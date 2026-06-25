જંતર-મંતર પર 'કૉકરોચ જનતા પાર્ટી'ના ધરણાંમાં શામેલ થશે સોનમ વાંગચૂક, 28 જૂનથી ભૂખ હડતાળનું એલાન
સોનમ વાંગચૂકે સરકારને 27 જૂન સુધી જરૂરી કાર્યવાહી કરવા કહ્યું, યોગ્ય પગલાં નહીં લેવાય તો CJP સાથે અનિશ્ચિતકાળની ભૂખ હડતાળ કરશે
Published : June 25, 2026 at 6:30 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશની શિક્ષણ પ્રણાલી, પરીક્ષાઓમાં અનિયમિતતાઓ અને યુવાનોના ભવિષ્યને લગતા મુદ્દાઓને લઈને 'કૉકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) દ્વારા દિલ્હીના જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન યથાવત છે. આ દરમિયાન આંદોલનને તે સમયે નવી તાકાત અને ઉર્જા મળી જ્યારે લદ્દાખના પર્યાવરણ કાર્યકર્તા અને સામાજિક નેતા સોનમ વાંગચુકે પોતાનો ટેકો આપ્યો અને એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી. વાંગચુકે જણાવ્યું કે, જો સરકાર 27 જૂન સુધીમાં જનતાની ચિંતાઓ અંગે જવાબદારી દર્શાવવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તેઓ 28 જૂનથી જંતર-મંતર પર ભૂખ હડતાળ શરૂ કરશે. આ જાહેરાતથી આંદોલનમાં નવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે અને સમર્થકોમાં ઉત્સાહ પેદા થયો છે.
સરકારને આપ્યો 27 જૂન સુધીનો સમય
સોનમ વાંગચુકે પોતાના સંદેશમાં કહ્યું કે, લોકશાહીમાં, જનતાની ચિંતાઓ સાંભળવી અને તેમના પ્રત્યે જવાબદાર રહેવું સરકારની જવાબદારી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, જ્યારે લોકો લાંબા સમયથી ઘણા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર પોતાનો અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે, પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. પરિણામે, તેમણે સરકારને જવાબ આપવા માટે 27 જૂન સુધીનો સમય આપ્યો છે; જો ત્યાં સુધીમાં કોઈ સકારાત્મક પહેલ નહીં થાય, તો તે 28 જૂનથી અનિશ્ચિત સમય માટે ભૂખ હડતાળ પર ઉતરશે.
Big Announcement ‼️— Cockroach is Back (@Cockroachisback) June 25, 2026
Sonam Wangchuk ( @Wangchuk66 ) To Start Hunger Strike On 28th June At Jantar Mantar. Sonam appealed to the government show accountability by Saturday, 27th June or he will sit on a hunger strike.
Inquilab Zindabad!! pic.twitter.com/GGkz1vIDRV
વાંગચુકે જણાવ્યું હતું કે, આ પગલું ટક્કર માટે નહીં, પરંતુ સરકાર અને જનતા વચ્ચે અર્થપૂર્ણ સંવાદ સ્થાપિત કરવા માટે લેવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે શાંતિપૂર્ણ આંદોલન લોકશાહીને મજબૂત બનાવવાના સાધન તરીકે કામ કરે છે.
કૉકરોચ જનતા પાર્ટીના ધરણાંને મળશે સમર્થન
જંતર-મંતર પર CJPનું ધરણા વિરોધ છેલ્લા છ દિવસથી ચાલુ છે. પક્ષના સ્થાપક અને કાર્યકરો સતત વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, વાલીઓ અને સામાજિક સંગઠનોને આંદોલનમાં જોડાવા માટે અપીલ કરી રહ્યા છે. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સુધારા, પરીક્ષા પારદર્શિતા અને યુવાનોના ભવિષ્ય જેવા મુદ્દાઓને મુખ્ય મુદ્દાઓ તરીકે રજૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે. સોનમ વાંગચુકના સમર્થન અને ભૂખ હડતાળની જાહેરાત બાદ, આંદોલનકારીઓ માને છે કે તેમના અવાજને મજબૂતી મળશે. તેઓ અપેક્ષા રાખે છે કે દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી લોકો મોટી સંખ્યામાં આંદોલનમાં જોડાઈ શકે છે.
અહિંસક અને લોકશાહી ચળવળ પર ભાર
સોનમ વાંગચુકે લોકોને સંપૂર્ણપણે શાંતિપૂર્ણ અને લોકશાહી રીતે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવા અપીલ કરી છે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે કોઈપણ ચળવળ બંધારણ અને લોકશાહી મૂલ્યોના માળખામાં આગળ વધવી જોઈએ. તેમણે યુવાનોને જાગૃત રહેવા અને મહત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓને સંબોધવામાં સક્રિયપણે ભાગ લેવા હાકલ કરી.
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