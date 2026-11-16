સોનિયા ગાંધીના પુસ્તકથી કેમ મચ્યો રાજકીય હોબાળો? 544 પાનામાં છુપાયા છે ગાંધી પરિવારના રહસ્યો!
પ્રેમ, પરિવાર, બે રાજકીય હત્યાઓ અને સત્તાની સફર... સોનિયા ગાંધીના પુસ્તકમાં શું-શું રહસ્યો ખુલ્યા?
Published : November 16, 2026 at 3:24 PM IST
રાહુલ બંસલ, વિડિયો ટીમ, ઈટીવી ભારત.
હૈદરાબાદ: એક એવી મહિલા જેણે ભારત આવતા પહેલા કદાચ ક્યારેય કલ્પના પણ નહીં કરી હોય કે એક દિવસ તેનું નામ વિશ્વના સૌથી મોટા લોકતંત્રની રાજનીતિના કેન્દ્રસ્થાને હશે. એક એવી પત્ની, જેણે પોતાની સાસુને પોતાની નજર સામે ગોળીઓથી વીંધાઈ જતી જોઈ હતી. એક એવી મહિલા, જેણે સાત વર્ષ પછી રાજકીય હિંસામાં પોતાના પતિને પણ ગુમાવી દીધા અને તેમ છતાં, તે ભારતીય રાજનીતિના સૌથી શક્તિશાળી હોદ્દાઓમાંથી એક સુધી પહોંચી, જોકે તેમણે વડાપ્રધાનનું પદ સ્વીકારવાનું પસંદ કર્યું ન હતું. હવે, 79 વર્ષની વયે, સોનિયા ગાંધીએ તેમના જીવનના 544 પાના દુનિયા સમક્ષ રજૂ કર્યા છે. આ પુસ્તકનું શીર્ષક છે બિલોન્ગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ (Belonging: A Journey of Love).
પરંતુ પ્રશ્ન એ થાય છે કે: શું આ માત્ર પ્રેમ, પરિવાર અને વ્યક્તિગત સંઘર્ષની વાર્તા છે, કે પછી તે ભારતીય રાજકીય ઇતિહાસના એવા પ્રકરણો પર પણ પ્રકાશ પાડે છે જે આજે પણ ચર્ચાનો વિષય છે? સોનિયા ગાંધીએ આ પુસ્તકમાં આખરે શું લખ્યું છે? શું તેમાં એવી કોઈ બાબતોનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે જે પહેલીવાર સામે આવી રહી છે? અને એવી કઈ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ કે જેના કારણે પુસ્તક પ્રકાશિત થાય તે પહેલાં જ તેના પ્રકાશકને બદલવા પડ્યા?
એક મુલાકાત જેણે સોનિયા ગાંધીનું જીવન બદલી નાખ્યું
આ વાર્તા ભારતમાં નહીં, પરંતુ ઇટાલીના એક નાના શહેરમાં શરૂ થાય છે. સોનિયા ગાંધીનો જન્મ 1946માં ઇટાલીમાં થયો હતો અને તેમનું બાળપણ એક સામાન્ય પરિવારમાં વીત્યું હતું. બાદમાં તેઓ અભ્યાસ માટે ઇંગ્લેન્ડ ગયાં, જ્યાં તેમની મુલાકાત રાજીવ ગાંધી સાથે થઈ, જે તે સમયે કેમ્બ્રિજમાં વિદ્યાર્થી હતા. તેમની વચ્ચે સંબંધ વિકસ્યો અને 1968માં લગ્ન કર્યા પછી, સોનિયા ભારત આવી ગયાં. જોકે, ભારત આવવાનો અર્થ માત્ર એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં સ્થળાંતર કરવું એટલો જ નહોતો; તેઓ વિશ્વના સૌથી પ્રભાવશાળી રાજકીય પરિવારોમાંના એકનો હિસ્સો બની રહ્યાં હતાં. ઇન્દિરા ગાંધીના પુત્રવધૂ અને રાજીવ ગાંધીના પત્ની બનવું, અને ધીમે ધીમે દેશના રાજકારણને નજીકથી નિહાળવું આ બધું તેમના જીવનની દિશા સંપૂર્ણપણે બદલવા માટે પૂરતું હતું. આ પુસ્તકમાં, સોનિયા એક એવી સફર વિશે વાત કરે છે જેમાં તેમનું અંગત જીવન ધીરે ધીરે એક જાહેર જવાબદારીમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું.
