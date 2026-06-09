પેન્શનના પૈસા માટે પિતાની નિર્મમ હત્યાઃ પુત્ર-પુત્રીને ફાંસી, માતાને આજીવન કેદની સજા
મલકાજગીરી કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો, રૂપિયા 30 હજારના પેન્શન માટે પિતાનું કાસળ કાઢનાર સંતાનોને ફાંસી, માતાને ઉંમરકેદ, દીકરા-દીકરીએ ઇન્ટરનેટ પર શોધ્યા હત્યાના આઈડિયા.
Published : June 9, 2026 at 10:38 AM IST
હૈદરાબાદ: મલકાજગીરી કોર્ટે સોમવારે પેન્શનના પૈસા માટે પોતાના પિતાની નિર્મમ હત્યાના મામલે મોટો અને કડક ચુકાદો સંભળાવ્યો છે. પિતાની નિર્મન હત્યા કરનારા પુત્ર અને પુત્રીને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારવામાં આવી, જ્યારે તેમની મદદ કરનાર માતાને આજીવન કારાવાસની સજા સંભળાવાઈ છે.
આ ઘટનામાં હૈદરાબાદના મૌલાલી વિસ્તારની રેલવે કોલોનીમાં નિવૃત્ત રેલવે કર્મચારી મારુતિ સુતાર (70) રહેતા હતા. તેમના પરિવારમાં પત્ની ગંગાબાઈ, પુત્ર કિશન સુતાર અને બે પુત્રીઓ રહેતી હતી. સૌથી મોટી પુત્રી પરણેલી છે.
કિશન અને નાની પુત્રી પ્રપુલ્લા બેરોજગાર હતા અને ઘરમાં જ રહેતા હતા. મારુતિ દર મહિને મળતી 30,000 રૂપિયાની પેન્શન પર ગુજરાન ચલાવતા હતા. તેમની પત્ની, પુત્ર અને એક પુત્રી તેમનાથી બળતા હતા કારણ કે તેઓ જ્યારે પણ પૈસા માંગતા ત્યારે મારુતિ તેમને પૈસા આપતા નહોતા. પિતાના આ વર્તનથી પરિવારના ત્રણેય સભ્યો કંટાળી ગયા હતા. ત્યારબાદ તેમણે તેમને મારી નાખવાનો પ્લાન ઘડ્યો, એવું વિચારીને કે જો તેઓ અડચણ દૂર કરી દેશે તો તેમની પેન્શન અને બેન્કમાં જમા પૈસા તેમના થઈ જશે.
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે પુત્રીએ ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કર્યું હતું કે મર્ડર કેવી રીતે કરવું. પ્લાન મુજબ 16 ઓગસ્ટ 2019ના રોજ તેમણે ધતૂરાને સૂકવીને પાવડર બનાવ્યો અને મારુતિના ભોજનમાં ભેળવીને આપ્યો. બે દિવસ સુધી આવું કર્યા બાદ, ત્રીજા દિવસે જ્યારે ડોઝ વધારવામાં આવ્યો ત્યારે મારુતિ બભાન થઈ ગયો.
ત્યારબાદ તેમણે તેમના પર છરીઓથી નિર્મમતાપૂર્વક હુમલો કરી મારી નાખ્યા. પછી શરીરના ટુકડા કરી તેમના અંગોને ડોલમાં ભરીને છુપાવી દીધા. જ્યારે બહાર આસપાસ કોઈ ન હોય ત્યારે તેઓ તેમને બહાર ફેંકવાનો પ્રયાસ કરતા હતા, પરંતુ તેઓ એવું કરી શક્યા નહીં કારણ કે તેમની સામે એક શુભ પ્રસંગ ચાલી રહ્યો હતો અને લોકોની ભીડ પણ વધારે હતી.
18 ઓગસ્ટ 2019ના રોજ જ્યારે આસપાસના લોકો ઘરની અંદર ગયા અને જોયું કે દુર્ગંધ આવી રહી છે, તો ડોલમાં છુપાવેલા શરીરના ટુકડા જોઈને તેઓ ચોંકી ગયા હતા. આ દરમિયાન ગંગાબાઈ અને પ્રપુલ્લા એમ કહીને ભાગી ગયા કે તેઓ કિશનને બોલાવવા જઈ રહ્યા છે. જ્યારે પોલીસને જાણ કરવામાં આવી ત્યારે તે સમયના મલકાજગીરી ઇન્સ્પેક્ટર એ. મનમોહન યાદવ અને બી. જગદીશ્વર રાવે કેસ નોંધી ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી હતી.
આ દરમિયાન અનેક પુરાવા મળી આવ્યા હતા અને કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી હતી. પ્રિન્સિપાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ વી. બાલાભાસ્કર રાવે બંને પક્ષકારોની રજૂઆતો અને સાક્ષીઓને સાંભળ્યા બાદ પોતાનો ચુકાદો સંભળાવ્યો છે.
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