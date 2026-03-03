સોનિયા ગાંધીએ ખામેનેઈ પર મોદી સરકારના મૌનની ટીકા કરી, સંસદમાં ચર્ચાની કરી માંગ
સોનિયા ગાંધીએ ઈરાન મુદ્દા પર કેન્દ્રની મોદી સરકાર પર પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું, "મોદી સરકારનું મૌન તટસ્થતા નથી, પરંતુ કર્તવ્યહીનતા છે"
Published : March 3, 2026 at 1:55 PM IST
નવી દિલ્હી: મોદી સરકારની આકરી ટીકા કરતા કોંગ્રેસ સંસદીય દળના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ મંગળવારે કહ્યું કે, ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની આયોજનપૂર્વકની હત્યા પર સરકારનું મૌન તટસ્થતા નથી, પરંતુ કર્તવ્યહીનતા છે. આ ભારતની વિદેશ નીતિની દિશા અને વિશ્વસનીયતા પર ગંભીર શંકાઓ ઉભી કરે છે.
કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષે એવી પણ માંગ કરી હતી કે, જ્યારે બજેટ સત્રના બીજા ભાગ માટે સંસદ ફરી શરૂ થાય , ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાના ભંગાણ પર સરકારના "પરેશાન કરનારા મૌન" પર કોઈ વિલંબ કર્યા વિના સ્પષ્ટ અને ખુલ્લી ચર્ચા થવી જોઈએ.
એક અખબારમાં પ્રકાશિત એક લેખમાં, ગાંધીએ કહ્યું કે, આપણે તાત્કાલિક નૈતિક શક્તિને "ફરીથી શોધ" કરવાની અને તેને સ્પષ્ટ અને પ્રતિબદ્ધતા સાથે જણાવવાની જરૂર છે. ગાંધીએ કહ્યું, "૧ માર્ચે, ઈરાને પુષ્ટિ આપી હતી કે તેના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ સૈયદ અલી ખામેનેઈની અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા તાજેતરના લક્ષિત હુમલામાં હત્યા કરવામાં આવી હતી. ચાલી રહેલી વાટાઘાટો દરમિયાન રાજ્યના વડાની હત્યા આજના આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં મોટી તિરાડ દર્શાવે છે.
તેમણે કહ્યું કે, છતાં પણ આ ઘટનાના આઘાત ઉપરાંત, એ વાત એટલી જ સ્પષ્ટ રીતે સામે આવે છે અને તે છે નવી દિલ્હીનું મૌન. તેમણે કહ્યું કે ભારત સરકારે હત્યા અથવા ઈરાની સાર્વભૌમત્વના ઉલ્લંઘનની નિંદા કરવાનું ટાળ્યું છે.
ગાંધીએ કહ્યું, "શરૂઆતમાં, અમેરિકા અને ઇઝરાયલના મોટા હુમલાને અવગણીને, વડા પ્રધાન (નરેન્દ્ર મોદી) એ યુએઈ પર ઈરાનના બદલો લેવાના હુમલાની નિંદા કરવા સુધી જ પોતાને મર્યાદિત રાખ્યા, અગાઉની ઘટનાઓ પર ધ્યાન આપ્યા વગર .
બાદમાં, તેમણે પોતાની "ઊંડી ચિંતા" વિશે સામાન્ય ટિપ્પણી કરી અને "સંવાદ અને રાજદ્વારી" વિશે વાત કરી, જે ઇઝરાયલ અને યુએસ દ્વારા મોટા ઉશ્કેરણી વિનાના હુમલાઓ પહેલાં ચાલી રહ્યું હતું."
ગાંધીએ તેમના લેખમાં કહ્યું, "જ્યારે કોઈ વિદેશી નેતાની લક્ષિત હત્યાને આપણા દેશ દ્વારા સાર્વભૌમત્વ અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનો કોઈ સ્પષ્ટ બચાવ ન કરવામાં આવે અને નિષ્પક્ષતા છોડી દેવામાં આવે, ત્યારે તે આપણી વિદેશ નીતિની દિશા અને વિશ્વસનીયતા વિશે ગંભીર શંકાઓ ઉભી કરે છે."
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આ બાબતે મૌન તટસ્થ નથી. ગાંધીએ નિર્દેશ કર્યો હતો કે આ હત્યા યુદ્ધની ઔપચારિક ઘોષણા વિના અને ચાલુ રાજદ્વારી પ્રક્રિયા દરમિયાન થઈ હતી. તેમણે કહ્યું, "સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ચાર્ટરની કલમ 2(4) કોઈપણ રાજ્યની પ્રાદેશિક અખંડિતતા અથવા રાજકીય સ્વતંત્રતા સામે ધમકી અથવા બળનો ઉપયોગ પ્રતિબંધિત કરે છે. વર્તમાન દેશના વડાની લક્ષિત હત્યા આ સિદ્ધાંતોના હૃદય પર પ્રહાર કરે છે."
તેમણે કહ્યું કે જો આવું કૃત્ય વિશ્વના સૌથી મોટા લોકશાહી તરફથી કોઈ સૈદ્ધાંતિક વાંધો વિના થાય છે, તો આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોનું ઉલ્લંઘન સામાન્ય બની જાય છે. ગાંધીએ ઉમેર્યું, "સમયના કારણે ચિંતા વધુ વધી જાય છે."
હત્યાના માત્ર 48 કલાક પહેલા, વડા પ્રધાન ઇઝરાયલની મુલાકાતેથી પાછા ફર્યા હતા, જ્યાં તેમણે ગાઝા સંઘર્ષમાં નાગરિકોના મૃત્યુ, જેમાં ઘણી મહિલાઓ અને બાળકો હતા, પર વૈશ્વિક આક્રોશ હોવા છતાં, બેન્જામિન નેતન્યાહૂની સરકારને પોતાનો ટેકો સ્પષ્ટપણે પુનરાવર્તિત કર્યો હતો.
તેમણે કહ્યું કે એવા સમયે જ્યારે ગ્લોબલ સાઉથના મોટાભાગના દેશો, જેમાં મુખ્ય શક્તિઓ અને રશિયા અને ચીન જેવા ભારતના બ્રિક્સ ભાગીદારો શામેલ છે, અંતર જાળવી રાખ્યું છે, ત્યારે કોઈપણ નૈતિક સ્પષ્ટતા વિના ભારતનું ઉચ્ચ-પ્રોફાઇલ રાજકીય સમર્થન એક સ્પષ્ટ અને ચિંતાજનક પરિવર્તન છે.
તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, "આ ઘટનાના પરિણામો ભૂરાજનીતિથી આગળ વધે છે. આ દુ:ખદ ઘટનાની અસર ખંડોમાં અનુભવાઈ રહી છે. અને ભારતનું વલણ આ દુર્ઘટના માટે તેના મૌન સમર્થનને દર્શાવે છે." ગાંધીએ ધ્યાન દોર્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ઇરાની ભૂમિ પર બોમ્બ ધડાકા અને લક્ષિત હત્યાઓની સ્પષ્ટપણે નિંદા કરી છે, તેને ગંભીર પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક પરિણામો સાથે ખતરનાક ઉગ્રતા ગણાવી છે.
તેમણે કહ્યું, "અમે વિશ્વભરના ઈરાની લોકો અને શિયા સમુદાયો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે અને પુનરોચ્ચાર કર્યો છે કે, ભારતની વિદેશ નીતિ ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 51 માં સમાવિષ્ટ વિવાદોના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ પર આધારિત છે. 'સાર્વભૌમ સમાનતા, અ-હસ્તક્ષેપ અને શાંતિને પ્રોત્સાહન' ના આ સિદ્ધાંતો ઐતિહાસિક રીતે ભારતની રાજદ્વારી ઓળખનો મુખ્ય ભાગ રહ્યા છે. તેથી, વર્તમાન મૌન ફક્ત વ્યૂહાત્મક જ નહીં પરંતુ અમારા જણાવેલા સિદ્ધાંતો સાથે વિરોધાભાસી પણ લાગે છે."