સંસદીય પેનલની કાયદેસરતાને પડકારતી તેમની અરજી ફગાવી દીધી.
જસ્ટિસ વર્માએ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને દલીલ કરી હતી કે તેમને પદ પરથી હટાવવાનો પ્રસ્તાવ સંસદના બંને ગૃહોમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. તેથી, બંને ગૃહો દ્વારા સંયુક્ત સમિતિની રચના કરવી જોઈતી હતી.
સુનાવણી ન્યાયાધીશ દીપાંકર દત્તા અને સતીશ ચંદ્ર શર્માની બેન્ચ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી. ન્યાયાધીશ દત્તાએ બેન્ચ વતી ચુકાદો આપ્યો. બેન્ચે પાંચ પ્રશ્નોની રચના કરી અને તેના જવાબ આપ્યા. ન્યાયાધીશ દત્તાએ પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો, સંયુક્ત સમિતિની રચના, જ્યાં બંને ગૃહોમાં એક જ દિવસે નોટિસ આપવામાં આવી હોય, અને પછી એક ગૃહના પ્રમુખ અધિકારી દરખાસ્તને નકારી કાઢે અને બીજા ગૃહના પ્રમુખ અધિકારી તેને સ્વીકારે. ન્યાયાધીશ દત્તાએ આ બાબતની સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું, "ના, એવું નથી. આ નિયમ ફક્ત ચોક્કસ પરિસ્થિતિને લાગુ પડે છે: જ્યારે એક જ દિવસે આપવામાં આવેલી દરખાસ્તો માટેની નોટિસ બંને ગૃહો દ્વારા સ્વીકારવામાં આવે છે. તે કોઈપણ ગૃહના વ્યક્તિગત અધિકારોને મર્યાદિત અથવા નકારતો નથી."
તેમણે બીજો મુદ્દો પૂછ્યો, શું રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ કોઈ દરખાસ્તની નોટિસ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરવા સક્ષમ છે. તેમણે હામાં જવાબ આપ્યો. ન્યાયાધીશ દત્તાએ ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો, જેમાં પૂછવામાં આવ્યું કે ઉપાધ્યક્ષ દ્વારા દરખાસ્ત સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરવાથી સ્પીકરની કાર્યવાહીની માન્યતા પર શું અસર પડશે. ન્યાયાધીશ દત્તાએ જવાબ આપ્યો, "આ બાબતની તપાસ કરવાની કોઈ જરૂર નથી કારણ કે ડેપ્યુટી ચેરમેનના આદેશને પડકારવામાં આવ્યો નથી. ચર્ચા કરો, ભલે તેની તપાસ કરવામાં આવે." આનો કોઈ પ્રભાવ પડશે નહીં, કારણ કે સ્પીકરે સમિતિ બનાવીને કોઈ ગેરકાયદેસરતા કરી નથી.
અગાઉ, ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવાર, 8 જાન્યુઆરીના રોજ જસ્ટિસ વર્માની અરજી પર પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ન્યાયાધીશને બંને ગૃહોની સંમતિથી જ તેમના પદ પરથી દૂર કરી શકાય છે.
માર્ચ 2025માં ઘરમાંથી મળી આવેલી નોટો
માહિતી માટે, એ નોંધવું જોઈએ કે 14 માર્ચ, 2025ના રોજ જસ્ટિસ યશવંત વર્માના દિલ્હી સ્થિત નિવાસસ્થાને આગ લાગી હતી. તે સમયે, તેઓ દિલ્હી હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ હતા. આગ ઓલવતી વખતે, પોલીસ અને અગ્નિશામકોને તેમના ગેરેજમાંથી મોટી સંખ્યામાં બળી ગયેલી નોટો મળી આવી હતી. આનાથી મોટો વિવાદ થયો. ત્યારબાદ તેમને અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા અને ન્યાયિક ફરજોમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.
ઓમ બિરલાએ એક સમિતિની રચના કરી
આ મુદ્દાને વેગ મળતો જોઈને, લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાએ 12 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ અરવિંદ કુમારના નેતૃત્વમાં એક તપાસ સમિતિની રચના કરી. મદ્રાસ હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ મણીન્દ્ર મોહન શ્રીવાસ્તવ અને વરિષ્ઠ વકીલ બી.વી. આચાર્યને આ સમિતિના સભ્યો તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ન્યાયાધીશ વર્મા 24 જાન્યુઆરીએ તપાસ સમિતિ સમક્ષ હાજર થવાના છે.