બે દુર્ઘટનાઓએ કેવી રીતે સોનિયાની દુનિયા બદલી નાખી
આ પુસ્તકમાં સૌથી હૃદયસ્પર્શી અને અંગત વર્ણનોમાંનું એક ગાંધી પરિવાર પર આવી પડેલી બે દુર્ઘટનાઓ વિશે છે, એવી ઘટનાઓ જેમણે સોનિયા ગાંધીનું જીવન બદલી નાખ્યું. 31 ઓક્ટોબર, 1984ના રોજ, સવારે લગભગ 9:20 વાગ્યે, ભારતના તત્કાલીન વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીની તેમના જ બે સુરક્ષાકર્મીઓ દ્વારા ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી. સોનિયા ગાંધી માટે, આ માત્ર દેશના વડાપ્રધાનની હત્યા નહોતી. તે તેમના પરિવાર પર એક ભયંકર આઘાત હતો, જેણે ભવિષ્યને લઈને ઊંડો ડર પેદા કરી દીધો. ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યા બાદ, રાજીવ ગાંધીએ વડાપ્રધાન પદ સંભાળ્યું. તેમ છતાં, સોનિયાના મનમાં એક સતત ડર રહેતો હતો: શું હવે રાજીવ આગામી નિશાન બનશે? આખરે, તે ડર સાચો સાબિત થયો. 21 મે, 1991ના રોજ, તમિલનાડુના શ્રીપેરુમ્બુદુરમાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન, રાજીવ ગાંધી એક આત્મઘાતી હુમલામાં માર્યા ગયા. તે સમયે સોનિયા ગાંધી દિલ્હીમાં હતાં. તેમની પુત્રી પ્રિયંકાએ ફોન પર તેમને આ વિસ્ફોટ વિશે જાણ કરી. શરૂઆતમાં તો સોનિયા એ પણ સમજી શક્યાં નહોતાં કે વાસ્તવમાં શું બન્યું છે. પોતાના પુસ્તકમાં તે રાત્રિને યાદ કરતાં તેઓ લખે છે કે, જ્યારે રાજીવ ગાંધીના મૃત્યુની પુષ્ટિ થઈ, ત્યારે તેઓ પોતાની પુત્રી પ્રિયંકાના બાથમાં લઈને રડી પડ્યાં હતાં. તેઓ વારંવાર એક જ વાત કહેતાં હતાં, "કાશ, હું પણ તેમની સાથે ગઈ હોત! હું તેમની સાથે કેમ ન ગઈ?" આ માત્ર એક રાજકીય પરિવારના બે સભ્યોની હત્યાની જ કહાની નહોતી; આ એક પત્ની, પુત્રવધૂ અને બે બાળકોની માતાના જીવનમાં સર્જાયેલી એક અસહ્ય શૂન્યતાની કહાની હતી, એવી શૂન્યતા જેણે તેમના અંગત વિશ્વને હંમેશ માટે બદલી નાખ્યું.
રાજકારણથી સાત વર્ષ દૂર રહ્યા બાદ, કોંગ્રેસની ધુરા સંભાળવી
રાજીવ ગાંધીની હત્યા બાદ સોનિયા ગાંધીનું જીવન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું. એક તરફ તેમના બે બાળકોની જવાબદારી હતી, તો બીજી તરફ પરિવારનો એવો રાજકીય વારસો હતો જેની સાથે તેમનું પોતાનું નામ અતૂટ રીતે જોડાયેલું હતું. તેમ છતાં, તેમણે તરત જ રાજકારણમાં પ્રવેશવાનો નિર્ણય ન લીધો. લગભગ સાત વર્ષ સુધી તેઓ સક્રિય રાજકીય જીવનથી દૂર રહ્યાં. તો પછી, રાજકારણથી અલિપ્ત રહેલાં સોનિયા ગાંધીએ 1998માં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષનું પદ સ્વીકારવાનો નિર્ણય કેમ લીધો? શું આ કૌટુંબિક વારસાને જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ હતો, કે પછી પક્ષની અંદર સર્જાયેલા નેતૃત્વના સંકટે તેમને આ નિર્ણય લેવા માટે મજબૂર કર્યા હતા?
