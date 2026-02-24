'ધર્મ'ને લીધે 25 વર્ષ બાદ મળેલી માતાને દીકરાએ અપનાવાની ના પાડી દીધી, કહ્યું, 'ધર્માંતરણ કરે તો ઘરે લઈ જાઉં'
લગ્ન પહેલા ખ્રીસ્તી ધર્મ અપનાવ્યો હતો, પતિના મૃત્યુ બાદ ગામ લોકોએ કાઢી મૂકી, 25 વર્ષ બાદ ફરી એકવાર ધર્મની દિવાલ આડે આવી
Published : February 24, 2026 at 6:43 PM IST
કોલકાતા: સમાજમાં ધર્મની દિવાલ આપણે અવારનવાર જોઈ શકીએ છીએ પણ એક કિસ્સામાં માતા અને પુત્ર વચ્ચે પણ ધર્મની આ દિવાલ ઊભી થઈ ગઈ. ઝારખંડની રહેનારી એક મહિલાને 25 વર્ષ પહેલા ખોવાયેલો પોતાનો પુત્ર મળ્યો પણ પુત્રએ મહિલાને ઘરે પરત લઈ જવા માટે તેની સામે ધર્મ પરિવર્તનની શરત મુકી દીધી. આ જ ધર્મને કારણે મહિલાને તેના પતિના મૃત્યુ બાદ સમાજે ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂકી હતી.
સમાજનો ક્રૂર ચહેરો
ઝારખંડા ગોડ્ડા જિલ્લાની મહિલા માટે ધર્મની આ દિવાલ નવી નથી. હાલ તે કોલકાત્તાના એક આશ્રય ગૃહમાં રહે છે. આ મહિલાની ઉંમર આશરે 60 વર્ષથી વધુની હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે. ઝારખંડના ગોડ્ડા જિલ્લામાં એક સમયે તેનો આખો પરિવાર હતો. લગ્ન પહેલાં તેણે ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવ્યો. પરંતુ તેના હિન્દુ પતિના મૃત્યુ પછી, તેના જીવનમાં અંધકાર છવાઈ ગયો. જે સમાજે વિધવાને સહારો આપવો જોઈતો હતો, તેણે ધર્મના નામે તેનો બહિષ્કાર કર્યો.
આશાનું કિરણ
તેના ગામમાંથી કાઢી મૂકાયા પછી તે કોલકાતા પહોંચી. 2001 માં મિશનરીઝ ઓફ ચેરિટીના એક સભ્ય તેને આશ્રય ગૃહમાં લાવ્યા. ત્યારથી તે ત્યાં રહે છે. બધું ભૂલીને, તે ત્યાં રહેતા લોકોને પોતાનો પરિવાર માનવા લાગી. અચાનક, હેમ રેડિયો આ એકલતાભર્યા જીવનમાં આશાનું કિરણ બનીને આવ્યો.
25 વર્ષ પછી એ જ વાર્તા
હોમના એક સ્ટાફ સભ્ય પાસેથી માહિતી મળ્યા પછી, હેમ રેડિયો પશ્ચિમ બંગાળ ક્લબના સંપાદક અંબરીશ નાગ બિશ્વાસ અને તેમની ટીમે આ વૃદ્ધ મહિલાને તેના પરિવાર સાથે ફરીથી જોડવાની પહેલ કરી. ઘણી મહેનત પછી, તેઓએ ગોડ્ડામાં મહિલાનું જૂનું ઘર શોધી કાઢ્યું, જ્યાં તેનો પુત્ર હજુ પણ રહે છે.
25 વર્ષ પછી માતા અને પુત્ર એક વિડીયો કોલ દ્વારા ફરી મળ્યા. એવું લાગતું હતું કે ઈંતેજાર પૂરો થઈ ગયો છે. પરંતુ સૌથી મોટો આઘાત તેના પોતાના પુત્ર તરફથી આવ્યો. તેણે તેની માતાને સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે, ઘરે પાછા ફરવા માટે તેણે ખ્રિસ્તી ધર્મનો ત્યાગ કરીને ફરીથી હિન્દુ ધર્મ અપનાવવો પડશે.
ધર્મ વિરુદ્ધ આત્મસન્માન
પોતાની કોખથી જન્મેલા પુત્રની આ શરતે માતાને અંદરથી તોડી નાખી. વૃદ્ધ મહિલાએ તેના પુત્રની શરત માનવાને બદલે પોતાના આત્મસન્માન અને શ્રદ્ધાને પસંદ કર્યા. ભારે અવાજમાં, તેણીએ કહ્યું, "મારા દીકરાએ મને કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી હું મારો ધર્મ નહીં બદલું ત્યાં સુધી તે મને પાછી ઘરે નહીં લઈ જાય. પણ હું મારો ધર્મ નહીં છોડું. આ મારી તેની તેની સાથેની છેલ્લી વાતચીત હતી."
માનવતા પર પ્રશ્નો
આ ઘટના આજના આધુનિક સમાજ પર એક મોટો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ઉભો કરે છે. શું ધર્મ એટલો મહત્વપૂર્ણ બની ગયો છે કે તે માતાના પ્રેમ અને પુત્રની ફરજ વચ્ચે પથ્થરની દિવાલ બની જાય છે? અંબરીશ નાગ બિશ્વાસે ઘણા લોકોને અત્યંત મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાંથી બચાવ્યા છે અને તેમને તેમના પરિવારો સાથે ફરીથી જોડ્યા છે, પરંતુ આ ઘટનાએ તેમને પણ હચમચાવી દીધા છે. તેમને એ વિચારીને ખૂબ દુઃખ થાય છે કે ધર્મ લોહીના સંબંધો અને માતા અને પુત્ર વચ્ચે આટલો મોટો અવરોધ કેવી રીતે બની શકે છે.
