સોનિયા ગાંધીની "બિલોંગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ"માં ખુલાસો, 2004માં તે કેમ ન બન્યા વડાપ્રધાન
સોનિયા ગાંધીનું પુસ્તક "બિલોંગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ"માં આજે દેશભરમાં રિલીઝ થયું જેમાં તેમણે 2004માં વડાપ્રધાન પદ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો તે ઘટનાનો ઉલ્લેખ કર્યો.
Published : November 10, 2026 at 12:26 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ સંસદીય દળ (CPP)ના ચેરપર્સન સોનિયા ગાંધીનું પુસ્તક 'બિલોંગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ' આ દિવસોમાં ચર્ચામાં છે. આજે મંગળવાર 10 નવેમ્બર 2026ના રોજ તે દેશભરમાં રિલીઝ થઈ ગયું છે. સીપીપી ચેરપર્સને પોતાના હાલમાં જ બહાર પાડેલા સંસ્મરણોના કેટલાક અંશો શેર કર્યા. ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં છપાયેલા એક લેખને પોસ્ટ કરતા, સોનિયા ગાંધીએ તે ઘટનાનો ઉલ્લેખ કર્યો જ્યારે 2004માં યુપીએ સરકાર સત્તામાં આવી ત્યારે તેમણે વડાપ્રધાનનું પદ સંભાળવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
સોશિયલ મીડિયા 'એક્સ' પર પોસ્ટ શેર કરતા તેમણે લખ્યું કે મારા મનમાંથી અચાનક શંકાનો છેલ્લો અંશ પણ દૂર થઈ ગયો. મને લાગ્યું જાણે હું પોતાને કહી રહી છું, 'સોનિયા, પોતાના પ્રત્યે પ્રામાણિક રહો. તમે હંમેશાથી આ જાણતા હતા. બસ, તેને છોડી દો!' કેટલાક કલાકો પછી મારી ઊંઘ ઊડી, હું સીધી મારા દીકરાના રૂમમાં ગઈ અને દરવાજો ખખડાવ્યો. મેં તેને કહ્યું કે મેં નિર્ણય કરી લીધો છે. હું મારા સ્ટેન્ડ પર કાયમ રહીશ. તે મારી પાસે આવ્યો, મને ગળે લગાવ્યો અને બોલ્યો કે આ બિલકુલ સાચો નિર્ણય છે. 'હું જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે હોલમાં દાખલ થાઉં છું. સંસદ સભ્યો પોતપોતાની જગ્યા પર ઊભા થઈ જાય છે અને પોતાની સામે લાગેલી લાકડાની ટેબલ પર હાથ થપથપાવવા લાગે છે. હું પાર્ટીના નેતાઓ માટે રાખેલી લાંબી ટેબલની વચ્ચે મારી જગ્યા પર પહોંચું છું અને ત્યાં સુધી ઊભી રહું છું, જ્યાં સુધી કોઈ રોકવાનો ઇશારો ન કરે; પછી અમે બધા પોતપોતાની સીટ પર બેસી જઈએ છીએ.
સોનિયા ગાંધીએ પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું કે આ કોઈ રાજકીય પુસ્તક નથી, પરંતુ એક અંગત પુસ્તક છે. મારા પરિવાર વિશે ઘણું લખવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ભાગ્યે જ આ ઊંડી સમજ સાથે કે તેઓ ખરેખર કોણ હતા, તેમના કામ પાછળ શું પ્રેરણાઓ હતી, તેમણે કયા સંઘર્ષોનો સામનો કર્યો, અને તેમનામાં માનવીય ખામીઓ શું હતી. હું તેમને પ્રામાણિકતાથી રજૂ કરવા માંગતી હતી, એવા લોકો તરીકે જેમને હું જાણતી હતી અને જેમને પ્રેમ કરતી હતી. મેં 'ધ હિન્દુ'માં લખ્યું છે કે 'બિલોંગિંગ' (Belonging)ની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ.
In a small Greek restaurant in Cambridge my journey of love began. Rajiv and I created a world filled with love, laughter and memories. On 10th November, I share that world with you. https://t.co/zvN5Rqqstf— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 24, 2026
આ પુસ્તક સોનિયા ગાંધીની સફરની વિગત આપે છે. યુદ્ધ પછીના ઇટાલીમાં તેમના બાળપણ અને રાજીવ ગાંધી સાથેના તેમના પ્રેમ-પ્રસંગથી લઈને, ભારતમાં તેમના જીવન અને તે અંગત નુકસાનો સુધી, જેમણે આ દેશ સાથેના તેમના સંબંધને એક નવું સ્વરૂપ આપ્યું. તેમાં ઇટાલીમાં તેમના બાળપણ, કેમ્બ્રિજમાં રહેવા દરમિયાન રાજીવ ગાંધી સાથેના તેમના સંબંધ, અને તેમના સાસુ પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધી તથા તેમના પતિ રાજીવ ગાંધીની હત્યાઓનો ઉલ્લેખ છે.
#WATCH | Delhi: Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love' is officially being released for sale today, November 10, 2026. Visuals from a bookstore in Khan Market. https://t.co/qywsuj5NxC— ANI (@ANI) November 10, 2026
પ્રકાશક આલ્ફ્રેડ એ. નોફે 18 ઓગસ્ટના રોજ જાહેરાત કરી હતી કે 'બિલોંગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ' 10 નવેમ્બરના રોજ પ્રકાશિત થશે. ઇટાલીમાં જન્મેલા સોનિયા ગાંધી, ઇંગ્લેન્ડના કેમ્બ્રિજમાં 19 વર્ષની વિદ્યાર્થીની હતા, જ્યારે 1965માં તેમની મુલાકાત રાજીવ ગાંધી સાથે થઈ. બંનેના લગ્ન 25 ફેબ્રુઆરી, 1968ના રોજ થયા.
There’s bound to be some tamasha when this book comes out. After all, others have spent decades telling my “story”, now it’s my turn. https://t.co/jDy5vBI8ey— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 27, 2026
જણાવી દઈએ કે, સોનિયા ગાંધીનું સંસ્મરણ પુસ્તક 'બિલોંગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ' મંગળવારે દેશભરના બુકસ્ટોરમાં આવી ગયું છે. આ પુસ્તક દેશભરના ઘણા બુકસ્ટોર્સમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું છે. તેમાં ચેન્નાઈમાં હિગિનબોથમ્સ, દિલ્હીમાં બહરીજન્સ અને મિડલેન્ડ, મુંબઈમાં ધ વ્હાઇટ ક્રો અને ટાઇટલ વેવ્સ, કેરળમાં માતૃભૂમિ બુક્સ, કર્ણાટકમાં બ્લોસમ્સ અને ધ બુકવોર્મ, તથા મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, દિલ્હી-એનસીઆર, તેલંગાણા, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, ગુજરાત અને કેરળમાં આવેલા ક્રોસવર્ડ આઉટલેટ્સ સામેલ છે.
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