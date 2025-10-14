'સોનમ વાંગચુક ઘાતક પ્રવૃત્તિઓમાં લિપ્ત હતા,' લેહ વહીવટીતંત્રે સુપ્રીમ કોર્ટને જવાબ આપ્યો
NSA હેઠળ સોનમ વાંગચુકની અટકાયતને પડકારતી અરજીના જવાબમાં લેહ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે સોગંદનામુ દાખલ કર્યું છે.
By Sumit Saxena
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદા હેઠળ લદ્દાખના આબોહવા કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની અટકાયતને પડકારતી અરજીના જવાબમાં લેહ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે મંગળવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સોગંદનામુ દાખલ કર્યું. તેમણે કોર્ટને માહિતી આપી કે સોનમ વાંગચુક "રાજ્યની સુરક્ષા, જાહેર વ્યવસ્થા જાળવવા અને સમુદાયને આવશ્યક સેવાઓની જોગવાઈ માટે ઘાતક પ્રવૃત્તિઓમાં લિપ્ત છે."
રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદા, 1980 હેઠળ વાંગચુકની અટકાયતને પડકારતી તેમની પત્ની ગીતાંજલિ આંગ્મો દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીના જવાબમાં આ સોનુમતી દાખલ કરવામાં આવી હતી.
જસ્ટિસ અરવિંદ કુમાર અને એનવી અંજારિયાની બેન્ચ સમક્ષ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ વતી દાખલ કરાયેલા સોગંદનામામાં જણાવાયું છે કે લેહ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે તેમની સમક્ષ રજૂ કરાયેલી સામગ્રી પર યોગ્ય રીતે વિચાર કર્યા પછી કાયદા અનુસાર અટકાયતનો આદેશ પસાર કર્યો છે. લેહ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે સોગંદનામામાં જણાવ્યું હતું કે, "સ્થાનિક અધિકારક્ષેત્રની મર્યાદામાં પ્રવર્તતી પરિસ્થિતિઓ અંગે વ્યક્તિગત સંતોષ મેળવ્યા પછી જ્યાં સોનમ વાંગચુક રાજ્યની સુરક્ષા, જાહેર વ્યવસ્થા જાળવવા અને સમુદાયને આવશ્યક સેવાઓ માટે પ્રતિકૂળ પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલા હતા, જેમ કે અટકાયતના કારણોસર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, હું અટકાયત કરનારની અટકાયતથી સંતુષ્ટ હતો અને છું."
કેસ મંગળવારે સુનાવણી માટે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો; જોકે, વાંગચુકનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલ બીજી કોર્ટમાં વ્યસ્ત હોવાને કારણે તેની સુનાવણી થઈ શકી ન હતી. સુપ્રીમ કોર્ટ બુધવારે આ મામલાની સુનાવણી કરશે.
સોગંદનામામાં જણાવાયું છે કે 26 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, વાંગચુકને NSA હેઠળ તેમની અટકાયત તેમજ રાજસ્થાનના જોધપુરની સેન્ટ્રલ જેલમાં ટ્રાન્સફર કરવાની સ્પષ્ટ જાણ કરવામાં આવી હતી, અને આ વાત તરત જ લેહ પોલીસ સ્ટેશનના SHO દ્વારા તેમની પત્નીને ફોન પર પણ જણાવવામાં આવી હતી, જેનો તેમણે પોતાની અરજીમાં સ્વીકાર કર્યો હતો.
સોગંદનામામાં જણાવાયું છે કે, "તેથી, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અધિનિયમ, ૧૯૮૦ હેઠળ અટકાયતના આદેશ વિશે અટકાયત કરનાર અથવા અરજદારને જાણ ન કરવામાં આવી હોવા અંગેની બધી દલીલો સંપૂર્ણપણે ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરનારી છે."
