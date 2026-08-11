ETV Bharat / bharat

સૌરવ ગાંગુલી અને તેમની પત્ની ડોનાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી, પોલીસ લાગી તપાસમાં

સૌરવ ગાંગુલીના પરિવારના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, તેમને છેલ્લા છ મહિનાથી આવા ધમકીભર્યા પત્રો મળી રહ્યા છે. સંજય અધિકારીનો અહેવાલ

પત્ની ડોના સાથે સૌરવ ગાંગુલી
પત્ની ડોના સાથે સૌરવ ગાંગુલી (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 10:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

કોલકાતા: ભારતના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને ભૂતપૂર્વ BCCI પ્રમુખ સૌરવ ગાંગુલી અને તેમની પત્ની ડોના ગાંગુલી ને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી છે, જેના કારણે કોલકાતામાં રહેતા આ હાઇ-પ્રોફાઇલ પરિવારની સલામતીને લઈને ચિંતા વધી ગઈ છે.

ગાંગુલી પરિવાર અને ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટનના અંગત સહાયક દ્વારા દાખલ કરાયેલી પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, સોમવારે બંગાળ ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખના કાર્યાલયમાં એક પત્ર ખોલવામાં આવ્યો હતો. તે સંપૂર્ણપણે અંગ્રેજીમાં લખાયેલ છે અને સ્પષ્ટપણે ક્રિકેટર અને તેમના પરિવારને "ખતમ" કરવાની અથવા "મારી નાખવાની" ધમકી આપવામાં આવી છે.

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલી, તેમની પત્ની ડોના ગાંગુલી અને તેમના સ્ટાફને મોકલવામાં આવેલા કથિત ધમકીભર્યા પત્રો અંગે કોલકાતા પોલીસમાં ઔપચારિક લેખિત ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે.

પરિવારના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આવા પત્રો છેલ્લા છ મહિનાથી આવી રહ્યા હતા. શરૂઆતમાં, આ પત્રોને અતિશય ઉત્સાહી ચાહકોના સંદેશા તરીકે અવગણવામાં આવતા હતા, પરંતુ આવા પત્રોની વારંવાર પ્રાપ્તિ અને તાજેતરના પત્રમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલી આક્રમક ભાષાને કારણે પરિવારે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો.

હવે ઠાકુરપુકુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ઔપચારિક લેખિત ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારના સુરક્ષા વિભાગને પણ એલર્ટ કરવામાં આવ્યું છે અને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા કહેવામાં આવ્યું છે. સૌરવ હાલમાં Y-શ્રેણીની સુરક્ષા ધરાવે છે.

ભાજપની આગેવાની હેઠળની સરકાર સત્તામાં આવ્યા પછી તેમની સુરક્ષા Z-શ્રેણીથી ઘટાડીને Y-શ્રેણી કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય સરકારે તેમની સુરક્ષા વ્યવસ્થાના પુનઃમૂલ્યાંકન અને ધમકીના સ્તરના વિશ્લેષણ પછી આ નિર્ણય લીધો હતો. જો કે, આ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમના ઘણા ચાહકો અને અનુયાયીઓ તેમની સુરક્ષા વ્યવસ્થાના પુનઃમૂલ્યાંકનની માંગ કરી રહ્યા છે.

પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, સૌરવના સરનામે મોકલવામાં આવેલા ધમકીભર્યા પત્રો બેલઘરિયાના રહેવાસી અરુણ કુમાર નામના વ્યક્તિના નામે મોકલવામાં આવ્યા હતા. તપાસ અધિકારીઓ નજીકથી તપાસ કરી રહ્યા છે કે શું આ વ્યક્તિ ખરેખર આ ઘટનામાં સામેલ છે કે કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સૌરવ અને તેના પરિવારને ધમકી આપવા માટે તેમના નામનો દુરુપયોગ કરી રહ્યું છે.

આ પણ વાંચો

  1. PM મોદીને ઑસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પહેલા જાનથી મારી નાખવાની ધમકી, મેલબૉર્ન પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
  2. સલમાન ખાનને મારી નાખવાની ધમકી આપનાર 'શાહરૂખ' ઝડપાયો, પોલીસે લખનૌમાંથી દબચ્યો

TAGGED:

SOURAV GANGULY DONA GANGULY
SOURAV GANGULY DEATH THREAT
POLICE LAUNCH PROBE
જાનથી મારી નાખવાની ધમકી
DEATH THREAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.