1998માં જ્યારે સોનિયા ગાંધીએ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો, ત્યારે પક્ષ એક મુશ્કેલ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. સંગઠન નબળું પડી રહ્યું હતું અને પક્ષ એવા નેતૃત્વની શોધમાં હતો જે તેના કાર્યકરોને ફરી એકજૂટ કરી શકે. સોનિયા ગાંધીએ કોંગ્રેસની કમાન સંભાળી, જે તેમની સક્રિય રાજકીય સફરની શરૂઆત હતી. જોકે, આ સફર માત્ર પક્ષના સંગઠન પૂરતી સીમિત ન રહી; આગામી છ વર્ષોમાં તેઓ ભારતીય રાજકારણમાં એક કેન્દ્રીય વ્યક્તિત્વ તરીકે ઉભરી આવ્યાં.
વડાપ્રધાનપદનો અસ્વીકાર, છતાં સત્તાના કેન્દ્રસ્થાને યથાવત
2004ની લોકસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળનું ગઠબંધન વિજયી બન્યું. તે સમયના રાજકીય સંજોગોને જોતાં, વડાપ્રધાનપદ માટે સોનિયા ગાંધી સૌથી પ્રબળ દાવેદાર હતાં. પરંતુ, તેમણે વડાપ્રધાન બનવાનો ઇનકાર કરી દીધો. તેમના સ્થાને ડૉ. મનમોહન સિંહ વડાપ્રધાન બન્યાં. પરંતુ પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે સોનિયા ગાંધીએ આવું શા માટે કર્યું? પોતાના પુસ્તકમાં, સોનિયા ગાંધી આ નિર્ણય પાછળના કારણોની ચર્ચા કરે છે. તેઓ સમજાવે છે કે ડૉ. મનમોહન સિંહની પ્રામાણિકતા, વહીવટી કુશળતા અને વિવિધ રાજકીય પક્ષોમાં તેમની સ્વીકાર્યતાને કારણે તેઓ આ જવાબદારી માટે સૌથી યોગ્ય વ્યક્તિ હતા. સોનિયાના મતે, સરકાર ચલાવવા અને ગઠબંધન સહયોગીઓ વચ્ચે વિશ્વાસ કેળવવા માટે તેઓ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ હતા.
જોકે, આ નિર્ણયથી એક બીજો પ્રશ્ન પણ ઊભો થયો: જો ડૉ. મનમોહન સિંહ વડાપ્રધાન હતા, તો UPA સરકારના રાજકીય નેતૃત્વમાં સોનિયા ગાંધીની ભૂમિકા કેટલી હતી? વધુમાં, વડાપ્રધાનનું પદ ન સ્વીકારવાનો તેમનો નિર્ણય શું રાજકીય ત્યાગ હતો, કે પછી સત્તાનો ઉપયોગ કરવાની એક અલગ રણનીતિ હતી? આ અંગેના દ્રષ્ટિકોણ અલગ-અલગ હોઈ શકે છે, જે વ્યક્તિની પોતાની રાજકીય વિચારધારા પર આધારિત છે.
