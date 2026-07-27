ETV Bharat / bharat

સોનમ વાંગચુક હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ, રાજઘાટ જઇને બાપુને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે; કહ્યું- જનતા સાથે આંદોલન સફળ

સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકને લાંબા સમય સુધી સારવાર અને સ્વસ્થતા બાદ હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે.

હોસ્પિટલમાંથી સોનમ વાંગચુક ડિસ્ચાર્જ થયા હતા
હોસ્પિટલમાંથી સોનમ વાંગચુક ડિસ્ચાર્જ થયા હતા (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકને લાંબા સમય સુધી સારવાર અને સ્વસ્થતા બાદ હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. હોસ્પિટલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે અને તેઓ ધીમે ધીમે સામાન્ય ભોજન કરી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે હોસ્પિટલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ સૌથી પહેલા તેઓ રાજઘાટ જઇને મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે. સોનમ વાંગચુકે દેશના લોકોનો આભાર માનતા કહ્યું કે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'નું આંદોલન દરેકના સમર્થન અને એકતાને કારણે સફળ થયું છે અને ભવિષ્યમાં પણ જનતાના મુદ્દાઓ પર આ રીતે જ અવાજ ઉઠાવવામાં આવશે.

હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ થયા બાદ સોનમ વાંગચુકે કહ્યું કે અંતે તે દિવસ આવી ગયો જ્યારે હોસ્પિટલમાંથી રજા મળી રહી છે, તેમણે જણાવ્યું કે હવે સ્વાસ્થ્ય પહેલા કરતા સારૂ છે અને શરીરમાં ધીમે ધીમે તાકાત આવી રહી છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે જંતર મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટીના આંદોલનમાં સોનમ વાંગચુક છેલ્લા 23 દિવસથી અનશન પર બેઠા હતા.

રાજઘાટ પહોંચીને મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે

સોનમ વાંગચુકે કહ્યું કે હોસ્પિટલમાંથી બહાર નીકળતા જ પોતાના ઘરે લદ્દાખ પરત ફરતા રાજઘાટ જશે અને મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે, તેમણે યાદ અપાવ્યું કે જ્યારે તે સ્વિત્ઝર્લેન્ડથી ભારત પરત ફર્યા હતા અને જંતર મંતર પર અનશન શરૂ કરવા જઇ રહ્યા હતા ત્યારે પણ સૌથી પહેલા રાજઘાટ જઇને બાપુને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. તે બાદથી તે જંતર-મંતર પહોંચ્યા હતા અને તેમણે કહ્યું કે આ વખતે પણ પરંપરા નીભાવતા રાજઘાટ જશે અને પછી લદ્દાખ માટે રવાના થશે.

દેશભરના લોકોનો આભાર માન્યો

સોનમ વાંગચુકે પોતાના મેસેજમાં આંદોલન સાથે જોડાયેલા લોકોનો આભાર માન્યો હતો. સોનમ વાંગચુકે કહ્યું કે દેશના અલગ અલગ ભાગમાં નાના-મોટા, પાસે અને દૂર રહેનારા લોકોએ એકસાથે આ મુહિમમાં જોડાયા હતા. દેશભરના લોકોનો આ અવાજ હતો.

સોનમ વાંગચુકે કહ્યું કે તે આશા કરે છે કે આગળ પણ લોકો આ રીતે જોડાયેલા રહેશે અને જનહિતના મુદ્દા પર પોતાનો અવાજ ઉઠાવશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SONAM WANGCHUK DISCHARGE
SONAM WANGCHUK
CJP PROTEST
SOCIAL WORKER SONAM WANGCHUK
SONAM WANGCHUK DISCHARGED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.