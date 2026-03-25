સોનિયા ગાંધીની તબિયત લથડી, સર ગંગારામ હોસ્પિટલમાં દાખલ
હવામાનમાં ફેરફારને કારણે, તેમની તબિયત સારી ન લાગી અને તેમને નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે; જોકે, ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી - ડૉક્ટર
Published : March 25, 2026 at 9:14 AM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષના અધ્યક્ષ અને વરિષ્ઠ નેતા સોનિયા ગાંધીને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓને કારણે દિલ્હીની સર ગંગા રામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ડૉક્ટર અનુસાર, તેમને છાતીમાં જકડાઇ જવાની અને શ્વાસ લેવામાં હળવી તકલીફનો અનુભવ થયો હતો, જેના કારણે ડૉક્ટરોએ નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીને મંગળવાર સાંજે તબિયત ખરાબ થયા બાદ સર ગંગારામ હોસ્પિટલમાં લઇ જવામાં આવ્યા હતા.
દિલ્હીમાં બદલાતા હવામાન અને વધતા પ્રદૂષણના સ્તરને કારણે તેમના સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડી છે. ડોક્ટરોની એક ટીમ તેમના સ્વાસ્થ્ય પર નજર રાખી રહી છે. પ્રાથમિક અહેવાલ અનુસાર,તેમનો શ્વાસનળીય અસ્થમા થોડો વધી ગયો છે, જે ઘણીવાર ઠંડી હવા અને ધૂળને કારણે થાય છે. હોસ્પિટલના ચેરમેન ડૉ. અજય સ્વરૂપે જણાવ્યું હતું કે, સોનિયા ગાંધીની સ્થિતિ હાલમાં સ્થિર છે, તેમને સાવચેતીના ભાગરૂપે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને તેમને અન્ય જરૂરી દવાઓ સાથે એન્ટિબાયોટિક્સ આપવામાં આવી રહી છે.
79 વર્ષીય સોનિયા ગાંધી છેલ્લા કેટલાક સમયથી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, જાન્યુઆરીમાં, તેમને શ્વસન સમસ્યાઓને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડ્યા હતા. જૂન 2025માં, પેટના ચેપને કારણે તેમણે થોડા દિવસો હોસ્પિટલમાં વિતાવ્યા હતા. સપ્ટેમ્બર 2022 માં, સોનિયા ગાંધીએ તબીબી સારવાર કરાવવા માટે વિદેશ પણ પ્રવાસ કર્યો હતો. હાલમાં, ડોકટરો સોનિયા ગાંધીની રિકવરી પર નજર રાખી રહ્યા છે, અને સ્થિતિ સામાન્ય થયા પછી એક કે બે દિવસમાં હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: