સોનિયા ગાંધીએ મોદી સરકાર પર કર્યા પ્રહાર, કહ્યું કે તે પહાડીઓ માટે 'ડેથ વોરંટ' છે

સોનિયા ગાંધીએ ગેરકાયદેસર ખાણકામ પર એક લેખ લખ્યો છે, તેમણે લખ્યું છે કે આ માટે નીતિઓ બનાવવી પડશે.

Published : December 3, 2025 at 3:43 PM IST

નવી દિલ્હી : દેશની રાજધાની દિલ્હી અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં પ્રદૂષણ સતત વધી રહ્યું છે. દરેક વ્યક્તિ તેનાથી પરેશાન અને વ્યથિત છે. આ સંદર્ભમાં, કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધીએ મોદી સરકારની નીતિઓ પર સવાલ ઉઠાવતો એક લેખ લખ્યો છે. આ લેખ દ્વારા, તેમણે અરવલ્લી પર્વતોમાં હવા અને પાણીના પ્રદૂષણ અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

તેમના લેખમાં, તેમણે ગેરકાયદેસર ખાણકામ (100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈવાળી ટેકરીઓ પર ખાણકામની મંજૂરી છે) દ્વારા અરવલ્લી પર્વતોને થઈ રહેલા નુકસાનને માફિયાઓને આમંત્રણ તરીકે વર્ણવ્યું છે. સોનિયા ગાંધીએ તેને ટેકરીઓ માટે ડેથ વોરંટ પણ ગણાવ્યું છે.

દેશની સુપ્રીમ કોર્ટે 20 નવેમ્બરના રોજ અરવલ્લી ટેકરીઓ અંગે કેન્દ્ર સરકારની વ્યાખ્યાને સમર્થન આપતા કહ્યું હતું કે "આ શ્રેણીમાં 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી કોઈપણ ટેકરીને ખાણકામ સામેના કડક નિયમો લાગુ પડશે નહીં." કોંગ્રેસ પાર્ટીએ એક દૈનિક અખબારમાં સોનિયા ગાંધીના લેખમાંથી એક અંશ શેર કર્યો છે.

સોનિયાએ લેખમાં લખ્યું છે કે ગુજરાતથી રાજસ્થાન અને હરિયાણા સુધી ફેલાયેલી અરવલ્લી પર્વતમાળાએ લાંબા સમયથી ભારતીય ભૂગોળ અને ઇતિહાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. મોદી સરકારે હવે ગેરકાયદેસર ખાણકામથી પહેલાથી જ બરબાદ થઈ ગયેલી આ ટેકરીઓ માટે વર્ચ્યુઅલ રીતે ડેથ વોરંટ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

તેમણે આગળ લખ્યું છે કે આ ગેરકાયદેસર ખાણકામ કરનારાઓ અને માફિયાઓને સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત ઊંચાઈ મર્યાદાથી નીચે 90 ટકા શ્રેણીનો નાશ કરવા માટે ખુલ્લું આમંત્રણ છે. સરકારી નીતિનિર્માણમાં પર્યાવરણ પ્રત્યે ઊંડી અને સતત અવગણના છે.

સોનિયા ગાંધીએ વનનાબૂદી અને સ્થાનિક સમુદાયોને જંગલોમાંથી બહાર કાઢવાને "વન્યજીવ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1972 ની ભાવનાનું ઉલ્લંઘન" ગણાવ્યું. સોનિયા ગાંધીએ નીતિ-સ્તરના ફેરફારોની માંગ કરી અને કેન્દ્રને વન (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1980 અને વન સંરક્ષણ નિયમો, 2022માં કરવામાં આવેલા ફેરફારો પાછા ખેંચવા કહ્યું.

અગાઉ 20 નવેમ્બરના રોજ, ભારતના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ બીઆર ગવઈની આગેવાની હેઠળની સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય દ્વારા વ્યાખ્યાયિત અરવલ્લી ટેકરીઓ અને પર્વતમાળાઓની વ્યાખ્યા સ્વીકારતો આદેશ આપ્યો હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટે અરવલ્લી પર્વતોમાં ટકાઉ ખાણકામ માટેની ભલામણો અને ગેરકાયદેસર ખાણકામ અટકાવવા માટેના પગલાં પણ સ્વીકાર્યા. ત્રણ ન્યાયાધીશોની બેન્ચે ખાણ મંત્રાલયને "અરવલ્લી લેન્ડસ્કેપમાં ખાણકામ માટે માન્ય વિસ્તારો, પર્યાવરણીય રીતે સંવેદનશીલ, સંરક્ષણ-નિર્ણાયક અને પુનઃસ્થાપન-પ્રાથમિકતાવાળા વિસ્તારો જ્યાં ખાણકામ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત અથવા ફક્ત ચોક્કસ અને વૈજ્ઞાનિક રીતે યોગ્ય પરિસ્થિતિઓ હેઠળ જ મંજૂરી આપવામાં આવશે, ઓળખવા માટે ટકાઉ ખાણકામ માટે વ્યવસ્થાપન યોજના (MPSM) તૈયાર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.

