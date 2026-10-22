સોનિયા ગાંધીની ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એન્ટ્રી, પોતાના આગામી પુસ્તકનો ફર્સ્ટ લુક બતાવ્યો
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરવામાં આવેલા એક વીડિયોમાં, સોનિયા ગાંધી તેમના પુસ્તકની પ્રથમ નકલ સ્વીકારતા જોવા મળે છે.
Published : October 22, 2026 at 2:25 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ સંસદીય દળના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ ગુરુવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ડેબ્યૂ કર્યું અને પોતાના આગામી પુસ્તક વિશેની પ્રથમ પોસ્ટ શેર કરી. તેમણે આ પુસ્તકને "પ્રેમ, કર્તવ્ય, નુકસાન અને પોતાનાપણાની ભાવના શોધવાની એક વાર્તા છે" સોનિયા ગાંધીએ એક વીડિયો પણ શેર કર્યો છે, જેમાં તેઓ તેમના પુસ્તક 'Belonging: A Journey of Love'ની એક કોપી હાથમાં લઈને જોવા મળે છે.
તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું છે, "સૌને નમસ્તે, મને આપ સૌ સાથે આ ક્ષણ શેર કરતાં હકીકતમાં ખૂબ આનંદ થાય છે, 'બિલોન્ગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ'ની પ્રથમ ઝલક. આ પ્રેમ, કર્તવ્ય, નુકસાન અને પોતાનાપણાની ભાવના શોધવાની એક વાર્તા છે. જેને હું તમારી સાથે શેર કરવા માટે ઉત્સુક છું."
વીડિયોમાં, કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ તેમના પુસ્તકની પ્રથમ નકલ મેળવતા અને પોતાની દિકરી પ્રિયંકા ગાંધીને મીઠાઈ ખવડાવીને આ પ્રસંગની ઉજવણી કરતા જોવા મળે છે.
સોનિયા ગાંધીએ જણાવ્યું છે કે, આ પુસ્તકમાં ઘણી બધી તસ્વીરો છે. ગયા મહિને, હાર્પ રકોલિન્સ ઇન્ડિયાએ જાહેરાત કરી હતી કે, તેઓ 10 નવેમ્બરે ભારતમાં સોનિયા ગાંધીના સંસ્મરણો, "બિલોંગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ", પ્રકાશિત કરશે. કારણ કે, લેખકના પ્રતિનિધિઓ અને પેંગ્વિન રેન્ડમ હાઉસ ઇન્ડિયા વચ્ચેના "મડાગાંઠ" બાદ ભારતમાં ઉભી થયેલી તેના સ્થાનિક પ્રકાશનને લઈને સર્જાયેલી અનિશ્ચિતતાને દૂર થઈ ગઈ.
હાર્પર કોલિન્સ ઇન્ડિયાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમારા સમયના સૌથી અપેક્ષિત રાજકીય સંસ્મરણોમાંનું એક 'બિલોંગિંગ' પ્રેમ, ઓળખ, ફરજ અને સંબંધની એક નાટકીય અને ઊંડી વ્યક્તિગત કહાની છે, જે ભારતની યાત્રા પર એક દુર્લભ, આંતરિક દ્રષ્ટિકોણને દર્શાવે છે."
હાર્પર કોલિન્સ ઇન્ડિયાની જાહેરાત, પેંગ્વિન રેન્ડમ હાઉસ ઇન્ડિયા (PRHI) સાથેના વિવાદ પછી થઈ હતી. PRHI શરૂઆતમાં સંસ્મરણ પ્રકાશિત કરવાનો ઇરાદો ધરાવતા હતા પરંતુ બાદમાં જણાવ્યું હતું કે,તે હવે ભારતીય પ્રકાશક તરીકે સેવા આપશે નહીં. હસ્તપ્રતમાં સંપાદકીય ફેરફારો અંગે પ્રકાશક અને લેખકના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે મતભેદના અહેવાલો વચ્ચે વિવાદ ઉભો થયો હતો.
કોંગ્રેસના કેટલાક નેતાઓએ સરકારી દબાણ અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. જેમાં કેટલાકે તો એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, આરએસએસ (RSS) અને મોદી શાસન દરમિયાન ભારતીય ક્ષેત્ર પર ચીનના કબ્જાને લગતા ભાગોને હટાવવા માટે 'પેંગ્વિન ઇન્ડિયા' પર દબાણ લાવવામાં આવ્યું હતું.
સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ (PTI) ને આપેલા એક નિવેદનમાં, પીઆરએચઆઈ (PRHI) એ સ્પષ્ટ કર્યું કે, તેઓ આ પુસ્તક પ્રકાશિત કરવા માટે વાસ્તવમાં "ખૂબ જ ઉત્સુક" હતા અને તેને "કઠોર પરિશ્રમ દ્વારા મેળવેલી સિદ્ધિ" ગણાવી હતી. પરંતુ એક ચોક્કસ મુદ્દા પર સર્જાયેલી મડાગાંઠ (impasse) ને કારણે આખરે તેમણે આ પ્રોજેક્ટમાંથી ખસી જવાનો નિર્ણય લીધો.
કોઈપણ પ્રકારના બાહ્ય દબાણનો સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કરતા, પીઆરએચઆઈ (PRHI) એ ગોપનીયતાની શરતો અને લેખક સાથે થયેલી પોતાની સમજુતીનો હવાલો આપતા, આ મડાગાંઠ પાછળના ચોક્કસ કારણો જાહેર કરવાનો સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કરી દીધો હતો. Belonging પુસ્તકની શરૂઆત યુદ્ધ બાદ ઈટાલીના વેનેટોમાં સોનિયા ગાંધીના બાળપણથી થાય છે અને આ પુસ્તક તેમના કેમ્બ્રિજ સુધીની સફરને વર્ણવે છે, જ્યાં 1965માં તેમની મુલાકાત ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુના પૌત્ર રાજીવ ગાંધી સાથે થઈ હતી.
સોનિયા ગાંધીએ આ સંસ્મરણમાં રાજીવ ગાંધી સાથેના તેમના લગ્ન, તેમના સાસુ, ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધી સાથેની મુલાકાતની સાથે-સાથે ભારતીય જીવનશૈલીમાં ઢળવા માટે તેમણે કરેલા પ્રયાસો વિશે વાત કરી છે. આ પ્રયાસોમાં હિન્દી ભાષા શીખવી, સાડી પહેરવી અને ભારતીય ભોજન તથા સંસ્કૃતિને અપનાવવાનો સમાવેશ થાય છે.
આ પુસ્તકમાં ગાંધી પરિવારના જીવનને હચમચાવી નાખતી ત્રણ મોટી દુર્ઘટનાઓનો પણ ઉલ્લેખ કરાયો છે, જેમાં સંજય ગાંધીનું વિમાન દુર્ઘટનામાં અવસાન (1980), ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યા (1984) અને રાજીવ ગાંધીની હત્યા (1991)નું સંક્ષિપ્ત વિવરણ છે.
વધુમાં, આ સંસ્મરણમાં 2004ની સામાન્ય ચૂંટણીઓ સાથે સંકળાયેલી રાજકીય ઘટનાઓની વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી છે, જેમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળના ગઠબંધનની જીત થઈ હતી. તે સમયે, સોનિયા ગાંધીએ વડાપ્રધાન પદ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને તેના બદલે પક્ષ તથા તેના ગઠબંધનનું નેતૃત્વ કરવાનું પસંદ કર્યું હતું, જેણે આગળ જઈને એક દાયકા સુધી ભારત પર શાસન કર્યું.
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