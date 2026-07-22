સોનમ વાંગચુકે કહ્યું, "ઉપવાસ તોડવા માટે તૈયાર", કેન્દ્રીય મંત્રીઓને પત્ર લખી રાખી આ શરત
સોનમ વાંગચુકે કેન્દ્રીય મંત્રીને પત્ર લખ્યો.
Published : July 22, 2026 at 6:27 PM IST
નવી દિલ્હી: સીજેપીનું આંદોલન એક નિર્ણાયક તબક્કે છે. બુધવારે, કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે કેન્દ્રીય મંત્રીઓ જે.પી. નડ્ડા અને જિતેન્દ્ર સિંહને એક પત્ર લખ્યો. તેમણે માંગ કરી કે સરકાર કોઈપણ વિદ્યાર્થી સામે કોઈ કાર્યવાહી ન કરે, અને તેમણે કહ્યું કે જો સરકાર આવી ખાતરી આપે તો તેઓ તેમનો ઉપવાસ સમાપ્ત કરશે. જોકે, સોનમ વાંગચુક તેમના ઉપવાસ સમાપ્ત કરે તો સીજેપીનું આંદોલન સમાપ્ત થશે કે નહીં તે ચોક્કસ નથી.
સોનમ વાંગચુકે તેમના પત્રમાં લખ્યું, "ગઈકાલે રાત્રે હોસ્પિટલમાં મારી મુલાકાત લેવા બદલ અને મારા ઉપવાસ સમાપ્ત કરવાની તમારી મજબૂત અપીલ બદલ આભાર. અમારી વાતચીત દરમિયાન, તમે મને ખાતરી આપી હતી કે પરીક્ષાના પેપર લીક પછી આત્મહત્યા કરનારા વિદ્યાર્થીઓના પરિવારોને સરકાર પૂરતું વળતર આપવા માટે સકારાત્મક વિચાર કરશે, અને માનનીય શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામા પર વિચાર કરવા સહિત જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંસદમાં અર્થપૂર્ણ ચર્ચા થશે."
Activist Sonam Wangchuk writes a letter to Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh— ANI (@ANI) July 22, 2026
The letter reads, "Thank you for visiting me at the hospital last night and for your earnest appeal that I end my fast. During our discussion, you assured me that the Government would… pic.twitter.com/GGdJXYPfkF
સોનમ વાંગચુક હાલમાં મેદાંતા હોસ્પિટલમાં દાખલ છે, અને કેન્દ્રીય મંત્રી મંગળવારે તેમની મુલાકાત લીધી હતી. તેમનું નિવેદન આ પછી જ આવ્યું. પોતાના પત્રમાં વાંગચુકે લખ્યું છે કે, "હું સરકાર પાસેથી સ્પષ્ટ ખાતરી માંગુ છું કે આ આંદોલનમાં ભાગ લેનારા કોઈપણ યુવા પ્રદર્શનકારીઓ સામે કોઈ દંડાત્મક કે બદલો લેવાની કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં. તેમનો એકમાત્ર "ગુનો" ન્યાયી અને જવાબદાર શિક્ષણ પ્રણાલી માટે અવાજ ઉઠાવવાનો રહ્યો છે. જો આવી ખાતરી આપવામાં આવે, તો હું મારા ઉપવાસનો અંત આ વિશ્વાસ સાથે કરીશ કે સરકારે મારી અપીલ જ નહીં પરંતુ લાખો યુવા ભારતીયોની આકાંક્ષાઓ પણ સાંભળી છે. આવી ખાતરી ન મળે તો, મને અનિશ્ચિત સમય માટે મારા ઉપવાસ ચાલુ રાખવાની ફરજ પડશે. મને એવી પણ આશા છે કે આંદોલનને દબાવવા માટે વધુ પડતા પોલીસ બળનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં."
પત્ર લખતા પહેલા, વિપક્ષી સાંસદોના એક પ્રતિનિધિમંડળે તેમની સાથે મુલાકાત પણ કરી હતી. વિપક્ષી સાંસદોના એક પ્રતિનિધિમંડળે ગુરુગ્રામની મેદાંતા હોસ્પિટલમાં સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમને ખાતરી આપી હતી કે તેમનો સંદેશ આખા દેશમાં પહોંચી ગયો છે અને હવે સંસદમાં ઉઠાવવામાં આવશે.
પ્રતિનિધિમંડળે વાંગચુકને ઉપવાસ સમાપ્ત કરવા અપીલ કરી હતી, એમ કહીને કે દેશને, ખાસ કરીને તેના યુવાનોને, તેમના બલિદાન કરતાં તેમના શાણપણ અને માર્ગદર્શનની વધુ જરૂર છે. પરીક્ષાઓમાં કથિત અનિયમિતતાઓ માટે જવાબદારીની વિદ્યાર્થીઓની માંગના સમર્થનમાં વાંગચુક 25 દિવસથી ઉપવાસ પર છે.
મેદાંતા હોસ્પિટલની મુલાકાત લેનારા વિપક્ષી સાંસદોના પ્રતિનિધિમંડળે વાંગચુક અને તેમની પત્ની ગીતાંજલિ અંગ્મોને મળ્યા હતા, અને કહ્યું હતું કે ન્યાયી અને પારદર્શક પરીક્ષા પ્રણાલી માટેનો સંઘર્ષ રાષ્ટ્રીય મુદ્દો બની ગયો છે.
પ્રતિનિધિમંડળમાં કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સભ્ય વિવેક તંખા, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સભ્ય સાગરિકા ઘોષ અને ભારતીય સામ્યવાદી પાર્ટી (માર્ક્સવાદી) રાજ્યસભા સભ્ય જોન બ્રિટાસનો સમાવેશ થતો હતો. વાંગચુકને સોંપવામાં આવેલા પત્રમાં, પ્રતિનિધિમંડળે જણાવ્યું હતું કે, "દેશને, ખાસ કરીને તેના યુવાનોને, તમારા બલિદાન કરતાં તમારા શાણપણ અને માર્ગદર્શનની વધુ જરૂર છે... જેમ લદ્દાખના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશને સોનમ વાંગચુકની જરૂર છે, તેવી જ રીતે ભારતને પણ તમારી જરૂર છે... દુઃખ સહન કરવા માટે નહીં, પરંતુ સેવા કરવા માટે, ભવિષ્યની પેઢીઓને લાભ થાય તેવા મુદ્દાઓ પર કામ કરવા માટે. દેશને તમારી જરૂર છે."
તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ ઘોષે જણાવ્યું હતું કે પ્રતિનિધિમંડળે વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનને સંપૂર્ણ સમર્થન આપ્યું હતું અને વાંગચુકને તેમના ઉપવાસ સમાપ્ત કરવા અપીલ કરી હતી. X પર એક પોસ્ટમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "વિદ્યાર્થીઓના હેતુને પૂરા દિલથી સમર્થન આપતા, અમે સોનમ વાંગચુકને દેશ અને યુવાનોના હિતમાં તેમના ઉપવાસ સમાપ્ત કરવા માટે ભારપૂર્વક અપીલ કરીએ છીએ."
વાંગચુકને સોંપવામાં આવેલા પત્રમાં, વિપક્ષી સાંસદોએ જણાવ્યું હતું કે સામાજિક કાર્યકરના "ભારતના યુવાનોના કલ્યાણ માટે નિઃસ્વાર્થ સમર્પણ" અને "એક ન્યાયી, પારદર્શક અને જવાબદાર પરીક્ષા પ્રણાલી" માટેના તેમના હિમાયતીએ દેશભરના લાખો લોકોને પ્રેરણા આપી છે.
તેમણે કહ્યું, "સંસદના સભ્યો તરીકે, અમે તમને તમારા ઉપવાસ સમાપ્ત કરવા વિનંતી કરીએ છીએ. અમે રાષ્ટ્રીય ચળવળ અને શિક્ષણ સુધારણા અને ભારતીય યુવાનોના ભવિષ્યને લગતા મુદ્દાઓ પર સંસદમાં ચર્ચા ચાલુ રાખીશું જેને તમે આટલા સમર્પિતપણે સમર્થન આપ્યું છે."
વિપક્ષના સાંસદોએ વાંગચુકને ખાતરી આપી કે તેઓ પ્રદર્શનકારીઓની સલામતીની માંગ કરશે અને સરકારને આંદોલનમાં સામેલ લોકો સામે કોઈ દંડાત્મક કાર્યવાહી ન કરવા વિનંતી કરશે.
તેમણે પત્રમાં કહ્યું, "અમે સરકારને શાંતિપૂર્ણ લોકશાહી આંદોલનના સંદર્ભમાં પ્રદર્શનકારીઓ સામે કોઈપણ દંડાત્મક કાર્યવાહી શરૂ ન કરવા અથવા તેને આગળ ન વધારવા વિનંતી કરીએ છીએ, પછી ભલે તે FIR દાખલ કરવાની હોય કે અન્ય કોઈ વહીવટી કાર્યવાહીની હોય."
આ પત્ર પર કોંગ્રેસના સાંસદો તંખા અને શશી થરૂર, સીપીઆઈ(એમ) સાંસદો બ્રિટાસ, એ.એ. દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. રહીમ, અને વી. શિવદાસન, દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (ડીએમકે) સાંસદ તિરુચી શિવ, સમાજવાદી પાર્ટી (એસપી) સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવ, નેશનલ કોન્ફરન્સ સાંસદ સજ્જાદ અહેમદ કિચલુ, તૃણમૂલ સાંસદ સાગરિકા ઘોષ, સ્વતંત્ર સાંસદ કપિલ સિબ્બલ અને કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (સીપીઆઈ) સાંસદ પી. સંદોષ કુમાર સહિત અન્ય વિપક્ષી સાંસદો.
વાંગચુક 28 જૂને જંતર-મંતર ખાતે સીજેપીના નેતૃત્વ હેઠળના વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા હતા અને કથિત પરીક્ષા અનિયમિતતાઓ, શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સુધારા અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી કરતા વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં અનિશ્ચિત ઉપવાસ શરૂ કર્યા હતા. 18 જુલાઈના રોજ, દિલ્હી પોલીસે વાંગચુકને જંતર-મંતરથી દૂર કર્યા અને તેમને સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. જોકે, દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ મંગળવારે તેમને મેદાંતા હોસ્પિટલમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.