1984ના રમખાણો અંગે સોનિયાના દાવા અને ઐતિહાસિક દસ્તાવેજો
ઇમરજન્સી, ઓપરેશન બ્લુ સ્ટાર અને બાબરી મસ્જિદના ધ્વંસ જેવી ઘટનાઓ ઉપરાંત, સોનિયા ગાંધીએ તેમના પુસ્તકમાં 1984ના શીખ-વિરોધી રમખાણો વિશે પણ વિગતવાર ચર્ચા કરી છે. 31 ઓક્ટોબર, 1984ના રોજ ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યા બાદ, દિલ્હી અને દેશના અન્ય ઘણા ભાગોમાં શીખ સમુદાય વિરુદ્ધ હિંસા ફાટી નીકળી હતી. માત્ર દિલ્હીમાં જ હજારો શીખો માર્યા ગયા હતા. આ સ્વતંત્ર ભારતના ઇતિહાસની સૌથી પીડાદાયક ઘટનાઓમાંની એક છે. સોનિયા ગાંધીએ તેમના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે, તે સમયે સેનાને તૈનાત કરવામાં વિલંબ થયો હતો. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, તત્કાલીન આર્મી ચીફ જનરલ એ.એસ. વૈદ્યએ દિલ્હીની નજીક પહેલેથી જ તૈનાત એકમોને તરત જ કામે લગાડવાને બદલે, અન્ય સ્થળોએથી સૈનિકોને બોલાવવાનો નિર્ણય લીધો હતો. સોનિયા આ નિર્ણય પાછળનું કારણ એ એકમોમાં શીખ સૈનિકોની હાજરી હોવાનું જણાવે છે. જોકે, આ દાવા પર સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. ઇન્ડિયા ટુડેના એક અહેવાલ મુજબ, જનરલ વૈદ્યએ જસ્ટિસ રંગનાથ મિશ્રા કમિશન સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હીમાં સેનાને તૈનાત કરવાનો આદેશ 31 ઓક્ટોબરના રોજ જ આપી દેવામાં આવ્યો હતો અને તે જ રાત્રે મેરઠથી સેનાની એક બ્રિગેડ દિલ્હી પહોંચી ગઈ હતી. કમિશન સમક્ષ રજૂ કરાયેલી જુબાનીઓમાં તે સમયે દિલ્હીના વહીવટી અને પોલીસ અધિકારીઓની ભૂમિકા અંગે પણ પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. ખાસ કરીને એ બાબતે કે, સેના તૈનાત હોવા છતાં તેનો સમયસર ઉપયોગ કેમ કરવામાં આવ્યો નહીં? ટૂંકમાં, 1984ના રમખાણો દરમિયાન સેનાને તૈનાત કરવામાં થયેલા વિલંબના કારણો અંગે સોનિયા ગાંધીના પુસ્તકમાં આપવામાં આવેલી સમજૂતી અને ઐતિહાસિક દસ્તાવેજો વચ્ચે મોટો તફાવત જોવા મળે છે.
સોનિયા ગાંધીએ તેમના પુસ્તકમાં રાજીવ ગાંધીનો બચાવ કરતા કહ્યું છે કે, તેઓ નિર્દોષ લોકો વિરુદ્ધની હિંસાને ક્યારેય સમર્થન આપી શકે નહીં. જોકે, તેઓ સ્વીકારે છે કે તે સમયે દેશનું વહીવટી માળખું સંપૂર્ણપણે પડી ભાંગ્યું હતું. તેઓ 1984ના રમખાણોને રાષ્ટ્રના ઇતિહાસના એક દુઃખદ અને શરમજનક પ્રકરણ તરીકે વર્ણવે છે.
પેંગ્વિન સાથે સોનિયા ગાંધીનો પ્રકાશન કરાર શા માટે રદ થયો?
આ પુસ્તકને લઈને સર્જાયેલો વિવાદ માત્ર 1984ના રમખાણો પૂરતો સીમિત નથી. ભારતમાં પુસ્તક પ્રકાશિત થાય તે પહેલાં જ કેટલીક ઘટનાઓ બની, જેના કારણે આ પુસ્તકને લઈને ચર્ચાઓ વધુ તેજ બની ગઈ. શરૂઆતમાં, Penguin Random House દ્વારા આ પુસ્તક પ્રકાશિત થવાનું હતું, પરંતુ અંતે તે HarperCollins દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું. હકીકતમાં, ભારતમાં આ પુસ્તક પ્રકાશિત કરવાની જવાબદારી મૂળરૂપે 'પેંગ્વિન રેન્ડમ હાઉસ ઈન્ડિયા' પાસે હતી; પરંતુ પ્રકાશક અને સોનિયા ગાંધીની ટીમ વચ્ચે અનેક રાઉન્ડની વાતચીત છતાં, તેઓ અમુક મુદ્દાઓ પર સહમતી સાધી શક્યા નહીં.
'ધ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ'ના એક અહેવાલ મુજબ, પ્રકાશકે પુસ્તકના કેટલાક ભાગોમાં સંપાદકીય ફેરફારો સૂચવ્યા હતા અને અમુક હિસ્સાઓને દૂર કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. આમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યકાળ, આરએસએસ (RSS)ની ભૂમિકા, ગલવાન ખીણમાં ભારત-ચીન વચ્ચેનો તણાવ, સાંપ્રદાયિક હિંસા અને લઘુમતીઓની સ્થિતિ જેવા વિષયોનો સમાવેશ થતો હતો. સોનિયા ગાંધીની ટીમે આ ફેરફારો સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો. તેમનું તર્ક હતું કે, જો ભારતીય સંસ્કરણમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવે, તો વિદેશમાં પ્રકાશિત થયેલી આવૃત્તિ અને ભારતમાં ઉપલબ્ધ આવૃત્તિ વચ્ચે વિસંગતતા ઊભી થશે. બીજી તરફ, 'પેંગ્વિન રેન્ડમ હાઉસ ઈન્ડિયા'એ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ હજુ પણ પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં રસ ધરાવતા હતા. તેમણે કોઈપણ પ્રકારના બાહ્ય રાજકીય દબાણનો ઇનકાર કર્યો અને જણાવ્યું કે, લેખકની ટીમ સાથે ચોક્કસ મુદ્દાઓ પર સમજૂતી થઈ શકી નથી. ત્યારબાદ, 'હાર્પરકોલિન્સ ઈન્ડિયા'એ ભારતમાં પુસ્તક પ્રકાશિત કરવાની જવાબદારી લીધી અને 10 નવેમ્બર, 2026ના રોજ તે વાચકો માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું.
પોતાના પ્રથમ સંતાનને ગુમાવવાનું દુઃખ
આ પુસ્તકમાં સોનિયા ગાંધીએ એવા અંગત અનુભવો વહેંચ્યા છે જેના વિશે તેમણે દાયકાઓ સુધી જાહેરમાં ક્યારેય વાત કરી ન હતી. કદાચ સૌથી હૃદયદ્રાવક પ્રસંગ તેમના પ્રથમ સંતાનને ગુમાવવાનો છે. 1969માં સોનિયા ગાંધીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો. બાળકનો જન્મ સમય પહેલાં (પ્રીમેચ્યોર) થયો હતો અને જન્મના થોડા કલાકોમાં જ તેનું અવસાન થયું હતું. પુસ્તકમાં સોનિયા લખે છે કે તે સમયે તેઓ ઊંડા આઘાતમાં હતા. બાળકનાં અંતિમ સંસ્કારને લઈને પણ પરિવાર સામે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હતી.
સોનિયાએ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી કે બાળકના અવશેષોને નદીમાં વિસર્જિત કરવાને બદલે દફનાવવામાં આવે. અંતે, રાજીવ ગાંધી અને સંજય ગાંધીએ સાથે મળીને દિલ્હીના મહેરૌલી સ્થિત ફિરોઝ ગાંધીના ફાર્મહાઉસમાં બાળકને દફનાવ્યું હતું. સોનિયા લખે છે કે આ અનુભવ તેમના અને રાજીવ બંને માટે અત્યંત પીડાદાયક હતો. લાંબા સમય સુધી, જ્યારે પણ તેઓ તે સ્થળે જતા, ત્યારે હંમેશા ત્યાં ફૂલો મૂકતા. આ એક અત્યંત અંગત અનુભવ છે, જેને સોનિયા ગાંધીએ તેમના પુસ્તક દ્વારા પ્રથમ વખત આટલી વિગતવાર રીતે સાર્વજનિક કર્યો છે.
