ટૂંક સમયમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના મંત્રીમંડળમાં થઈ શકે છે મોટા ફેરફાર!
પીએમ મોદીના મંત્રીમંડળમાં ટૂંક સમયમાં ફેરબદલ થવાની શક્યતા છે. સંવાદદાતા અનામિકા રત્નાનો અહેવાલ...
Published : June 24, 2026 at 9:34 PM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની કેન્દ્ર સરકારમાં કેબિનેટમાં ફેરબદલ થઈ શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી ત્રણથી ચાર દિવસમાં વધુ ચાર કેન્દ્રીય મંત્રીઓ રાજીનામું આપી શકે છે, જે મોટા પાયે ફેરફાર તરફ ઈશારો કરે છે. આ ફેરબદલ મોદી સરકાર તેના ત્રીજા કાર્યકાળના બે વર્ષ પૂર્ણ કરે તે સમયની આસપાસ થઈ રહ્યો છે; ચર્ચાઓ સૂચવે છે કે ફેરફારોમાં યુવાન ચહેરાઓને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે, સંગઠનાત્મક ગોઠવણો કરવામાં આવશે અને આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓને ધ્યાને લઈ ફેરફાર કરવામાં આવે તેવી ચર્ચાઓ છે.
સૂત્રો જણાવે છે કે ગઈકાલે (23 જૂન) કેન્દ્રીય મંત્રી જ્યોર્જ કુરિયનના રાજીનામા બાદ વધુ ફેરફારોની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કુરિયનનું રાજીનામું સ્વીકારી લીધું છે. ભાજપના રાજ્યસભા ઉમેદવારોની યાદીમાંથી કેટલાક મંત્રીઓને બાકાત રાખવા અને સંગઠનમાં નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂકથી આ અટકળોને વધુ વેગ મળ્યો છે.
પક્ષના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભાજપ સંગઠનમાં ટૂંક સમયમાં ફેરબદલ થઈ શકે છે. જોકે, રાષ્ટ્રીય સંગઠન સ્તરે ફેરફારો થાય તે પહેલાં, ઉત્તર પ્રદેશ માટે એક નવી ટીમની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે. વધુમાં, સૂત્રો સૂચવે છે કે ચાર મંત્રીઓ (કેબિનેટ અથવા રાજ્ય સ્તરના હોદ્દા ધરાવતા) આગામી ત્રણથી ચાર દિવસમાં રાજીનામું આપી શકે છે; આ જૂથમાં વરિષ્ઠ મંત્રીઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે જેમને પક્ષ સંગઠનમાં મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે.
સૂત્રોનું માનીએ તો કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળમાં નવા ચહેરાઓ અને યુવા નેતાઓ પર ફોકસ રહેશે. પક્ષના આંતરિક સૂત્રો સૂચવે છે કે, ભાજપની નવી ટીમ યુવાનો, મહિલાઓ અને વિવિધ રાજ્યો, ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ અને પંજાબ માટે વધુ પ્રતિનિધિત્વ પર ભાર મૂકશે. સંસદના કેટલાક સભ્યો (સાંસદો) અને નવા ચહેરાઓને મંત્રી પરિષદમાં સામેલ કરી શકાય છે. વધુમાં, પોર્ટફોલિયોનું પુનઃવિનિમય થવાની સંભાવના છે, જેમાં ઘણા મંત્રીઓ દ્વારા રાખવામાં આવેલા વિભાગોમાં ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે; હાલમાં બહુવિધ પોર્ટફોલિયોનું સંચાલન કરતા મંત્રીઓના કાર્યભારને હળવો કરવાની પણ ચર્ચા થઈ રહી છે. પક્ષ સંગઠન અને સરકાર વચ્ચે સંકલન પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. વધુમાં, મંત્રીમંડળમાં થયેલા ફેરફારને ભાજપ પ્રમુખ નીતિન નવીનના નેતૃત્વ હેઠળની નવી ટીમની જાહેરાત સાથે જોડવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં કેટલાક મંત્રીઓને સંગઠનાત્મક ભૂમિકાઓમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
તાજેતરમાં, ભાજપે દિલ્હીમાં હર્ષ મલ્હોત્રા અને ઉત્તર પ્રદેશમાં પંકજ ચૌધરી જેવા અનેક પ્રદેશોમાં નવા પ્રદેશ પ્રમુખોની નિમણૂંક કરી. રવનીત સિંહ બિટ્ટુ અને જ્યોર્જ કુરિયન જેવા મંત્રીઓને રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ટિકિટ નકારવામાં આવી ત્યારે સ્પષ્ટ સંકેત પહેલેથી જ આપવામાં આવ્યો હતો. પક્ષના સૂત્રો અનુસાર, આ ફેરબદલને મધ્ય-સત્ર અભ્યાસક્રમ સુધારણાના ભાગ રૂપે જોવામાં આવે છે.
પક્ષ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી અને પંજાબ અને હરિયાણા જેવા રાજ્યોમાં આગામી ચૂંટણીઓ પછી NDAની તાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને સામાજિક સમીકરણોને સંતુલિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. જોકે હજુ સુધી ફેરબદલની કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ નથી, દિલ્હીના રાજકીય વર્તુળોમાં અટકળો ચાલી રહી છે. ચોમાસું સત્ર પહેલાં આવા ફેરફારો થવાની સંભાવના માનવામાં આવે છે.
પક્ષના સૂત્રો સૂચવે છે કે ભાજપની નવી ટીમ કામગીરી, યુવા ઉર્જા અને પ્રાદેશિક સંતુલનને પ્રાથમિકતા આપશે. આ સૂત્રો અનુસાર, આ ફેરબદલ 2021ના મોટા ફેરફારને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે, જ્યારે ઘણા વરિષ્ઠ મંત્રીઓને બદલીને એક નવી ટીમ બનાવવામાં આવી હતી.
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