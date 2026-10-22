સોનિયા ગાંધીનું ઈન્સ્ટાગ્રામ પર ડેબ્યૂ, પોતાના આવનારા પુસ્તકનો ફર્સ્ટ લુક શેર કર્યો
ઈન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરેલા વીડિયોમાં સોનિયા ગાંધીને પોતાના પુસ્તકની ફર્સ્ટ કૉપી મેળવતા જોઈ શકાય છે
Published : October 22, 2026 at 2:32 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ સંસદીય દળના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ ગુરુવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પદાર્પણ કર્યું અને તેમના આગામી પુસ્તક વિશેની પ્રથમ પોસ્ટ શેર કરી. તેમણે આ પુસ્તકને "પ્રેમ, ફરજ, વિયોગ અને પોતાના અસ્તિત્વ કે સ્થાનની શોધની એક વાર્તા" તરીકે વર્ણવ્યું છે. સોનિયા ગાંધીએ પોતાના પુસ્તક 'બિલોન્ગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ' (Belonging: A Journey of Love) ની નકલ હાથમાં પકડેલો એક વીડિયો પણ શેર કર્યો છે.
તેમની ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું, "નમસ્તે સૌને, તમારી સાથે આ ક્ષણ વહેંચતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે, 'બિલોન્ગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ'ની એક ઝલક. આ પ્રેમ, ફરજ, વિયોગ અને પોતાના સ્થાનની શોધની વાર્તા છે. હું તમારી સાથે આ પુસ્તક વિશે વધુ વાતો શેર કરવા માટે ઉત્સુક છું."
વીડિયોમાં, કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ તેમના પુસ્તકની પ્રથમ નકલ મેળવતા અને આ પ્રસંગે તેમની પુત્રી પ્રિયંકા ગાંધી સાથે મીઠાઈ વહેંચતા જોવા મળે છે.
સોનિયા ગાંધીએ જણાવ્યું કે આ પુસ્તકમાં ઘણી તસવીરોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ગયા મહિને, હાર્પરકોલિન્સ ઇન્ડિયા (HarperCollins India) એ જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ 10 નવેમ્બરે ભારતમાં સોનિયા ગાંધીના સંસ્મરણો 'બિલોન્ગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ' પ્રકાશિત કરશે. લેખિકાના પ્રતિનિધિઓ અને પેંગ્વિન રેન્ડમ હાઉસ ઇન્ડિયા વચ્ચે સર્જાયેલા ગતિરોધના કારણે પુસ્તકના પ્રકાશન અંગે જે અનિશ્ચિતતા હતી, તેનો આ જાહેરાત સાથે અંત આવ્યો છે.
એક નિવેદનમાં, હાર્પરકોલિન્સ ઈન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "આપણા સમયના સૌથી વધુ અપેક્ષિત રાજકીય સંસ્મરણોમાંના એક એવા 'બિલોન્ગિંગ' (Belonging) પુસ્તકમાં પ્રેમ, ઓળખ, ફરજ અને 'પોતાનાપણા'ની એક નાટ્યાત્મક અને અત્યંત અંગત કથા છે. તે ભારતની યાત્રા વિશે એક દુર્લભ, આંતરિક દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કરે છે."
હાર્પરકોલિન્સ ઈન્ડિયાની આ જાહેરાત પેંગ્વિન રેન્ડમ હાઉસ ઈન્ડિયા (PRHI) સાથે જોડાયેલા એક વિવાદ બાદ આવી છે. શરૂઆતમાં PRHI આ સંસ્મરણો પ્રકાશિત કરવા માંગતું હતું, પરંતુ બાદમાં તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ આ પુસ્તક માટે ભારતીય પ્રકાશક બનશે નહીં. આ વિવાદ ત્યારે સર્જાયો જ્યારે પ્રકાશક અને લેખકના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે હસ્તપ્રતમાં સંપાદકીય ફેરફારોને લઈને મતભેદો હોવાના અહેવાલો સામે આવ્યા.
કોંગ્રેસના કેટલાક નેતાઓએ સરકારી દબાણ અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી; કેટલાક લોકોએ તો એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે પેંગ્વિન ઈન્ડિયા પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, આરએસએસ (RSS) અને મોદી શાસન દરમિયાન ચીન દ્વારા ભારતીય પ્રદેશ પર કબજો કરવા સંબંધિત ભાગોને હટાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ (PTI) ને આપેલા એક નિવેદનમાં, PRHI એ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ આ પુસ્તક પ્રકાશિત કરવા માટે "ખરેખર ઉત્સુક" હતા. તેમણે તેને "ઘણા સંઘર્ષ બાદ મળેલી સિદ્ધિ" ગણાવી હતી પરંતુ એક ચોક્કસ મુદ્દા પર મડાગાંઠ સર્જાવાને કારણે આખરે તેમણે આ પ્રક્રિયામાંથી ખસી જવાનો નિર્ણય લીધો.
કોઈપણ પ્રકારના બાહ્ય દબાણનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરતા, PRHIએ ગોપનીયતાની શરતો અને લેખક સાથેના કરારની જોગવાઈઓને ટાંકીને આ ગતિરોધના ચોક્કસ કારણો જાહેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. 'બિલોન્ગિંગ' નામનું આ પુસ્તક યુદ્ધ પછીના ઇટાલીના વેનેટો પ્રદેશમાં સોનિયા ગાંધીના બાળપણથી શરૂ થાય છે અને કેમ્બ્રિજ સુધીની તેમની સફરને વર્ણવે છે, જ્યાં 1965માં તેઓ ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુના પૌત્ર રાજીવ ગાંધીને મળ્યા હતા.
સોનિયા ગાંધીના આ સંસ્મરણોમાં રાજીવ ગાંધી સાથેના તેમના લગ્ન, તેમના સાસુ અને ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધી સાથેની મુલાકાત, તેમજ ભારતીય જીવનશૈલીમાં ઢળવા માટે તેમણે કરેલા પ્રયાસોનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રયાસોમાં હિન્દી ભાષા શીખવી, સાડી પહેરવી અને ભારતીય ભોજન તથા સંસ્કૃતિને અપનાવવાનો સમાવેશ થતો હતો.
આ પુસ્તકમાં ગાંધી પરિવારને ઊંડો આઘાત પહોંચાડનારી ત્રણ મોટી દુર્ઘટનાઓનો પણ ઉલ્લેખ છે: વિમાન દુર્ઘટનામાં સંજય ગાંધીનું અવસાન (1980), ઈન્દિરા ગાંધીની હત્યા (1984) અને રાજીવ ગાંધીની હત્યા (1991).
વધુમાં, આ સંસ્મરણોમાં 2004ની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળના ગઠબંધનની જીત સાથે સંકળાયેલી રાજકીય ઘટનાઓની વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તે સમયે સોનિયા ગાંધીએ વડાપ્રધાન પદ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને તેના બદલે પક્ષ તથા તેના ગઠબંધનનું નેતૃત્વ કરવાનું પસંદ કર્યું હતું, જેણે આગળ જઈને એક દાયકા સુધી ભારત પર શાસન કર્યું.
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