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દિલ્હીના જંતર-મંતરમાં સોનમ વાંગચુકની આજે ભૂખ હડતાળ, સરકાર સામે મુકી આ 4 મુખ્ય માંગણીઓ

ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન (AISA) ના અનેક વિદ્યાર્થી નેતાઓ પણ આ ભૂખ હડતાળમાં ભાગ લેશે.

દિલ્હીના જંતર-મંતરમાં સોનમ વાંગચુકની આજે ભૂખ હડતાળ
દિલ્હીના જંતર-મંતરમાં સોનમ વાંગચુકની આજે ભૂખ હડતાળ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 28, 2026 at 7:47 AM IST

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નવી દિલ્હી: કોકરોચ જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વમાં શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સુધારો, પેપર લીક સામે કડક કાર્યવાહી અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે જંતર મંતર પર ચાલી રહેલું વિરોધ પ્રદર્શન આજે એક નવા તબક્કામાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યું છે. સામાજિક કાર્યકર્તા અને શિક્ષણ સુધારાના હિમાયતી સોનમ વાંગચુક આજે (રવિવારે) અનિશ્ચિત સમય માટે ભૂખ હડતાળ શરૂ કરશે.

અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી સંગઠન (AISA) ના અનેક વિદ્યાર્થી નેતાઓ પણ તેમની સાથે ભૂખ હડતાળમાં જોડાશે. દેશભરના 650 થી વધુ ખેડૂત સંગઠનોએ વિરોધ પ્રદર્શનના સમર્થનમાં દિલ્હીમાં મોટી ખાપ પંચાયતની જાહેરાત કરી છે. વિદ્યાર્થી, ખેડૂત અને સામાજિક સંગઠનોના ભેગા થવાથી આંદોલન વધુ તીવ્ર બને તેવા અણસાર છે.

સરકાર પર આરોપ

કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દિપકેએ જણાવ્યું હતું કે, 20 જૂને જે દિવસે વિરોધ શરૂ થયો હતો, તે દિવસે સોનમ વાંગચુકે જાહેરાત કરી હતી કે જો સરકાર એક અઠવાડિયામાં શિક્ષણ પ્રણાલીમાં થતી અનિયમિતતાઓ માટે જવાબદારી નક્કી નહીં કરે અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું નહીં આપે, તો તેઓ અનિશ્ચિત સમય માટે ભૂખ હડતાળ શરૂ કરશે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર દ્વારા કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં આવ્યા ન હોવાથી, આજે ભૂખ હડતાળ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે.

આ વિદ્યાર્થી નેતાઓ પણ સોનમ વાંગચુક સાથે ભૂખ હડતાળ પર જોડાશે.

ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન (AISA) ના અનેક વિદ્યાર્થી નેતાઓ પણ ભૂખ હડતાળમાં ભાગ લેશે. આમાં AISA ના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ નેહા, JNU વિદ્યાર્થી સંઘના સંયુક્ત સચિવ દાનિશ અલી, AISA ઉત્તર પ્રદેશના પ્રમુખ મનીષ, દિલ્હી યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી કાર્યકર દીપક, JNU વિદ્યાર્થી કાર્યકર ઋષિકેશ અને આંબેડકર યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી કાર્યકર અમીનનો સમાવેશ થાય છે. વિદ્યાર્થી નેતાઓ કહે છે કે આ આંદોલન લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય, ન્યાયી પરીક્ષા પ્રણાલી અને શિક્ષણ પ્રણાલીમાં પારદર્શિતા માટેની લડાઈ છે.

ખેડૂતોનું પણ નોંધપાત્ર સમર્થન મળ્યું.

કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રવક્તા દીપક બાલિયાને જણાવ્યું હતું કે, આ આંદોલનને દેશભરના 650 થી વધુ ખેડૂત સંગઠનો તરફથી સમર્થન મળ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ખેડૂતો પણ તેમના બાળકોના ભવિષ્ય માટે ડરીને આ લડાઈમાં જોડાયા છે. આના ભાગ રૂપે, આજે દિલ્હીમાં એક મોટી ખાપ પંચાયત યોજાશે જેમાં આંદોલનને આગળ વધારવા માટેની રણનીતિઓની ચર્ચા કરવામાં આવશે.

આંદોલનની મુખ્ય માંગણીઓ

પ્રદર્શનકારીઓ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા, પેપર લીક કેસમાં તમામ આરોપીઓની ધરપકડ, પરીક્ષા પ્રણાલીમાં પારદર્શિતા, શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સુધારો અને વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યની સુરક્ષાની માંગ કરી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી સરકાર આ માંગણીઓ પર કોઈ નક્કર નિર્ણય નહીં લે ત્યાં સુધી આંદોલન અને ભૂખ હડતાળ ચાલુ રહેશે.

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SONAM WANGCHUK
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
JANTAR MANTAR
સોનમ વાંગચુક
CJP PROTEST IN JANTAR MANTAR

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