સોનમ વાંગચુકની તબિયત સ્થિર, 24 કલાક તબીબી દેખરેખ હેઠળ
બ્લડ પેરામીટર્સ સહિત સમગ્ર ક્લિનિકલ સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
Published : July 19, 2026 at 1:48 PM IST
નવી દિલ્હી : 20 દિવસની ભૂખ હડતાળ બાદ સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવેલા સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકની તબિયતને લઈને હોસ્પિટલ દ્વારા નવું હેલ્થ બુલેટિન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હોસ્પિટલના જણાવ્યા અનુસાર, તેમની હાલત હાલમાં સ્થિર છે, પરંતુ લાંબા સમય સુધી ભૂખ્યા રહેવાને કારણે શરીર પર પડેલી અસરને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને સતત તબીબી દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.
સોનમ વાંગચુકનું મેડિકલ બુલેટિન જાહેર
સફદરજંગ હોસ્પિટલ અને VMMC દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા હેલ્થ બુલેટિન-4 મુજબ, સોનમ વાંગચુકના તમામ જરૂરી જીવનરક્ષક પેરામીટર્સ હાલમાં સ્થિર છે. જોકે, તેમના બ્લડ પેરામીટર્સ હજુ પણ સામાન્ય કરતાં થોડા બદલાયેલા છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે લાંબા સમય સુધી ઉપવાસ રાખવાને કારણે શરીર પર ફિઝિયોલોજિકલ સ્ટ્રેસ અને વિવિધ પ્રકારની સિસ્ટમેટિક અસરો પડી છે, તેથી તેમને નિષ્ણાત ડોક્ટરોની ટીમની દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.
दिल्ली: सुबह 8.30 बजे तक एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की सेहत का अपडेट | सोनम वांगचुक को VMMC और सफदरजंग अस्पताल में ज़रूरी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अभी उनके ज़रूरी हेल्थ पैरामीटर्स स्थिर हैं; हालांकि, उनके ब्लड पैरामीटर्स में थोड़ा बदलाव बना हुआ है। लंबे समय तक उपवास के कारण… pic.twitter.com/PMyuJ6dGpQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 19, 2026
24 કલાક ક્લિનિકલ મોનિટરિંગ અત્યંત જરૂરી - હોસ્પિટલ
હોસ્પિટલના જણાવ્યા અનુસાર, VMMC, સફદરજંગ હોસ્પિટલ અને AIIMSના ડોક્ટરોની સંયુક્ત ટીમનું માનવું છે કે સતત સારવાર અને 24 કલાક ક્લિનિકલ મોનિટરિંગ અત્યંત જરૂરી છે, જેથી કોઈપણ સંભવિત જટિલતાની સમયસર જાણ થઈ શકે અને તેનો ઉપચાર કરી શકાય. હાલમાં હોસ્પિટલમાં તેમને તમામ જરૂરી તબીબી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે અને તેમના બ્લડ પેરામીટર્સ સહિત સમગ્ર ક્લિનિકલ સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
સોનમ વાંગચુકની હાલત સ્થિર - હોસ્પિટલ
હાલમાં હોસ્પિટલ પ્રશાસનનું કહેવું છે કે સોનમ વાંગચુકની હાલત સ્થિર છે, પરંતુ લાંબા સમય સુધી ચાલેલી ભૂખ હડતાળની અસરને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને હજુ પણ નિષ્ણાત ડોક્ટરોની દેખરેખ હેઠળ જ રાખવામાં આવશે. હોસ્પિટલ દ્વારા સતત તેમની તબિયતનું મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ પણ વાંચો...