લેહ ડીએમએ જણાવ્યું હતું કે, "રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અધિનિયમ, ૧૯૮૦ ની કલમ ૮ અને બંધારણની કલમ ૨૨ હેઠળ અટકાયતના કારણોના સંદેશાવ્યવહારનો સંબંધ છે, તો આદરપૂર્વક રજૂ કરવામાં આવે છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અધિનિયમ, ૧૯૮૦ ની કલમ ૮ માં સમાવિષ્ટ કલમ ૨૨ હેઠળ પ્રક્રિયાગત સલામતીના પગલાં, ખાસ કરીને, અને સામાન્ય રીતે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અધિનિયમ, કાળજીપૂર્વક અને કડક રીતે પાલન કરવામાં આવ્યા છે."
સોગંદનામામાં જણાવાયું છે કે કોઈપણ વિલંબ વિના અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અધિનિયમ, ૧૯૮૦ ની કલમ ૮ હેઠળ નિર્ધારિત પાંચ દિવસની અંદર, અટકાયતના કારણો અને મારા વ્યક્તિગત સંતોષ માટે મેં જે સામગ્રી પર આધાર રાખ્યો હતો તે અટકાયત કરનારને જણાવવામાં આવી હતી. સોગંદનામામાં જણાવાયું છે કે, "આમ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અધિનિયમ, ૧૯૮૦ ની કલમ ૮ અને ભારતીય બંધારણની કલમ ૨૨ બંનેની કડકતાનું સંપૂર્ણ પાલન કરવામાં આવ્યું છે."
સોગંદનામામાં જણાવાયું છે કે NSA ની કલમ ૧૦ હેઠળ જરૂરી અટકાયતનો આદેશ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ લદ્દાખ દ્વારા સલાહકાર બોર્ડને ઉપરોક્ત જોગવાઈ હેઠળ નિર્ધારિત સમયગાળામાં મોકલવામાં આવ્યો છે, અને તે આધારો પણ સાથે કે જેના પર લેહ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે આદેશ પસાર કર્યો હતો.
સોગંદનામામાં જણાવાયું છે કે, "જોકે, અરજદારે ભારતના રાષ્ટ્રપતિને સંબોધિત પત્ર મોકલ્યો છે, સલાહકાર બોર્ડને નહીં કે કોઈ વૈધાનિક સત્તાને નહીં. કાયદાની કલમ ૧૦ ની યોજના હેઠળ, ફક્ત અટકાયતી જ અરજી કરી શકે છે. જો કે, અરજદાર દ્વારા ભારતના રાષ્ટ્રપતિને સંબોધિત પત્રની નકલ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ લદ્દાખ માટે ચિહ્નિત હોવાથી, ઉપરોક્ત પત્ર સલાહકાર બોર્ડ સમક્ષ પણ મૂકવામાં આવ્યો છે."
સોગંદનામામાં જણાવાયું છે કે સલાહકાર બોર્ડે અટકાયતીને લેખિતમાં જાણ કરી છે કે જો તે ઈચ્છે તો નોટિસની તારીખથી એક અઠવાડિયાની અંદર, એટલે કે 10 ઓક્ટોબર, 2025 ની અંદર તેની અરજી સબમિટ કરી શકે છે.
વાંગચુકને લદ્દાખમાં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો ઉશ્કેરવાના આરોપસર NSA હેઠળ અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા અને રાજસ્થાનની જોધપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
તેમની પત્ની, અંગ્મોએ, વકીલ સર્વમ રીતમ ખરે દ્વારા દાખલ કરેલી અરજીમાં, વાંગચુકની અટકાયતને પડકાર ફેંક્યો છે અને તેમની તાત્કાલિક મુક્તિની માંગ કરી છે. અરજીમાં વાંગચુક પર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદો (NSA) લાદવાના નિર્ણય પર પણ સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. અંગ્મોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમને હજુ સુધી અટકાયતના આદેશની નકલ મળી નથી, જે નિયમોનું ઉલ્લંઘન છે. વધુમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમનો વાંગચુક સાથે અત્યાર સુધી કોઈ સંપર્ક થયો નથી.
