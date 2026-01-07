ETV Bharat / bharat

'કોઈને ખબર નથી હોતી કે સવારે કયો કૂતરો કયા મૂડમાં હોય છે,' રખડતા કૂતરાઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટે કરી ટિપ્પણી

રખડતા કૂતરાઓ પર ટિપ્પણી કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે કોઈ પણ પ્રાણીનું મન વાંચી શકતું નથી, તે કરડશે કે નહીં.

રખડતા કૂતરાઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટે કરી ટિપ્પણી
રખડતા કૂતરાઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટે કરી ટિપ્પણી (ANI)
Published : January 7, 2026 at 5:36 PM IST

નવી દિલ્હી: રખડતા કૂતરા કેસની સુનાવણી દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે કૂતરાઓને પણ લોકોને કરડવાની સલાહ આપવી જોઈએ નહીં. કોર્ટે કહ્યું કે કોઈ પણ પ્રાણીનું મન વાંચી શકતું નથી, કૂતરો કરડવાના મૂડમાં છે કે નહીં.

આ મામલો ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ, સંદીપ મહેતા અને એન.વી. અંજારિયાની બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો. ન્યાયાધીશ નાથે કહ્યું કે કૂતરા કોઈને કરડી શકે છે અથવા તેનો પીછો કરી શકે છે જ્યારે તે ટુ-વ્હીલર કે સાયકલ પર હોય છે, અને તે વ્યક્તિ પડી શકે છે અથવા અકસ્માતનો ભોગ બની શકે છે.

ન્યાયાધીશ નાથે વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલને પૂછ્યું, "જ્યારે તેઓ રસ્તા પર દોડે છે, ત્યારે તે પસાર થતા વાહનો, ખાસ કરીને ટુ-વ્હીલર અને સાયકલ સવારો માટે જોખમી છે. શું તમે ટુ-વ્હીલર પર હતા કે નહીં?" સિબ્બલે જવાબ આપ્યો કે તે તેમની કારકિર્દીના શરૂઆતના દિવસોમાં હતા.

ન્યાયાધીશ નાથે કહ્યું કે કરડવું એ એકમાત્ર મુદ્દો નથી. કૂતરાઓ સાયકલ પર લોકોનો પીછો કરે છે. આ કેસમાં એક પક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહેલા સિબ્બલે કહ્યું કે દરેક કૂતરા આવું કરતા નથી અને તેમને ઓળખવા મહત્વપૂર્ણ છે.

ન્યાયાધીશ નાથે કહ્યું, "તમે કેવી રીતે ઓળખશો કે સવારે કયો કૂતરો કયા મૂડમાં છે? તમને ખબર નથી." સિબ્બલે પ્રશ્ન કર્યો કે શું ઉકેલ બધા કૂતરાઓને આશ્રય આપવાનો છે. બેન્ચે કહ્યું કે રસ્તાઓ અને શેરીઓ કૂતરાઓથી મુક્ત રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક કવાયત હાથ ધરવી જોઈએ.

સિબ્બલે કહ્યું કે કૂતરાઓ કમ્પાઉન્ડમાં રહે છે અને તેઓ યુનિવર્સિટીમાં રહે છે. જ્યારે તેઓ યુનિવર્સિટીમાં હતા, ત્યારે ત્યાં કૂતરા હતા, અને કોઈએ તેમને કરડ્યા ન હતા. સિબ્બલે કહ્યું કે JNUમાં ઘણા કૂતરા હતા. ન્યાયાધીશ મહેતાએ તેમને પૂછ્યું કે શું તેઓ ઘાતક છે. ન્યાયાધીશ મહેતાએ સિબ્બલને કહ્યું કે તેમની માહિતી જૂની થઈ ગઈ છે. NLS બેંગ્લોરમાં અનેક હુમલાઓની જાણ થઈ હતી.

ન્યાયાધીશ નાથે કહ્યું કે કૂતરા કરડવાથી બચવા માટે કવાયત હાથ ધરવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું, "કોઈ એવું નથી કહેતું કે કૂતરાઓને દૂર કરવા જોઈએ અને ગોળી મારવી જોઈએ, ના... શેરીઓ કૂતરાઓથી સાફ કરવી જોઈએ." સિબ્બલે આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે વૈજ્ઞાનિક અભિગમની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. તેમણે ભાર મૂક્યો કે બધા કૂતરાઓને આશ્રયસ્થાનોમાં રાખવા એ ઉકેલ નથી.

સિબ્બલે કૂતરા કરડવા અને બેકાબૂ કૂતરાઓના પુનર્વસન માટે સૂચનો આપ્યા. ન્યાયાધીશ મહેતાએ કહ્યું, "એકમાત્ર વસ્તુ જે ખૂટે છે તે છે કૂતરાનું કાઉન્સેલિંગ જેથી તે એકવાર તેને છોડી દીધા પછી કરડે નહીં..." સિબ્બલે કહ્યું કે આ કદાચ હળવાશથી કહેવામાં આવ્યું હશે, અને મને ખાતરી છે કે તમારો મતલબ એ નથી.

ન્યાયાધીશ મહેતાએ પ્રશ્ન કર્યો કે જ્યાં સુધી સંસ્થાઓનો સંબંધ છે, તે શેરીઓ નથી, અને પૂછ્યું, "તમને કોર્ટ પરિસર અને યુનિવર્સિટીઓમાં કૂતરાઓની કેમ જરૂર છે?" બેન્ચે ટિપ્પણી કરી કે નિયમો કહે છે કે તેમને તે જ વિસ્તારમાં પાછા છોડવા જોઈએ. તેમણે પૂછ્યું કે પછી સંસ્થાઓ કૂતરાઓથી કેવી રીતે મુક્ત થશે. શું તેમને શેરીઓમાં છોડવા જોઈએ? આ મામલાની સુનાવણી ચાલુ છે.

ગયા વર્ષે 7 નવેમ્બરના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, હોસ્પિટલો, રમતગમત સંકુલ, બસ સ્ટેન્ડ અને રેલ્વે સ્ટેશન જેવા સંસ્થાકીય ક્ષેત્રોમાં કૂતરા કરડવાના બનાવોમાં ચિંતાજનક વધારો થયો છે, તેથી જાહેર સલામતી, આરોગ્ય અને રખડતા કૂતરાઓના સંચાલનના હિતમાં નિર્દેશો જારી કરવા જરૂરી છે. કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે આવા કૂતરાઓને નિયુક્ત આશ્રયસ્થાનોમાં લઈ જવામાં આવે.

સુપ્રીમ કોર્ટ 28 જુલાઈના રોજ દિલ્હીમાં, ખાસ કરીને ખડતા કૂતરા કરડવાથી હડકવા અંગેના મીડિયા અહેવાલ બાદ શરૂ કરાયેલા સુઓ મોટો કેસની સુનાવણી કરી રહી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટે રખડતા કૂતરા કેસનો વ્યાપ દિલ્હી રાષ્ટ્રીય રાજધાનીની સરહદોની બહાર વિસ્તાર્યો હતો અને નિર્દેશ આપ્યો હતો કે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને કેસમાં પક્ષકાર બનાવવામાં આવે.

