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સોનમ વાંગચુકના પત્નીએ હાઇકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા, કહ્યું- સફદરજંગ હોસ્પિટલ પર ભરોસો નહીં, બીજે ક્યાંય શિફ્ટ કરો'

વાંગચુકના પત્ની ગીતાંજલિએ હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને તેમને સફદરજંગ હોસ્પિટલમાંથી તાત્કાલિક મુક્ત કરવા અથવા અન્ય શિફ્ટ કરવાની માંગ કરી છે.

સોનમ વાંગચુકના પત્નીએ હાઇકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા
સોનમ વાંગચુકના પત્નીએ હાઇકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 4:40 PM IST

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નવી દિલ્હી: લગભગ વીસ દિવસથી જંતર-મંતર ખાતે ભૂખ હડતાળ કરનારા સોનમ વાંગચુકને 21મા દિવસે પોલીસ દ્વારા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. હવે તેમના પત્ની ગીતાંજલિ આંગ્મોએ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે, જેમાં તેમને સફદરજંગ હોસ્પિટલમાંથી તાત્કાલિક મુક્ત કરવા અથવા અન્ય હોસ્પિટલમાં ટ્રાન્સફર કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. ગીતાંજલિનો આરોપ છે કે વાંગચુકને ગેરકાયદેસર રીતે અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યા છે, તેમના પરિવાર, વકીલો અને અંગત ડોકટરોથી અલગ રાખવામાં આવ્યા છે.

આ અરજી પર આજે, રવિવાર, 19 જુલાઈના રોજ તાત્કાલિક સુનાવણી માટે વિનંતી કરવામાં આવી છે.

અરજીમાં જણાવાયું છે કે સોનમ વાંગચુકને 18 જુલાઈની સવારે જંતર-મંતરથી દિલ્હી પોલીસે ઉપાડી લીધા હતા અને તેમની સંમતિ વિના સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે તેમની સામે કોઈ ફોજદારી કેસ નોંધાયા વિના, અથવા ધરપકડ અથવા નિવારક કાર્યવાહી કરવાના કોઈપણ કોર્ટના આદેશ વિના તેમને હોસ્પિટલમાં બંધ રાખવા ગેરકાયદેસર છે. તેમને તબીબી હસ્તક્ષેપના બહાને કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવી રહ્યા છે; આ કાર્યવાહી ફક્ત તેમને શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શનમાંથી દૂર કરવા માટે કરવામાં આવી હતી.

અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે દિલ્હી પોલીસે દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશનો ઉલ્લેખ કરીને આ કાર્યવાહી કરી છે, જ્યારે હાઈકોર્ટે ખરેખર સોનમ વાંગચુકના સ્વાસ્થ્ય પર સતત નજર રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. ગીતાંજલીની અરજીમાં જણાવાયું છે કે, સોનમ વાંગચુક કે તેમને પોતે હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી અરજીમાં પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા ન હતા. આવી સ્થિતિમાં, તેમની સંમતિ વિના તેમને હોસ્પિટલમાં કસ્ટડીમાં કેવી રીતે રાખી શકાય?

નોંધનીય છે કે સોનમ વાંગચુક 28 જૂનથી સતત ભૂખ હડતાળ પર હતા. NEET અને અન્ય પરીક્ષાઓમાં પ્રશ્નપત્ર લીક થવાની ઘટનાઓ બાદ વિરોધ પ્રદર્શનમાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી કરાઈ રહી છે. 18 જુલાઈના રોજ જંતર-મંતર પરથી સોનમ વાંગચુકને હટાવ્યા પછી પણ, ત્યાં વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ છે. JNU વિદ્યાર્થી સંઘના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ આઈશી ઘોષ સહિત વિદ્યાર્થી સંગઠનોના નેતાઓએ હવે સ્થળ પર ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી છે.

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