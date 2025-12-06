ETV Bharat / bharat

નેહરુના વારસાને "બદનામ" ન કરો ! સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું, " આજ ભાજપનો ઉદેશ્ય

સોનિયા ગાંધીએ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુના વારસાને "વિકૃત અને બદનામ" કરવાના પ્રયાસો પર પ્રહારો કર્યા.

સોનિયા ગાંધી
સોનિયા ગાંધી (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષ (CPP)ના અધ્યક્ષે ઇતિહાસ ફરીથી લખવાનો અને દેશનો પાયો નષ્ટ કરવાનો "ઇરાદાપૂર્વકનો પ્રયાસ" ગણાવ્યો.

શાસક ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) પર જવાહરલાલ નેહરુના વારસાને બદનામ કરવાનો આરોપ લગાવતા, સોનિયા ગાંધીએ દાવો કર્યો કે તેમનો હેતુ દેશના "સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક પાયાનો નાશ" કરવાનો છે.

શુક્રવારે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં જવાહર ભવનમાં નેહરુ સેન્ટર ઇન્ડિયાના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે બોલતા તેમણે કહ્યું, "એમાં કોઈ શંકા ન હોવી જોઈએ કે જવાહરલાલ નેહરુને બદનામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ આજે શાસક સંસ્થાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. તેમનો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત તેમને ભૂંસી નાખવાનો નથી, પરંતુ વાસ્તવમાં તે સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક પાયાને નષ્ટ કરવાનો છે જેના પર આપણો દેશ બંધાયો હતો અને હજુ પણ છે."

કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષના અધ્યક્ષે કહ્યું, “જ્યારે અમે તેમના (ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુના) યોગદાનના ચાલી રહેલા વિશ્લેષણનું સ્વાગત કરીએ છીએ, ત્યારે જે અસ્વીકાર્ય છે તે છે તેમને બદનામ કરવાનો, વિકૃત કરવાનો, બદનામ કરવાનો અને બદનામ કરવાનો વ્યવસ્થિત પ્રયાસ.

તેનો એકમાત્ર હેતુ ફક્ત તેમને એક વ્યક્તિત્વ તરીકે, ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં તેમની વૈશ્વિક સ્તરે સ્વીકૃત ભૂમિકા અને પહેલા ક્યારેય ન જોયેલી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહેલા સ્વતંત્ર દેશના નેતા તરીકેના તેમના શરૂઆતના દાયકાઓને નબળા પાડવાનો નથી, પરંતુ ઇતિહાસને ફરીથી લખવાના સ્વાર્થી પ્રયાસમાં તેમના ઘણા વારસાને ભૂંસી નાખવાનો પણ છે.

તેમણે આ પ્રયાસોને ભારતના સ્વતંત્રતા ચળવળ અને બંધારણનો વિરોધ કરતી વિચારસરણી સાથે જોડ્યા, અને કહ્યું કે તે "એક કટ્ટરપંથી અને ઊંડી સાંપ્રદાયિક માનસિકતા" દ્વારા પ્રેરિત હતા.

ગાંધીજીએ કહ્યું, "વિશ્લેષણ એક વાત છે, પરંતુ તેમણે જે કહ્યું, લખ્યું અને કર્યું તેમાં ઇરાદાપૂર્વકની ગેરરીતિ બીજી વાત છે અને તે સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય છે. આ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરનારી શક્તિઓ કોણ છે? તેઓ એવી માનસિકતા સાથે સંકળાયેલા છે જેની આપણા સ્વતંત્રતા ચળવળમાં, આપણા બંધારણના નિર્માણમાં કોઈ ભૂમિકા નહોતી."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "હકીકતમાં, તેઓએ તેને બાળી પણ નાખ્યું હતું અને તેની વિરુદ્ધ હતા. આ એક એવી વિચારધારા છે જેણે ઘણા સમય પહેલા નફરતનું વાતાવરણ બનાવ્યું હતું. આના કારણે મહાત્મા ગાંધીની હત્યા થઈ હતી. તેમના હત્યારાઓની હજુ પણ તેના અનુયાયીઓ દ્વારા પ્રશંસા કરવામાં આવે છે. આ એક એવી વિચારધારા છે જેણે આપણા સ્થાપકોના આદર્શોને સતત નકારી કાઢ્યા છે. તે એક એવી વિચારધારા છે જેનો દૃષ્ટિકોણ કટ્ટરપંથી અને ઊંડો સાંપ્રદાયિક છે. દેશ માટે તેનું વિઝન તમામ પ્રકારના વિચારોને પ્રોત્સાહન આપવા પર આધારિત છે."

કોંગ્રેસ નેતાએ નાગરિકોને આ "પ્રોજેક્ટ" સામે ઉભા રહેવા અને ભારતના મૂલ્યો અને વારસાનું રક્ષણ કરવા અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું, "આગળનો રસ્તો સરળ નથી, પરંતુ આપણામાંના દરેક પાસે, વ્યક્તિગત રીતે અને સાથે મળીને, આ પ્રોજેક્ટનો સામનો કરવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી. આપણે આ ફક્ત જવાહરલાલ નેહરુ અને તેમના સાથીઓની સ્મૃતિને જ નહીં, પણ આપણી જાત અને ભાવિ પેઢીઓને પણ આભારી છીએ."

આ પણ વાંચો...

  1. EDની ફરિયાદ બાદ સોનિયા અને રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ FIR દાખલ
  2. નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ: સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ EDની ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન આપવાનો આદેશ કોર્ટે અનામત રાખ્યો

TAGGED:

SONIA GANDHI ACCUSES BJP
JAWAHARLAL NEHRU
SONIA GANDHI
BJP
SONIA GANDHI ACCUSES BJP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.