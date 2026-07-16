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જંતર-મંતર પર CJPનું આંદોલન: સોનમ વાંગચૂકની ભૂખ હડતાળ, 19મા દિવસે વજન ઘટીને 56.90 કિલો થયું

કોઈપણ સંભવિત સ્વાસ્થ્ય જટિલતાનો સામનો કરવા માટે તેમને 24 કલાક દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.

સોનમ વાંગચૂકની ભૂખ હડતાળ, 19મા દિવસે વજન ઘટીને 56.90 કિલો થયું
સોનમ વાંગચૂકની ભૂખ હડતાળ, 19મા દિવસે વજન ઘટીને 56.90 કિલો થયું (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 3:39 PM IST

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નવી દિલ્હી : રાજધાની દિલ્હીના જંતર-મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)નું શાંતિપૂર્ણ આંદોલન ગુરુવારે 27મા દિવસે પ્રવેશ્યું છે, જ્યારે શિક્ષણ સુધારણા કાર્યકર સોનમ વાંગચૂકની ભૂખ હડતાળનો 19મો દિવસ છે.

ગુરુવારે જાહેર કરવામાં આવેલા મેડિકલ બુલેટિન અનુસાર તેમનું વજન ઘટીને 56.90 કિલોગ્રામ થઈ ગયું છે. ભૂખ હડતાળ શરૂ થયા બાદથી 9 કિલોગ્રામથી વધુ ઘટ્યું છે. ડોક્ટરોએ જણાવ્યું કે તેમની સ્થિતિ હાલ તબીબી રીતે સ્થિર છે, પરંતુ અત્યંત નબળાઈને કારણે તેમને 24 કલાક ડોક્ટરોની દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.

મેડિકલ ટીમે આરોગ્ય બુલેટિન જાહેર કર્યું

કોકરોચ જનતા પાર્ટીના જણાવ્યા અનુસાર, આજે ડોક્ટરોએ સોનમ વાંગચુકની નિયમિત આરોગ્ય તપાસ કરી હતી. મેડિકલ રિપોર્ટમાં તેમનું બ્લડ પ્રેશર (BP) 101/65 mmHg, નાડી 72 પ્રતિ મિનિટ, ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન 98 ટકા અને રેન્ડમ બ્લડ શુગર 89 mg/dL નોંધાયું છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે તેઓ સંપૂર્ણપણે હોશમાં છે, માનસિક રીતે સતર્ક છે અને તબીબી દૃષ્ટિએ તેમની સ્થિતિ સ્થિર છે. જોકે, સતત 19 દિવસથી ભોજન ન લેવાના કારણે તેમનું શરીર ખૂબ જ નબળું પડી ગયું છે. કોઈપણ સંભવિત સ્વાસ્થ્ય જટિલતાનો સામનો કરવા માટે તેમને 24 કલાક દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.

બગડતા સ્વાસ્થ્ય પર CJPએ ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી

કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ સોનમ વાંગચુકની બગડતી શારીરિક સ્થિતિ પર ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. પાર્ટીનું કહેવું છે કે અનશનનો દરેક પસાર થતો દિવસ તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમ વધારી રહ્યો છે. CJPનો આરોપ છે કે આંદોલન સંપૂર્ણપણે શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલી રહ્યું છે, તેમ છતાં કેન્દ્ર સરકાર તરફથી અત્યાર સુધી આંદોલનકારીઓ સાથે કોઈપણ સ્તરે અર્થપૂર્ણ વાતચીત શરૂ કરવામાં આવી નથી. પાર્ટીનું કહેવું છે કે જો સમયસર સરકાર વાતચીતની પહેલ નહીં કરે, તો સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે. CJPએ સરકારને અપીલ કરી છે કે તે આંદોલનકારીઓની માંગણીઓ પ્રત્યે સકારાત્મક વલણ અપનાવે અને વાતચીત દ્વારા ઉકેલ લાવે.

શિક્ષણ સુધારણા અને જવાબદારીની માંગ ફરી દોહરાવી

CJPએ ફરી એકવાર પરીક્ષા પ્રણાલીમાં વ્યાપક સુધારાની માંગ દોહરાવી છે. પાર્ટીનું કહેવું છે કે તાજેતરના વર્ષોમાં સામે આવેલી પેપર લીક અને પરીક્ષામાં થયેલી ગેરરીતિઓએ લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને અસર કરી છે. આવા મામલાઓમાં જવાબદારી નક્કી કરવાની અને પારદર્શક પરીક્ષા વ્યવસ્થા લાગુ કરવાની જરૂર છે. આ સાથે CJPએ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની પોતાની માંગ પણ ફરી દોહરાવી છે. પાર્ટીનું કહેવું છે કે શિક્ષણ વ્યવસ્થા સાથે જોડાયેલા ગંભીર મુદ્દાઓ પર સરકાર જવાબદાર હોવી જોઈએ અને વિદ્યાર્થીઓની ચિંતાઓને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ.

20 જુલાઈએ સંસદ માર્ચની તૈયારી

કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ 20 જુલાઈના રોજ પ્રસ્તાવિત શાંતિપૂર્ણ સંસદ માર્ચમાં દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, વાલીઓ અને સામાજિક સંગઠનોને મોટી સંખ્યામાં જોડાવા અપીલ કરી છે. પાર્ટીનું કહેવું છે કે આ માર્ચ શિક્ષણ સુધારણા, પારદર્શક પરીક્ષા પ્રણાલી અને વિદ્યાર્થીઓના અધિકારોનો અવાજ બુલંદ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી યોજવામાં આવી રહ્યો છે. CJPનું કહેવું છે કે આંદોલન સંપૂર્ણપણે લોકતાંત્રિક અને અહિંસક રીતે ચાલુ રહેશે. જ્યાં સુધી પરીક્ષા સુધારણા, જવાબદારી નક્કી કરવા અને શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં ફેરફાર સાથે જોડાયેલી માંગણીઓ પર સરકાર નક્કર પગલાં નહીં લે, ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રહેશે.

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