સોનમ વાંગચુકની 26 દિવસની ભૂખ હડતાળનો અંત; કેન્દ્ર સરકાર સાથેની વાતચીત બાદ નિર્ણય લેવાયો
લેહ-લદ્દાખ સર્વોચ્ચ સંસ્થાના વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથે કેન્દ્રીય મંત્રીઓ જે.પી. નડ્ડા અને ડૉ. જીતેન્દ્ર સિંહની હાજરીમાં સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળનો અંત આવ્યો.
Published : July 24, 2026 at 7:10 AM IST
નવી દિલ્હી: શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સુધારા, કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા, પેપર લીક પર અંકુશ અને જવાબદારીની માંગણી સાથે છેલ્લા 26 દિવસથી અનિશ્ચિત સમય માટે ભૂખ હડતાળ પર રહેલા સામાજિક કાર્યકર અને શિક્ષણવિદ સોનમ વાંગચુકે પોતાના ઉપવાસનો અંત લાવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમણે કેન્દ્રીય મંત્રીઓ જે.પી. નડ્ડા અને ડૉ. જીતેન્દ્ર સિંહ, તેમજ લેહ-લદ્દાખ સર્વોચ્ચ સંસ્થાના વરિષ્ઠ નેતાઓની હાજરીમાં પોતાનો ઉપવાસ તોડ્યો હતો. વાંગચુકે નોંધ્યું હતું કે આ નિર્ણય વ્યાપક ચર્ચાઓ અને અનેક રાઉન્ડની વાતચીત પછી અનેક શરતો પર થયેલા કરાર બાદ લેવામાં આવ્યો હતો.
65 સાંસદોએ પણ ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરવા અપીલ કરી હતી:
વાંગચુકે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે વિવિધ રાજકીય પક્ષોના 65 સંસદ સભ્યો (સાંસદો) એ તેમને ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરવા માટે વિનંતી કરતા પત્રો લખ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ અપીલો અને ચાલુ વાતચીતે ઉકેલ શોધવા માટે સકારાત્મક વાતાવરણ બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.
#WATCH | Activist Sonam Wangchuk breaks his hunger strike in the presence of Union Health Minister JP Nadda and Minister of State for the Prime Minister's Office, Dr Jitendra Singh, at the Medanta hospital.— ANI (@ANI) July 23, 2026
(Source: BJP) pic.twitter.com/VEW7xNtEqf
કરારની વિગતો ટૂંક સમયમાં શેર કરવામાં આવશે: સોનમ વાંગચુકે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ટૂંક સમયમાં એક અલગ વિડિઓ સંદેશ દ્વારા ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરવાનો નિર્ણય કઈ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ લેવામાં આવ્યો તે અંગે સંપૂર્ણ વિગતો શેર કરશે. તેમણે જનતામાં કોઈ મૂંઝવણ ટાળવા માટે તમામ મુદ્દાઓ પર વિગતવાર માહિતી પ્રદાન કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો.
હિંસાથી દૂર રહેવાની અપીલ: ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કર્યા પછી, વાંગચુકે દેશભરના લોકોને અને તેમના સમર્થકોને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી. તેમણે વિનંતી કરી કે કોઈપણ સંજોગોમાં હિંસાનો માર્ગ અપનાવવો જોઈએ નહીં. તેમણે લોકોને સતર્ક રહેવા અને ક્યાંય પણ હિંસા કે તણાવ સંબંધિત પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાય તેની ખાતરી કરવા કહ્યું.
આંદોલન ચાલુ રાખવાની જાહેરાત: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના સ્થાપક અભિજીત દીપકે, સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર સોનમ વાંગચુક દ્વારા 26 દિવસની ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરવા અંગે ખુશી વ્યક્ત કરી. તેમણે લખ્યું, "અમને રાહત અને ખુશી છે કે સોનમ સર 26 દિવસ પછી તેમના ઉપવાસ સમાપ્ત કર્યા છે. દેશ માટે તમારી હિંમત અને બલિદાન પ્રેરણાદાયક છે. તમારા જીવને જોખમમાં મૂકીને, તમે સમગ્ર રાષ્ટ્રના અંતરાત્માને હલાવી દીધો છે." અભિજીતએ સ્પષ્ટતા કરી કે જંતર-મંતર પર CJPનો શાંતિપૂર્ણ વિરોધ ચાલુ રહેશે અને જ્યાં સુધી કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું ન આપે ત્યાં સુધી આંદોલન સમાપ્ત થશે નહીં.