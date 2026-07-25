'જો હું કોઈ સોદો કરવા માંગતો હોત, તો હું 26 દિવસ ભૂખ્યો કેમ રહેત?' - સોનમ વાંગચુક ઉપવાસ અંગેના પ્રશ્નોનો જવાબ આપ્યો
સોનમ વાંગચુકે તેમના ઉપવાસ સમાપ્ત કરવા માટે પ્રેરિત કરેલા ડરનો ખુલાસો કર્યો.
Published : July 25, 2026 at 7:41 AM IST
નવી દિલ્હી: સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે પહેલી વાર 26 દિવસની ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરવા સંબંધિત પ્રશ્નોનો જવાબ આપ્યો છે. યુટ્યુબ પર પ્રકાશિત એક વિડિઓ સંદેશમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો તેમને "સોદો" કરવો પડ્યો હોત, તો તેમને 26 દિવસ ઉપવાસ કરવાની, 11 કિલોગ્રામ વજન ઘટાડવાની અને તેમના સ્વાસ્થ્યને ગંભીર રીતે જોખમમાં મૂકવાની જરૂર ન હોત. તેમણે કહ્યું કે ઉપવાસની પવિત્રતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવવો ખૂબ જ દુઃખદ છે.
સોનમ વાંગચુકે જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દા માટે તેમની 26 દિવસની ભૂખ હડતાળ દરમિયાન તેમણે 11 કિલોગ્રામ વજન ઘટાડ્યું હતું. તેમણે સમજાવ્યું હતું કે તેમના સ્નાયુઓ નબળા પડી ગયા હતા અને તેમના મગજ સહિત ઘણા અવયવોને ન ભરવાપાત્ર નુકસાન થયું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ લદ્દાખની ઠંડીથી દિલ્હીની તીવ્ર ગરમીમાં આવ્યા હતા અને રસ્તાના કિનારે બેસીને આ ઉપવાસ સહન કરવા પડ્યા હતા. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે પ્રવાહી આહાર શરૂ કર્યા પછી જ તેમને થોડી શક્તિ મળી છે.
END OF HUNGER... BEGINNING OF ACCOUNTABILITY...!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
Sonam Wangchuk ends his fast after 26 days upon getting assurance from the government and members of parliament of all political parties that the issue of accountability in the failing examination system will be discussed on the… pic.twitter.com/0C9YX5VlsL
શું મારે ચારિત્ર્ય પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે?
વીડિયોમાં વાંગચુકે નારાજગી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે તેમના ઉપવાસ સમાપ્ત કર્યા પછી, તેમને પૂછવામાં આવી રહ્યું હતું કે કોણે ઉપવાસ તોડ્યો, શા માટે તોડ્યો, અને કેન્દ્રીય મંત્રી દ્વારા તેમને ઉપવાસ તોડવાનું કેમ કહેવામાં આવ્યું નહીં. તેમણે કહ્યું, "શું મારે કોઈ પાસેથી ચારિત્ર્ય પ્રમાણપત્ર મેળવવું પડશે, જેમાં સમજાવવામાં આવશે કે મારો ઉપવાસ કેટલો પવિત્ર હતો? મારે એ પણ સમજાવવું પડશે કે કોણે ઉપવાસ તોડ્યો અને શા માટે તોડ્યો? શું કોઈ સોદો થયો? શું કોઈ સમાધાન થયું?" સોનમ વાંગચુકે આરોપોનો જવાબ આપતા કહ્યું કે જો સમાધાન કરવાનો હેતુ હોત, તો તેઓ એર-કન્ડિશન્ડ રૂમમાં બેસીને આટલું આરામથી કરી શક્યા હોત. તેમણે કહ્યું, "જો કોઈ સોદો કરવાનો હોત, તો શું મારે 26 દિવસ માટે ભૂખ હડતાળ પર જવું પડત? શું મારે દિલ્હીની ગરમીમાં રસ્તાના કિનારે બેસીને સોદો કરવો પડત? જે લોકો આ વિચારે છે તેમણે વિચારવું જોઈએ કે શું તે તાર્કિક છે."
સંપૂર્ણ માહિતી વિના આરોપો ન લગાવો
વાંગચુકે કહ્યું કે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી, તેમને વારંવાર ફોન કોલ્સ અને સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ મળી રહ્યા છે, જેમાં તેમના ઉપવાસ સમાપ્ત કરવા અંગે વિવિધ પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે મોટાભાગના લોકો કદાચ સંપૂર્ણ પરિસ્થિતિઓથી અજાણ છે, તેથી જ તેઓ આવી ટિપ્પણીઓ કરી રહ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું, "છેલ્લા એક કે બે અઠવાડિયા મારા અને મારા પરિવાર માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ રહ્યા છે. તેથી, લોકોએ કોઈપણ નિષ્કર્ષ પર પહોંચતા પહેલા સંપૂર્ણ પૃષ્ઠભૂમિ જાણવી જોઈએ."
કોણ પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યું છે?
સોનમ વાંગચુકે લોકોને અપીલ કરી કે તેઓ કોઈપણ આરોપો કે ટિપ્પણીઓ પર વિશ્વાસ કરતા પહેલા વ્યક્તિની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરે. તેમણે કહ્યું કે તે વ્યક્તિ કોઈ રાજકીય પક્ષ સાથે જોડાયેલી છે કે રાજકીય પક્ષપાતથી આવા નિવેદનો આપી રહી છે તે સમજવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ કોઈ નિષ્પક્ષ વ્યક્તિ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા કોઈપણ નિષ્પક્ષ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા તૈયાર છે. તેમણે લોકોને આવા પ્રશ્નો તેમને મોકલવા પણ વિનંતી કરી.
મારી સદ્ભાવના અને સહાનુભૂતિ અકબંધ છે.
વીડિયોના અંતે, સોનમ વાંગચુકે કહ્યું કે તેમની કોઈ પ્રત્યે કોઈ દ્વેષભાવ નથી. તેમણે તેમને ગેરસમજ કરનારાઓ પ્રત્યે પણ સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી. તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે તેમણે કયા સંજોગોમાં ઉપવાસ સમાપ્ત કર્યા તે સમજ્યા વિના આરોપો લગાવવા અન્યાયી છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ લોકોના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો પ્રયાસ ચાલુ રાખશે અને આશા રાખે છે કે લોકો સંપૂર્ણ સત્ય જાણ્યા પછી જ તેમના મંતવ્યો બનાવશે.