સોનિયા ગાંધીના જીવનના મુશ્કેલ દિવસો
પુસ્તકમાં, સોનિયાએ તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે એવી વિગતો પણ જણાવી છે જે અગાઉ લોકો જાણતા ન હતા. 2010માં તેમને સ્તન કેન્સર હોવાનું નિદાન થયું હતું. તેમણે ભારતના બદલે ઇટાલીના મિલાનમાં સર્જરી કરાવવાનું પસંદ કર્યું, કારણ કે તેઓ ઈચ્છતા ન હતા કે તેમની બીમારી મીડિયામાં ચર્ચાનો વિષય બને. જોકે, મુશ્કેલીઓ અહીં જ પૂરી ન થઈ. લગભગ એક વર્ષ પછી, તબીબી તપાસ દરમિયાન તેમના સ્વાદુપિંડમાં એક ગાંઠ જોવા મળી. ત્યારબાદ તેમણે નેધરલેન્ડના રોટરડેમમાં સર્જરી કરાવી. ઓપરેશન પછી, ડોક્ટરોએ તેમને જણાવ્યું કે આ ગાંઠ ખૂબ જ શરૂઆતમાં કેન્સર બનતા પહેલાના તબક્કે પકડાઈ ગઈ હતી. સોનિયા લખે છે કે, આ સમયગાળા દરમિયાન તેઓ તેમના બાળકો અને પોતાના જીવનને લઈને અનેક ચિંતાઓથી ઘેરાયેલા હતા.
પુસ્તકમાં થયેલા ખુલાસાઓને લઈને ભાજપ અને કોંગ્રેસ આમને-સામને
એક પુસ્તકના પ્રકાશન બાદ રાજકીય વિવાદ વકર્યો છે. સોનિયા ગાંધી દ્વારા લખાયેલા અથવા તેમની સાથે સંકળાયેલા આ પુસ્તકમાં ઉલ્લેખિત કેટલાક મુદ્દાઓ, ખાસ કરીને કટોકટી અને 1984ના શીખ-વિરોધી રમખાણો અંગે ભાજપે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ભાજપનો આરોપ છે કે સોનિયા ગાંધીએ તેમના પરિવાર અને કોંગ્રેસ પક્ષ સાથે સંકળાયેલી વિવાદાસ્પદ રાજકીય ઘટનાઓને પોતાના દ્રષ્ટિકોણથી રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
ભાજપના પ્રવક્તા સી.આર. કેશવને ખાસ કરીને 1984ના રમખાણોનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, આ પુસ્તકમાં રાજીવ ગાંધીનો બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે આ હિંસામાં ગાંધી પરિવાર અને કોંગ્રેસ પક્ષની ભૂમિકા દાયકાઓથી તપાસ અને ચર્ચાનો વિષય રહી છે. ભાજપે કટોકટીના મુદ્દે પણ કોંગ્રેસને નિશાન બનાવી છે. બીજી તરફ, કોંગ્રેસે ભાજપ પર આરોપ લગાવ્યો છે કે તેઓ સોનિયા ગાંધીના જીવનના અનુભવો પર આધારિત પુસ્તકને રાજકીય વિવાદમાં ફેરવી રહ્યા છે. આ પુસ્તકમાં સોનિયા ગાંધીએ ઈન્દિરા ગાંધી દ્વારા કટોકટી લાદવાના નિર્ણયની ટીકાત્મક સમીક્ષા કરી છે, જ્યારે 1984ની હિંસાને દેશના ઈતિહાસના એક શરમજનક પ્રકરણ તરીકે વર્ણવી છે.
તારીખોમાં ભૂલો કે મોટી બેદરકારી?
અહીં એક અન્ય મહત્વનો મુદ્દો પણ નોંધવા જેવો છે: પુસ્તક પ્રકાશિત થયા બાદ, કેટલાક વાચકો અને સમીક્ષકોએ તેમાં દર્શાવેલી ઐતિહાસિક ઘટનાઓની તારીખોમાં રહેલી અચોક્કસતાઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે, આરએસએસ (RSS)ની સ્થાપનાનું વર્ષ 1921 દર્શાવવામાં આવ્યું છે, જ્યારે વાસ્તવમાં આ સંસ્થાની સ્થાપના 1925માં થઈ હતી. પુસ્તકમાં ઉલ્લેખ છે કે અન્ના હજારેનું ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી આંદોલન 2012માં રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉભરી આવ્યું હતું, જ્યારે વાસ્તવમાં આ આંદોલનને 2011માં વ્યાપક ઓળખ મળી હતી. આ ઉપરાંત, અહેમદ પટેલના અવસાનનું વર્ષ પણ ખોટું નોંધાયું છે; તેમનું અવસાન નવેમ્બર 2020માં થયું હતું. આ ભૂલોએ પુસ્તકની ફેક્ટ-ચેકિંગ અને સંપાદકીય પ્રક્રિયા પર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
આ પણ વાંચો: