બજેટ સત્ર: સરકારને ઘેરવા રણનીતિ બનાવશે કોંગ્રેસ, સોનિયા ગાંધી કરશે આગેવાની
સૂત્રો અનુસાર, બજેટ સત્ર દરમિયાન કોંગ્રેસ મનરેગા, SIRમાં ગડબડ, ભારતની વિદેશ નીતિઓ, અર્થવ્યવસ્થા, નાગિરકોના મુદ્દા ઉઠાવી શકે છે
Published : January 25, 2026 at 10:38 AM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના સંસદીય દળની અધ્યક્ષા સોનિયા ગાંધી 27 જાન્યુઆરીએ બંને સદનમાં સીનિયર નેતાઓની સાથે એક સ્ટ્રેટેજી મીટિંગ કરશે. આમાં 28 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ રહેલા સંસદ બજેટ સત્ર દરમિયાન NDA સરકારનો મુકાબલો કરવાનો પ્લાન બનાવવામાં આવશે. નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરીએ લોકસભામાં કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 રજૂ કરશે.
કોંગ્રેસ પક્ષના અંદરના સૂત્રો અનુસાર, જૂના ગ્રામીણ રોજગાર કાયદા મનરેગામાં ફેરફાર ઉપરાંત જેના વિરુદ્ધ કોંગ્રસ સમગ્ર દેશમાં કેમ્પેઈન ચલાવી રહી છે, ખાસ કરીને સાઉથના રાજ્યો કર્ણાટક, કેરળ અને તમિલનાડુમાં ગવર્નરની ભૂમિકાનું રાજકીયકરણ, ઘણા અન્ય રાજ્યોમાં વોટર લિસ્ટના ચાલી રહેલા SIRમાં ગડબડો, ચીન અને પાકિસ્તાનન સંબંધમાં વિદેશ નીતિના પકડારો અને ખાસ કરીને તાજેતર અમેરિકન ટેરિફ બાદ ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા સામે આવનારા પડકારો, આ તમામ મુદ્દા બજેટ સેશન દરમિયાન ઉઠાવી શકે છે
લોકસભામાં કોંગ્રેસના વ્હીપ મોહમ્મહ જાવેદે ઈટીવી ભારતને જણાવ્યું કે, 'મનરેગા અમારા માટે એક મહત્વનો મુદ્દો છે અને બીજી ઘણી બાબતો છે જેના પર અમે બજેટ દરમિયાન ચર્ચા કરવા ઈચ્છીશું. આમાં વિદેશ નીતિ, અર્થવ્યવસ્થાની સ્થિતિ, બેરોજગારી, લોકો માટે સ્વચ્છ પીવાનુ પાણી અને હવા, નાગરિકોના વોટ આપવાના અધિકાર જેવા મુદ્દા શામેલ છે.'
28 જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ લોકસભા અને રાજ્યસભા બંનેની સંયુક્ત બેઠકને સંબોધિત કરશે. તે NDA ગઠબંધનની સરકારની સિદ્ધિઓ પર એક સ્પીચ વાંચશે, જેમાં કેબિનેટ ટ્રેડિશનના હિસાબથી તૈયાર કરશે. કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદરના લોકોએ કહ્યું કે, પાર્ટી કર્ણાટક, કેરળ અને તમિલનાડુના ગવર્નર સાથે જોડાયેલા તાજેતરના વિવાદોથી નારાજ છે, જેમના વિધાનસભાઓમાં વર્તન પર રાજ્ય સરકારે તીખી પ્રતિક્રિયા આપી હતી. કોંગ્રેસ કર્ણાટકમાં સરકાર ચલાવે છે અને તમિલનાડુમાં DMKનું સમર્થન કરે છે. કેરળમાં CPI-Mની LDF સરકાર છે.
પાર્ટીની અંદરના લોકો અનુસાર તમિલનાડુના ગવર્નર આરએન રવિએ વિભાનસભામાં જનરલ સ્પીચ આપવનાની ના પાડી દીધી અને કેબિનેટે તૈયાર કરેલું ભાષણ વાંચ્યા વિના જ જતા રહ્યા. કેરળના ગવર્નર રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરે કેબિનેટ દ્વારા પાસ કરાયેલા ભાષણના કેટલાક ખાસ ભાગ વાંચ્યા નહી અને કર્ણાટકના ગવર્નર થાવરચંદ ગહલોતે એસેમ્બલીના સ્પેશિયલ જોઈન્ટ સેશનમાં કેબિનેટના તૈયાર કરાયેલા ભાષણની અમુક જ લાઈન વાંચી અને પછી સદનમાંથી બહાર જતા રહ્યાં.
