2 કરોડની અધધ લાંચ લેતા વચેટિયો રંગે હાથ ઝડપાયો, ACBનો મોટો ધડાકો
ઉદયપુર એસીબીએ 2 કરોડ રૂપિયાની લાંચ લેતા એક દલાલ કે જેનું નામ સજ્જન સિંહ છે તેને રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યો હતો.
Published : September 27, 2026 at 9:23 AM IST
બાલોતરા, રાજસ્થાન: રાજસ્થાનમાં ભ્રષ્ટાચાર સામે અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી અને ચોંકાવનારી કાર્યવાહી પૈકીની એક ઘટના સામે આવી છે. એન્ટી-કરપ્શન બ્યુરો (ACB)ની ઉદયપુર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટે શનિવારે એક નાટ્યાત્મક છટકું ગોઠવીને એક વચેટિયાને 2 કરોડ રૂપિયાની જંગી લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપી લીધો હતો. દરમિયાન, સ્પેશિયલ ઓપરેશન્સ ગ્રુપ (SOG)ના એડિશનલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ (ASP) મુકેશ કુમાર સોનીની, આ ભ્રષ્ટાચારના નેટવર્ક સાથે કથિત સંડોવણી હોવાને કારણે બાલોતરા સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાનેથી અટકાયત કરવામાં આવી છે.
જાણો શું છે સમગ્ર મામલો ?
ACBના ડાયરેક્ટર જનરલ (DG) ગોવિંદ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, બ્યુરોને 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક ગુપ્ત ફરિયાદ મળી હતી. ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે, ઉદયપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હાઈ-પ્રોફાઈલ જમીન કૌભાંડ કેસ (કેસ નંબર 97/2022)ના સંબંધમાં મોટી રકમની માંગણી કરવામાં આવી રહી હતી.
SOG ASPનું નામ ખુલ્યું
આ રકમ અગાઉ ધરપકડ કરાયેલા લોકોને નવા કેસોમાં રાહત અપાવવા, અન્ય મુકદ્દમાઓમાં આરોપી તરીકે તેમના નામ ન આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા અને તપાસ દરમિયાન તેમના ઘરોમાંથી જપ્ત કરાયેલા બિન-નોંધાયેલા દસ્તાવેજો પરત કરવાના બદલામાં માંગવામાં આવી હતી. આ જંગી રકમ અન્ય કોઈના નામે નહીં, પરંતુ SOG ASP મુકેશ કુમાર સોની વતી તેમના વચેટિયા સજ્જન સિંહ દ્વારા માંગવામાં આવી રહી હતી.
ફેક્ટરીમાંથી 2 કરોડની રોકડ સાથે ઝડપાયો વચેટિયો
ફરિયાદ મળ્યા બાદ, ACBની ટીમે અત્યંત ગુપ્તતા સાથે લાંચની માંગણીની ખરાઈ કરી અને પુષ્ટિ કરી. જેવી પક્ષકારો વચ્ચે સોદો નક્કી થયો કે તરત ACBએ છટકું ગોઠવ્યું. શનિવારે, વચેટિયો સજ્જન સિંહ (59), જે ગણેશલાલ જૈનનો પુત્ર અને ઉદયપુરના સેક્ટર-11નો રહેવાસી છે. લાંચનો પ્રથમ મોટો હપ્તો એટલે કે ₹2 કરોડ લેવા માટે ફરિયાદીની ફેક્ટરીએ પહોંચ્યો હતો. ACBની ટીમે તરત જ તેને રંગેહાથ ઝડપી લીધો હતો. ધરપકડ કરાયેલ આરોપી સજ્જન સિંહ, SOG ASP મુકેશ કુમાર સોનીનો વચેટિયો હોવાનું કહેવાય છે. આ મામલામાં શંકાસ્પદ ભૂમિકાને કારણે SOG ASP સોનીની બાલોતરામાં અટકાયત કરવામાં આવી છે.
વરિષ્ઠ અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ હાથ ધરાયેલ કામગીરી
આ સમગ્ર ગુપ્ત કામગીરી એસીબીના અધિક મહાનિર્દેશક (એડીજી) સ્મિતા શ્રીવાસ્તવ અને ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (ડીઆઈજી) ડૉ. રામેશ્વર સિંહના માર્ગદર્શન હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. દરમિયાન, ડેપ્યુટી સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ (ડીએસપી) ડૉ. સોનુ શેખાવતે ઉદયપુર ઇન્ટેલિજન્સ આઉટપોસ્ટના વધારાના ચાર્જ સંભાળતા એએસપી ગોપાલ સ્વરૂપ મેવારાની દેખરેખ હેઠળ ટીમ સાથે આ છટકું ગોઠવીને કાર્યવાહીને અંજામ આપ્યો.
ટીમમાં સહાયક વહીવટી અધિકારી દલપત સિંહ, એએસઆઈ મુનીર મોહમ્મદ, કોન્સ્ટેબલ અજય કુમાર અને અન્ય કર્મચારીઓનો સમાવેશ થતો હતો. હાલમાં, એસીબી બંને આરોપીઓની સઘન પૂછપરછ કરી રહી છે. અધિકારીઓ જણાવે છે કે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે, અને આગળની કાનૂની કાર્યવાહી ઝડપથી આગળ વધી રહી છે.
આ પણ વાંચો