જાવેદે કહ્યું, 'અમે કહી રહ્યા છીએ કે બંધારણીય કચેરીઓ અને સંસ્થાઓનું રક્ષણ કરવાની જરૂર છે. દક્ષિણ રાજ્યોમાં રાજ્યપાલના કાર્યાલયના તાજેતરના રાજકીયકરણ અંગે અમે ચિંતિત છીએ. મને ખાતરી છે કે વિપક્ષ આ મુદ્દો સાથે મળીને ઉઠાવવા માંગશે.' કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સભ્ય સૈયદ નસીર હુસૈને ભાજપ પર રાજ્યપાલના બંધારણીય પદનું રાજકીયકરણ કરીને સંઘવાદને નબળો પાડવાનો આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, આવી કાર્યવાહી બંધારણના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ છે.
હુસૈને ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, 'બંધારણના અનુચ્છેદ 176 હેઠળ, રાજ્યપાલનું ભાષણ ચૂંટાયેલી સરકારનું નીતિગત નિવેદન છે, જે મંત્રી પરિષદ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. અનુચ્છેદ 163 હેઠળ, રાજ્યપાલ પરિષદની સહાય અને સલાહ પર કાર્ય કરવા માટે બંધાયેલા છે. મંત્રીમંડળનું સંપૂર્ણ ભાષણ ન આપવું એ વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ નથી, પરંતુ બંધારણીય ફરજની સ્પષ્ટ અવગણના છે.'
આવું વર્તન ભાજપની જાણીતી યુક્તિને પ્રતિબિંબિત કરે છે કે, બંધારણીય કચેરીઓનો ઉપયોગ કરીને બિન-ભાજપ રાજ્ય સરકારો પર સતત દબાણ લાવવામાં આવે છે, જેનાથી રાજ્યપાલના કાર્યાલયને તટસ્થ બંધારણીય સત્તામાંથી રાજકીય સંઘર્ષના સાધનમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે.
કોંગ્રેસ સરકારને વિદેશ નીતિના મુદ્દાઓ પર, ખાસ કરીને ભારતીય પ્રદેશ પર ચીનના ખોટા દાવાઓ અને પાકિસ્તાન તરફથી સરહદ પારના આતંકવાદ પર પ્રશ્નો પૂછી રહી છે. દરમિયાન, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ તાજેતરમાં કાપડ નિકાસ પર 50 ટકા યુએસ ટેરિફની પ્રતિકૂળ અસર વિશે વાત કરી હતી, જેના કારણે નોકરીઓ ગુમાવવી, ફેક્ટરીઓ બંધ થવી અને ઓર્ડરમાં ઘટાડો થયો હતો.
પાર્ટીના આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, બજેટ સત્ર દરમિયાન, કોંગ્રેસ મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરમાં દૂષિત પાણી પીવાથી થયેલા અસંખ્ય મૃત્યુ, દિલ્હીમાં વાયુ પ્રદૂષણનું ઉચ્ચ સ્તર અને ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદને નિશાન બનાવવા જેવા મુદ્દાઓ પણ ઉઠાવી શકે છે. બજેટ સત્ર દરમિયાન NDAનો સામનો કરવા માટે આ સૌથી જૂની પાર્ટી અન્ય સમાન વિચારધારા ધરાવતા પક્ષો સાથે સામાન્ય બેઝ બનાવવાનો પણ પ્રયાસ કરશે અને સત્રની શરૂઆતમાં તેના I.N.D.I.A. બ્લોકના સાથીઓ સાથે રણનીતિ સત્ર યોજશે. આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસના વડા અને રાજ્યસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા, મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલ ગાંધી આ ભૂમિકા ભજવશે.
હુસૈને કહ્યું, 'સરકાર પાસેથી અમે ઘણા મુદ્દાઓ પર જવાબો માંગીએ છીએ. SIR હેઠળ રાજ્યની મતદાર યાદીમાંથી મોટી સંખ્યામાં નામો દૂર થવાથી તેની પ્રગતિ અંગે શંકા ઉભી થઈ છે. આ મુદ્દો પાર્ટી લાઈનથી ઉપર છે અને તેથી મહત્વપૂર્ણ છે. આર્થિક પડકારો પર ચર્ચા કરવાની જરૂર છે, કારણ કે 1 યુએસ ડોલરનો વિનિમય દર વધીને 91 રૂપિયા થઈ ગયો છે. અમે આગામી સત્ર માટે અમારા સાથીઓ સાથે સંયુક્ત વ્યૂહરચના પર પણ ચર્ચા કરીશું.'
આ પણ વાંચો: